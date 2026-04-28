심해 따뜻한 해수, 남극 대륙에 가까이 다가가고 있어

바다 아래 따뜻한 해수가 남극 대륙으로 점점 가까이 다가가고 있다는 사실이 밝혀졌다. 이 현상이 지속될 경우 남극 빙하가 점점 빠르게 녹아내릴 수 있다는 전문가의 진단도 나왔다.
영국 케임브리지대와 미국 캘리포니아대 등 국제 공동연구팀은 선박과 로봇 부유 장치를 통해 수집한 장기 해양 측정 자료를 종합해 남극 주변의 따뜻한 해수인 ‘환극 심층수’가 20년간 남극 대륙붕쪽으로 이동했다는 연구 결과를 발표했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘커뮤니케이션 지구 및 환경’ 28일자에 발표됐다.
이번 연구에 활용된 데이터는 장기간에 걸쳐 진행된 국제 프로그램을 통해 수집된 데이터로 수층 전체에 걸쳐 온도, 염분 등에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있었다. 연구팀은 데이터 분석 결과 환극 심층수 중심이 연간 1.26km씩 남극대륙에 가까워지고 있다는 사실을 측정했다. 송하준 연세대 대기과학과 교수는 “이번 연구는 다양한 장비를 통해 정량적인 해수 움직임을 확인했다”며 “이런 경향이 지속될 경우 남극 빙하 융빙이 가속화될 수 있다”고 했다.
댓글 0