[리뷰] 한붓그리기로 연결하는 강력한 한방. 전략성 강조한 퍼즐RPG ‘다크로드 사가’

요즘은 여러 장르의 장점을 결합시킨 복합 장르의 신작들이 많이 등장하고 있다. 똑같은 스타일로는 기존 인기 게임을 넘어서기 힘든 만큼, 다른 장르의 강점을 가져와서 차별화된 재미를 선사하겠다는 전략이다.
인디 게임 시장에서 로그라이크 게임들이 폭발적인 인기를 얻으면서 유사 게임이 쏟아져나오자, 여기에 카드 덱빌딩으로 전략성을 더욱 강화한 신작들이 많이 나오게 된 것이 이 같은 흐름을 보여주는 결과다.
퍼즐 장르는 이런 변화 추구가 절실한 장르다. 기존에는 여러 방식의 퍼즐 게임들이 존재했지만, 요즘은 3매치 게임이 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 심지어 캔디크러시사가, 꿈의정원 등 기존 인기 게임들의 생명력도 엄청나게 길어서, 신작들이 뚫고 올라갈 길이 안보인다.
이런 퍼즐 장르에 지난 2018년 설립돼 지금까지 모바일 게임 외길을 걷고 있는 앤유소프트가 신작 ‘다크로드 사가’로 도전장을 던졌다. 요즘은 찾기 힘든 한붓그리기 퍼즐에 RPG 요소를 더해 플레이 지속성을 강화한 게임이다.
이 게임은 금지된 마법의 대가로 모든 힘을 잃고 꼬마가 된 마왕 ‘에리스’가 잃어버린 힘을 되찾기 위해 여정을 떠난다는 내용을 담고 있다. 마왕답지 않게 귀여운 모습으로 변하게 된 에리스는 힘도 약해져서, 예전에는 한 손가락으로도 날려버렸을 괴물들과 싸우기 위해, 전략적인 고민이 필요한 한붓그리기 퍼즐을 풀어야 한다.
게임 규칙은 기존에 한붓그리기 퍼즐 게임을 즐겨봤다면 금방 이해할 수 있다. 같은 모양의 블록들을 최대한 길게 이어서, 상대해야 하는 몬스터까지 도달하면 적을 공격하게 되고, 모든 체력을 소진시키면 스테이지를 클리어하게 된다. 기존 한붓그리기 퍼즐은 화면 전체에서 가장 길게 연결할 수 있는 블록 지점을 찾는 것이 주된 플레이였지만, 이 게임은 RPG이기 때문에 최대한 빠르게 적에게 다가가서 적을 공격해야한다는 차이가 있을 뿐이다.
물론 이 과정에서 재미를 위해 여러 가지 장치를 마련해뒀다. 블록을 길게 연결할수록 공격력이 강해지며, 10콤보 이상 연결할 경우 색깔 변화 블록이 등장해서, 이를 활용하면 다른 색깔의 블록까지 연결할 수 있게 된다. 블록 상황에 따라 적에게 도달할 수 없을 경우 적의 공격 범위를 피해 도망가는 플레이도 필요하며, 주변 블록을 모두 파괴하는 스킬이나, 특정 블록 위치로 순간 이동하는 등의 스킬을 활용해야 할 때도 있다.
한붓그리기로 블록을 길게 연결하는 것이 전투의 핵심이긴 하지만, 기본적으로 RPG인 만큼, 캐릭터의 성장도 중요하다. 스테이지를 클리어하면서 얻은 재화를 써서 캐릭터의 능력치를 강화하고, 각종 장비를 강화해서 기본적인 공격력과 체력을 올려야만, 퍼즐 실력이 제대로된 위력을 발휘하게 된다.
기존에 RPG 개발 경험이 많은 개발진이 만든 게임답게, 성장 시스템은 물론, 각종 재화를 획득할 수 있는 특수 던전, 그리고 플레이하지 않는 시간에도 재화를 획득할 수 있는 방치형 요소 등이 충실하게 구현되어 있어, 후반부로 갈수록 같은 패턴 반복으로 지루함을 느끼게 되는 퍼즐 게임 특유의 약점을 보완했다.
RPG인 만큼 장비 뽑기 등이 추가되어 있어 기존 퍼즐 게임보다 과금 부담이 있기는 하나, 모든 과금 콘텐츠마다 인앱 광고들이 붙어 있으며, 각종 퀘스트를 통해 유료 재화도 풍족하게 지급되기 때문에, 빨리 진행하고 싶은 욕심만 부리지 않는다면 무과금으로도 충분히 즐길 수 있을 것으로 보인다.
요즘 모바일RPG라고 하면 방치형 게임들이 대부분이다보니, 직접 조작하는 재미를 느낄 기회가 많지 않다. ‘다크로드 사가’는 화려한 액션과는 다소 거리가 있기는 하나, 보스까지 도달하는 경로를 설계하는 전략적인 재미와 블록을 격파할 때마다 스트레스를 해소시켜주는 손맛이 3매치 퍼즐 게임에 질린 이들에게 색다른 재미를 선사할 것으로 기대된다.
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