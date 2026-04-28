[위클리AI] 오픈AI, GPT-5.5·이미지 2.0 연속 공개···앤트로픽엔 투자 ‘봇물’
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인공지능(AI)이 세상을 바꾸고 있습니다. AI는 이제 우리 일상에서 떼려야 뗄 수 없는 핵심적인 요소입니다. 한 주간 세계를 들썩이게 만든 글로벌 빅테크 기업부터 우리 일상에 직접 영향을 미칠 새로운 AI 소식까지 핵심만 짚어드립니다.
오픈AI, GPT-5.5 공개로 에이전트 패러다임 본격화
글로벌 AI 기업 오픈AI(OpenAI)가 4월 23일(이하 현지 시간) 새로운 AI 모델 ‘GPT-5.5’를 공개했습니다. 이는 단순 모델 공개가 아닌 챗봇 패러다임에서 에이전트 패러다임이 열리는 상황을 본격화했다는 평가를 받았습니다.
이날 오픈AI는 GPT-5.5에 대해 “지금까지 출시한 모델 중 가장 똑똑하고 직관적으로 쓸 수 있는 모델”이라며 컴퓨터로 일하는 새로운 방식을 향한 다음 걸음이라고 소개했습니다.
GPT-5.5의 핵심 차별점은 자율성입니다. 이번 모델은 사용자가 무엇을 하려는지 더 빠르게 파악할 뿐만 아니라 코드 작성과 디버깅, 온라인 조사, 데이터 분석, 문서·스프레드시트 작성, 소프트웨어 조작은 물론 여러 도구를 오가며 작업을 수행할 수 있습니다. 복잡한 다단계 작업을 맡길 경우 계획 수립, 도구 사용, 결과 검토, 모호한 상황 해결까지 스스로 처리한다는 의미라고 오픈AI는 설명합니다.
코딩 성능도 강화됐습니다. 오픈AI가 공개한 벤치마크를 살펴 보면 GPT-5.5는 코딩 에이전트에 필요한 터미널 활용 역량을 측정하는 터미널 벤치 2.0(Terminal-Bench 2.0) 항목에서 82.7%를 기록했습니다. 이는 전작인 GPT-5.4(75.1%)보다 7.6% 포인트 앞서는 수치입니다. 이외에 실제 컴퓨터 사용 능력을 보여주는 OS월드 베리파이드(OSWorld Verified) 항목의 경우 78.7%로 GPT-5.4(75.0%)는 물론 경쟁사인 글로벌 AI 기업 앤트로픽(Anthropic)의 클로드 오퍼스 4.7(78.0%)보다 웃돌았습니다. 수학 역량을 평가하는 프런티어매스 티어 4(FrontierMath Tier 4) 항목은 35.4%로 GPT-5.4(27.1%)보다 8.3% 포인트, 클로드 오퍼스 4.7(22.9%)보다 12.5% 포인트 높아 수학·과학 분야에서의 개선이 두드러졌습니다. 다만 실제 소프트웨어 엔지니어링을 엄격하게 평가하는 SWE-벤치 프로(SWE-Bench Pro) 항목에서는 58.6%로 클로드 오퍼스 4.7(64.3%)에 5% 포인트 이상 격차를 보였습니다.
GPT-5.5가 내세우는 또 다른 무기는 효율성입니다. 이 모델의 표준 API 가격은 입력 토큰 100만 개당 5달러(약 7400원), 출력 30달러(약 4만 4200원)로 전작 대비 2배 수준이지만 지능은 더 높으면서 토큰 효율성도 크게 개선됐습니다. 오픈AI에 따르면 코덱스(Codex) 환경에서는 대부분의 사용자가 GPT-5.4보다 적은 토큰으로 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 세밀하게 조율했습니다. 더 크고 뛰어난 모델일수록 응답이 느려지는 것이 일반적인데, GPT-5.5는 실제 환경에서 GPT-5.4와 토큰당 지연시간을 동일하게 유지하며 경쟁력을 갖췄습니다.
안전성 면에서도 GPT-5.5는 강화됐습니다. 우선 출시에 앞서 내부 연구진과 외부 보안 전문가로 구성된 레드팀이 해당 모델의 취약점을 사전에 점검했습니다. 사이버보안과 생물학 분야처럼 악용 가능성이 높은 영역은 별도 테스트 항목을 추가해 집중 검증하기도 했습니다. 출시 후에도 안전 장치를 뒀습니다. 신원이 검증된 방어 목적의 보안 전문가에 한해 고급 사이버보안 기능을 추가로 개방하는 ‘보안을 위한 신뢰 기반 접근(TAC)’ 프로그램을 도입했습니다. 누구에게나 모든 기능을 여는 대신, 용도와 신원을 확인한 사용자에게만 단계적으로 접근을 허용하는 방식입니다.
이번 GPT-5.5 공개에서 가장 큰 변화는 성능 수치가 아니라 설계 철학이라고 할 수 있습니다. 오픈AI는 이번 모델을 두고 ‘사용자가 모든 단계를 관리하는 대신, 복잡한 다단계 작업을 맡길 수 있는 모델’이라고 규정했습니다. 여러 도구를 오가며 작업을 끝까지 완수하는 것이 핵심인데, 이는 AI 모델 경쟁의 축이 ‘얼마나 잘 대답하느냐’에서 ‘얼마나 많은 일을 스스로 끝내느냐’로 이동했음을 공식화한 선언이라고 보는 시각이 지배적입니다.
또 GPT-5.5는 GPT-5.4 출시로부터 불과 50여 일 만에 나왔습니다. 새 AI 모델 경쟁은 분기가 아닌 월 단위로 바뀌는 분위기입니다. 이 속도는 2가지를 의미합니다. 하나는 기회고, 또 다른 하나는 도전입니다. 모델 성능이 빠르게 올라가면서 기업이 AI로 자동화할 수 있는 업무 범위가 빠르게 확장되고 있습니다. 이에 따라 AI를 도입한 기업과 그렇지 않은 기업 간의 생산성 격차가 빠르게 벌어질 수도 있습니다. 기업 입장에서는 ‘언제 도입할 것인가’의 문제가 아니라 ‘지금 당장 어떻게 활용할 것인가’의 문제가 된 셈입니다.
챗GPT 이미지 2.0 출시···오픈AI 개발 철학 담았다
오픈AI가 차세대 이미지 생성 모델 ‘챗GPT 이미지 2.0’을 출시했습니다. 이 모델은 AI가 사람의 아이디어를 보조하는 조수에서, 추론하고 검증하며 결과물을 완성하는 제작자에 한 발 더 가까워지게 되며 업계의 주목을 받았습니다.
오픈AI는 4월 21일 공식 사이트를 통해 챗GPT 이미지 2.0을 공개하며 “복잡한 시각 작업까지 처리하면서 바로 활용할 수 있는 정밀한 결과물을 만들어내는 최첨단 모델”이라고 소개했습니다.
챗GPT 이미지 2.0 출시에 앞서 오픈AI는 “이미지는 장식이 아니라 하나의 언어”라며 좋은 이미지가 좋은 문장처럼 의미를 구성하고 드러낼 수 있어야 한다는 개발 철학을 밝힌 바 있습니다. 이를 바탕으로 탄생한 챗GPT 이미지 2.0은 오픈AI 최초의 추론 기반 이미지 모델입니다. 챗GPT에서 추론 또는 프로 모델을 선택하면 웹에서 실시간 정보를 검색하고, 하나의 프롬프트로 서로 다른 이미지를 여러 장 생성할 뿐만 아니라 출력 결과를 스스로 점검합니다. 오픈AI는 이를 두고 “이미지 생성을 단순한 렌더링에서 전략적 디자인으로, 하나의 도구에서 시각 시스템으로 확장한 것”이라고 설명했습니다.
챗GPT 이미지 2.0은 이용자의 세부 지시사항을 정확히 따릅니다. 요청한 디테일을 유지하는 것은 물론 작은 텍스트·아이콘·UI 요소·복잡한 레이아웃처럼 기존 이미지 모델이 자주 놓치던 세부 요소까지 표현할 수 있도록 설계됐습니다. API에서는 최대 2K 해상도를 지원합니다. 이는 대형 화면 출력이나 인쇄물로 활용해도 품질이 유지되는 수준의 이미지입니다. 오픈AI는 “구성 감각과 시각적 완성도가 뛰어나 AI가 만든 것처럼 보이지 않고 디자이너가 의도를 가지고 설계한 디자인처럼 느껴질 것”이라고 강조했습니다.
다국어 문자 지원도 챗GPT 이미지 2.0에서는 강화됐습니다. 한국어, 일본어, 중국어, 힌디어, 벵골어 등 비라틴 문자에 대한 텍스트 렌더링 성능을 크게 개선한 것이 눈에 띕니다. 오픈AI는 “단순히 라벨 몇 개를 번역하는 수준을 넘어 포스터·설명 자료·도식·만화 등에서 언어를 디자인의 일부로 반영해 시각적으로도 자연스럽게 어우러지는 결과물을 생성할 수 있다”고 밝혔습니다.
이번 오픈AI의 챗GPT 이미지 2.0 출시 소식에서 가장 주목할 부분은 설계 철학입니다. 오픈AI는 앞서 밝힌 개발 철학대로 텍스트 기반 추론 모델의 지능을 이미지 생성에 접목, 이미지가 아이디어를 검증하고 주장을 전달하는 독립적인 커뮤니케이션 수단이 될 수 있음을 보여준 것입니다. 생성 AI 경쟁의 축이 텍스트에서 시각으로 이동하고 있다는 신호로 읽히기도 합니다.
특히 한국어를 포함한 다국어 문자 지원을 전면에 내세운 것은 기술적 개선을 넘어 시장 전략으로 풀이됩니다. 기존 AI 이미지 생성 모델은 영어권 사용자에게 유리하게 설계돼 있어 비영어권 사용자는 프롬프트를 영어로 번역하거나 텍스트 오류를 확인 후 추가 보정해야 했습니다. 챗GPT 이미지 2.0이 포스터·인포그래픽·만화 등에서 각 언어를 디자인의 일부로 구현할 수 있다면, 한국의 기업과 크리에이터 입장에서는 마케팅 소재·교육 자료·소셜 콘텐츠 제작 속도부터 비용 구조까지 달라질 수도 있습니다.
실무 활용의 조건도 바뀔 것으로 보입니다. 현재까지 AI 이미지 생성의 한계를 보면 분위기는 그럴듯하지만 텍스트는 깨지고, 전체 구성은 좋지만 세부 요소는 엉성한 것이었습니다. 결국 사람이 직접 후보정해야 했습니다. 이미지 2.0이 작은 글자·아이콘·UI 요소·복잡한 레이아웃까지 정밀하게 구현하고 API에서 최대 2K 해상도를 지원한다는 것은 AI 이미지가 ‘참고용 시안’에서 ‘즉시 활용 가능한 결과물’로 발전하고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이 변화는 디자이너·마케터·콘텐츠 크리에이터의 작업 방식을 바꿀 잠재력도 갖추고 있습니다. 결국 기업 입장에서는 ‘어떤 이미지를 만들 것인가’의 문제가 아니라 ‘이미지 제작 과정을 어떻게 재설계할 것인가’의 문제가 된 셈입니다.
한편 챗GPT 이미지 2.0은 챗GPT, 코덱스, API의 모든 사용자에게 즉시 제공됩니다.
앤트로픽, 아마존·구글 상호 투자로 핵심 파트너 ‘우뚝’
앤트로픽이 글로벌 빅테크 기업 아마존(Amazon)과 구글(Google)로부터 잇달아 대규모 투자를 유치하며 글로벌 AI 시장의 핵심 파트너로 부상했습니다.
아마존은 4월 21일 자사 공식 사이트에 “2023년부터 아마존과 앤트로픽은 산업 전반에 걸쳐 생성형 AI 도입을 가속화하기 위해 협력해 왔습니다”라고 밝혔습니다. 이어 “이 성공을 바탕으로 앤트로픽이 향후 10년간 AWS 기술에 1000억 달러(약 147조 4000억 원) 이상을 투자하기로 약속하면서 협력을 더욱 강화했습니다”라고 덧붙였습니다.
이번 협력에는 아마존의 AI 학습용 맞춤형 칩 트레이니엄(Trainium)과 CPU 칩 그래비톤(Graviton) 코어 수천만 개가 포함됩니다. 앤트로픽은 고급 AI 모델 학습 및 구동을 위해 최대 5기가와트(GW)의 용량을 확보할 예정이며, 여기에는 올해 가동될 것으로 예상되는 상당한 규모의 트레이니엄3(Trainium3) 용량도 포함됩니다. 또 클로드의 성장하는 국제 고객 기반을 더욱 효과적으로 지원하기 위해 아시아와 유럽에서 국제 추론 기능을 대폭 확장하는 내용도 담겼습니다.
아마존은 이번 협력 확대에 맞춰 앤트로픽에 즉시 50억 달러(약 7조 3700억 원)를 투자하고, 향후 특정 상업적 성과 달성을 조건으로 최대 200억 달러(약 29조 4800억 원)를 추가 투자하기로 했습니다. 이는 기존에 투자한 80억 달러(약 11조 7900억 원)에 더해지는 규모입니다.
앤디 재시(Andy Jassy) 아마존 CEO는 “앤트로픽이 향후 10년간 AWS 트레이니엄에서 대형 언어 모델(LLM)을 구동하기로 한 약정은 우리가 함께 이룬 커스텀 반도체 분야의 성과를 반영합니다”라고 밝혔습니다. 또 다리오 아모데이(Dario Amodei) 앤트로픽 CEO는 “우리 사용자들은 클로드가 업무에 점점 더 필수적이라고 말하고 있으며 빠르게 늘어나는 수요에 발맞춰 인프라를 구축해야 합니다”라고 강조했습니다.
구글도 앤트로픽 투자에 나섰습니다. 아마존 발표 나흘 뒤인 4월 24일 블룸버그 통신에 따르면 앤트로픽은 구글로부터 100억 달러(약 14조 7400억 원)의 자금을 유치했으며 향후 성과 목표 달성에 따라 추가로 최대 300억 달러(약 44조 2200억 원)를 투자받기로 했습니다.
인프라 협력도 함께 확대될 예정입니다. 구글 클라우드는 앤트로픽에 향후 5년간 5기가와트의 컴퓨팅 용량을 새롭게 제공하기로 했으며, 이는 앞서 구글·브로드컴과 체결한 3.5기가와트 규모 TPU 공급 계약에 추가되는 것입니다.
이처럼 앤트로픽에 대한 투자가 잇따르는 배경에는 클로드의 폭발적 성장세를 빼놓을 수 없습니다. 앤트로픽의 연환산 매출은 2025년 말 약 90억 달러(약 13조 2700억 원)에서 2026년 들어 300억 달러(약 44조 2200억 원)를 넘어섰습니다. 2025년 말 대비 3배 이상 성장했습니다. 앤트로픽은 올해 4분기 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있습니다. 이에 업계에서는 앤트로픽이 상장될 경우 기업가치가 8000억 달러(약 1179조 2000억 원) 이상에 달할 것으로 내다보고 있습니다.
앤트로픽에 대한 아마존과 구글의 투자 방식은 전통적인 투자와 다릅니다. 아마존은 앤트로픽에 투자하고, 앤트로픽은 그 투자금으로 AWS에 10년간 1000억 달러를 지출하기로 약정하는 구조입니다. 구글도 400억 달러를 투자하며 5기가와트의 TPU 컴퓨팅 용량을 제공합니다. 투자금이 상당 부분 투자자의 매출로 돌아오는 식입니다.
이는 AI 시대의 투자가 단순한 지분 매입이 아니라 자본, 칩, 클라우드, 유통망을 한 묶음으로 설계하는 생태계 전쟁임을 보여줍니다. 아마존과 구글 입장에서는 앤트로픽이 성장할수록 자사 클라우드와 반도체 수요가 함께 늘어나는 구조를 미리 잡아 둔 셈입니다. 결국 투자와 동시에 장기 공급 계약이자 경쟁자 견제까지 이뤄지는 모양새입니다.
빅테크의 전략이 바뀐 것도 주목할 만합니다. 구글과 아마존은 각각 자사 AI 모델과 서비스를 보유하고도 경쟁자인 앤트로픽에 수백억 달러를 투자했습니다. 이는 ‘우리가 이기겠다’는 것이 아니라 ‘이기는 쪽과 연결되겠다’는 전략의 전환으로 읽힙니다. 또 AI 경쟁에서 모델 성능만큼이나 컴퓨팅 확보 능력이 핵심 경쟁력이 됐습니다. 아무리 뛰어난 모델도 서비스 장애가 이어지면 좋은 평가를 받기 어렵습니다. ‘누가 더 좋은 모델을 만드느냐’의 싸움에서 ‘누가 더 많은 전력과 칩을 확보하느냐’의 경쟁으로 확장된 것입니다.
결국 구글과 아마존의 앤트로픽 투자가 시사하는 가장 큰 변화는 AI 경쟁의 문법이 바뀌고 있다는 점입니다. 더이상 벤치마크 점수나 모델이 판을 뒤집지 않습니다. 자본부터 인프라, 그리고 유통 및 파트너십이 얼마나 촘촘하게 엮여 있는가가 앞으로의 AI 패권을 가를 핵심 변수로 떠오를 전망입니다.
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