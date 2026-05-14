‘AI 증강’ 구현 나선 SK AX… 오픈AI와 고성능·고보안 AX 환경 만든다

SK AX가 오픈AI와 손잡고 엔터프라이즈 AI 사업 확대에 나선다.
SK AX는 오픈AI와 ‘엔터프라이즈 AI 사업 협력을 위한 서비스 파트너 계약’을 체결했다고 14일 밝혔다. 체결식에는 김완종 SK AX 사장과 앤서니 러셀 오픈AI 아시아태평양 지역 파트너십 부문 총괄 등 양사 경영진이 참석했다.
양사는 챗GPT 등 생성형 AI가 확산되는 상황에서도 업무 프로세스와 시스템 전반에 연결해 실제 성과를 창출하는 데 겪는 어렵다는 점, 또한 내부 구성원들이 별도 보안·관리 체계 없이 AI를 업무에 활용하는 ‘쉐도우 AI(Shadow AI)’도 문제 등을 해결하기 위해 협력하기로 했다.
양사는 챗GPT 엔터프라이즈 기반 AI 활용 환경과 SK AX의 산업별 시스템 설계·구축·운영 역량을 결합해 기업 운영 전반의 생산성을 올리고 데이터 보안 우려를 해소할 계획이다.
SK AX는 ▲컨설팅 ▲내부 시스템 연동을 통한 멀티 에이전트 구축 및 운영 ▲보안 및 거버넌스 체계 수립 ▲임직원 변화관리까지 AX 전 영역을 아우르는 통합서비스를 제공하고 있다. 또한 AI 아키텍트, 데이터 전문가, 산업별 도메인 전문가가 함께 참여해 생성형 AI가 기업의 실제 업무 환경에 안정적으로 적용될 수 있도록 지원하고 있다.
챗GPT 엔터프라이즈는 기업 환경에 최적화된 보안과 개인정보 보호 기능을 제공한다. ▲방대한 문서를 한 번에 분석, 이해할 수 있는 기능 ▲고급 데이터 분석 ▲다양한 커스터마이징 기능을 바탕으로 업무 활용 범위를 넓힌다.
오픈AI는 챗GPT 엔터프라이즈의 가치가 발휘되기 위해 보안과 데이터 통제가 전제되어야 한다고 보고 있다. 산업별 시스템과 데이터 구조에 대한 오랜 이해와 경험 등 SK AX가 가진 역량 긍정적으로 평가, 국내 사업 추진의 최적의 파트너로 선정한 것으로 알려졌다.
SK AX 관계자는 “이번 협력은 생성형 AI를 실제 비즈니스에 적용하고 조직 전반의 AX 전환을 가속화하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “SK AX가 축적해 온 AI 기술 역량과 사업 경험을 바탕으로, 기업 고객들의 AX 실행 역량을 한 단계 끌어 올릴 것”이라고 말했다.
한편 김완종 SK AX 사장은 오픈AI와의 협력을 통해 ‘AI 증강’을 구현해 낸다는 복안이다. 그는 신년사를 통해 올해를 ‘AI 대항해 시대’ 원년으로 선언하고 “AI를 통해 증강하지 못한 기업은 정체되거나 ‘서든 데스’를 맞이할 수 있다. AI를 통해 증강하는 회사만이 이 대변혁의 시대에 새로운 항로를 개척할 수 있다”고 말한 바 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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