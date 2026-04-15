침묵의 장기 췌장-몸 속 정수기 신장이 대사 건강 핵심축

증상 없는 췌장염-당뇨 관리
‘화학적 균형’ 유지하는 핵심 장기
서구화 식습관-음주 등 건강 위협
강황-효소-프락토올리고당 도움
인체는 생명 유지를 위해 수많은 장기가 유기적으로 협력하는 복잡한 시스템이다. 그중에서도 신장과 췌장은 체내 항상성 유지와 대사조절에 있어 필수불가결한 역할을 담당한다. 신장은 체액의 균형을 맞추고 노폐물을 배설하는 필터 역할을 하며 췌장은 소화와 혈당 조절이라는 두 가지 핵심 기능을 동시에 수행한다.
신장(콩팥)은 횡격막 아래 복강 뒤쪽의 척추 양옆에 위치한 강낭콩 모양의 한 쌍의 장기다. 신장은 인체의 ‘정수기’이자 ‘화학 공장’으로 불리며 생명 유지에 직결되는 다양한 기능을 수행한다. 신장의 주요 기능은 △혈액 여과 및 노폐물 배설 △수분 및 전해질 균형 유지 △산-염기 평형 조절 △내분비 기능(호르몬 분비) 등이다.
췌장(이자)은 위장 뒤쪽, 십이지장과 비장 사이에 가로로 길게 자리 잡고 있는 약 15㎝ 길이의 장기다. 연한 노란빛을 띠며 머리, 몸통, 꼬리의 세 부분으로 나뉜다. 췌장의 가장 큰 특징은 소화액을 분비하는 외분비 기능과 호르몬을 분비하는 내분비 기능을 동시에 가진 복합 기관이라는 점이다.
신장과 췌장은 인체의 화학적 균형을 유지하는 핵심 장기다. 두 장기 모두 생명 유지에 필수적이므로 건강한 식습관과 꾸준한 관리를 통해 그 기능을 보존하는 것이 매우 중요하다.
현대인의 췌장 건강, 중원제약 ‘신췌환’과 함께 지키는 지혜
췌장은 소화효소를 분비해 음식물 소화를 돕고 혈당을 조절하는 인슐린과 글루카곤 호르몬을 생성하는 중요한 장기다. 그러나 췌장은 ‘침묵의 장기’라 불릴 만큼 이상이 생겨도 초기에는 특별한 증상을 보이지 않아 관리가 소홀해지기 쉽다. 서구화된 식습관과 스트레스, 음주 등 현대인의 생활 방식은 췌장에 지속적인 부담을 주며 이는 췌장염, 당뇨병 등 심각한 질환으로 이어질 수 있어 췌장 건강에 대한 관심과 적극적인 관리가 절실하다.
이러한 시대적 요구 속에서 중원제약이 췌장 건강관리에 도움을 줄 수 있는 ‘신췌환’을 선보여 주목을 받고 있다. 신췌환은 2026년 3월 11일 품목 보고된 제품으로 과·채가공품, 효모, 강황뿌리줄기, 회화나무열매추출분말, 닥풀, 효소식품, 프락토올리고당 등 다양한 원료를 함유하고 있다. 이 제품은 건강기능식품이 아닌 일반식품으로 분류되지만 구성 성분들이 가진 개별적인 효능은 췌장 건강관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 의미가 있다.
췌장 건강을 위한 핵심 성분 3가지
중원제약 신췌환에 포함된 여러 성분 중 췌장 건강에 좋은 세 가지 핵심 성분과 효능은 다음과 같다.
① 강황(커큐민): 췌장 세포 보호-인슐린 저항성 개선
강황의 주요 활성 성분인 커큐민은 췌장 건강과 혈당 관리에 있어 중요한 역할을 한다. 커큐민은 강력한 항산화 및 항염증 작용을 통해 췌장의 베타세포를 보호하고 기능을 개선하는 데 기여한다. 베타세포는 혈당 조절 호르몬인 인슐린을 분비하는 핵심 세포로 산화 스트레스와 염증으로부터 보호받을 때 인슐린을 정상적으로 생성할 수 있다. 또한 커큐민은 인슐린 저항성을 낮추는 데 도움을 준다. 인슐린 저항성은 체내 세포가 인슐린에 제대로 반응하지 못하게 해 췌장이 더 많은 인슐린을 분비하도록 과부하를 주는 상태를 말한다. 커큐민은 AMPK 효소를 활성화해 에너지대사를 촉진하고 인슐린 감수성을 높여 췌장이 과도하게 인슐린을 분비할 필요를 줄여준다. 이는 췌장의 부담을 경감하고 장기적인 건강 유지에 긍정적인 영향을 미친다.
② 효소식품: 췌장의 소화 부담 경감
췌장은 인슐린 분비 외에도 탄수화물, 단백질, 지방을 분해하는 소화효소를 생성해 음식물 소화를 돕는 중요한 외분비 기능을 담당한다. 현대인의 불규칙하고 자극적인 식습관은 췌장이 소화효소를 과도하게 분비하도록 만들어 췌장에 큰 부담을 줄 수 있다.
신췌환에 포함된 효소 식품은 외부에서 소화효소를 보충해 줌으로써 췌장이 소화효소를 생산하는 부담을 덜어주는 역할을 한다. 이는 췌장이 소화 기능에 에너지를 덜 소모하고 다른 중요한 기능에 집중할 수 있도록 돕는 효과를 준다. 특히 소화 기능이 약화된 사람에게는 췌장의 과부하를 줄여주는 데 실질적인 도움을 줄 수 있다.
③ 프락토올리고당: 장 건강을 통한 췌장 기능 간접 지원
프락토올리고당은 장내 유익균의 성장을 돕는 프리바이오틱스로 장 건강에 필수적인 성분이다. 최근 연구에서는 장 건강이 췌장 기능과 밀접하게 연관돼 있다는 ‘장-췌장 축’의 중요성이 강조되고 있다.
프락토올리고당은 소화되지 않고 대장까지 도달해 장내 유익균의 먹이가 된다. 이는 유익균 증식을 촉진하고 장내 환경을 개선해 전신 염증을 줄이고 인슐린 감수성을 높이는 데 기여한다. 또한 프락토올리고당은 혈당을 급격히 올리지 않아 췌장의 인슐린 분비 부담을 줄여주는 효과도 있다. 건강한 장 환경은 췌장의 스트레스를 줄이고 전반적인 대사 건강을 지원하는 중요한 요소다.
췌장 건강, 꾸준한 관심과 현명한 선택으로
췌장은 한 번 손상되면 회복이 어려운 장기이므로 평소 꾸준한 관심과 관리가 중요하다. 중원제약의 신췌환은 강황, 효소식품, 프락토올리고당 등 췌장 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 성분을 다량 함유해 현대인의 췌장 관리에 현명한 선택지가 될 수 있다.
물론 신췌환은 건강기능식품이 아닌 일반식품이므로 특정 질병의 치료나 예방을 목적으로 하기보다는 건강한 식습관과 생활 방식의 보조적인 수단으로 활용하는 것이 바람직하다는 것이 회사 측의 설명이다.
췌장 건강을 위해서는 운동과 생활 습관 등 꾸준한 노력과 함께 과학적으로 검증된 성분들을 섭취하는 지혜로운 접근이 필요하다.
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