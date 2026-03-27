[리뷰] 맥세이프·256GB에도 가격 동결··· 가성비 높아진 ‘애플 아이폰 17e’

많은 사람들은 늘 그 시기에 가장 좋은 스마트폰을 찾는다. 그러다 보니 카메라는 이제 세 개가 기본이고, 디스플레이는 2000니트를 넘는 OLED가 장착되며, 프로세서 성능은 노트북에 맞먹는다. 고성능 스마트폰을 찾는 사람들을 위해 제조사들은 매년 발전된 스마트폰을 선보이며 앞으로는 폴더블 스마트폰이나 온디바이스 AI가 탑재된 스마트폰까지 대세가 될 예정이다. 하지만 뛰어난 성능과 스펙은 가격을 끌어올리는 핵심 요인이다.
되짚어보자면 스마트폰의 본질은 ‘전화’ 기능이며, 매일같이 사용하는 웹브라우징이나 애플리케이션 기능도 누군가에겐 잘 활용하지 않는 부가 기능일 수 있다. 필요하지 않은 기능이 빠질수록 스마트폰의 가격대도 합리적으로 맞춰지는 게 공식이다. 애플이 지난 3월 2일 출시한 아이폰 17e는 스마트폰의 본질적인 기능만 충실하면 되는 이들을 위해 준비된 스마트폰이다. 실용성과 깔끔함, 단순함을 갖춘 애플 아이폰 17e를 만나봤다. 보급형 콘셉트 넘어 ‘단순함’에 초점 맞춘 애플 아이폰 17e
애플 아이폰 17e는 애플 아이폰 17 시리즈의 보급형 라인업에 해당한다. 그렇지만 프로세서는 애플 아이폰 17과 동일한 A19가 탑재되고 메모리도 8GB를 채용해 성능 측면에서는 거의 동일하다. 대신 탑재되는 메모리가 LPDDR5X 7500MT/s로 아이폰 17의 8533MT/s보다는 근소하게 느리다. 저장 공간은 이제 기본 256GB를 지원하며, 512GB도 선택할 수 있다. 기본 용량이 전작인 아이폰 16e 대비 두 배가 늘었음에도 출고 가격을 99만 원대로 유지한 점은 환영할만한 부분이다.
디자인은 화이트와 블랙에 소프트 핑크 색상이 추가되었으며, 아이폰 17부터 새롭게 도입된 세라믹 실드 2를 적용해 긁힘 방지 성능이 더 좋아졌다. 크기는 146.7 x 71.5 x 7.8 mm로 아이폰 16e와 동일하며 아이폰 17과 비교해 세로 및 두께가 미세하게 얇다. 두 기기를 각각 쥐었을 때의 차이는 체감이 불가능한 정도다. 테두리는 상위 라인업과 동일하게 알루미늄으로 되어있다.
디스플레이는 19.5:9 비율의 6.1인치 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이가 탑재되며, 인치당 픽셀 수는 460ppi로 아이폰 17과 동일하다. 밝기는 기본 최대 800니트, HDR 기준 1200니트로 직사광선 아래만 아니면 무난하게 쓸 정도고, 트루 톤 디스플레이 기능을 지원해 주변 색온도에 따라 화면 색상이 바뀐다. 아쉽게도 활용 조건에 따라 주사율을 1Hz에서 120Hz로 조절해 부드러운 화면 전환과 배터리 소모를 줄이는 ‘프로모션’ 기능은 탑재되지 않았고, 상단부에 ‘다이내믹 아일랜드’ 대신 노치 형태 디자인도 유지됐다.
통신 기능을 담당하는 모뎀은 애플 아이폰 에어와 동일한 애플 C1X칩이 탑재됐다. 이 칩은 전작인 애플 아이폰 16e에 탑재된 모뎀의 업그레이드 버전으로 전송 속도는 두 배, 전력 효율은 약 30% 향상됐다. C1X칩은 5G 및 4G, 3G, 2G 통신까지 모두 지원하며 물리 유심과 e심을 쓸 수 있다. 위성항법시스템인 GPS와 글로나스, 갈릴레오, 베이더우, IRNSS도 사용할 수 있다. 아쉽게도 초광대역(UWB)이 탑재되지 않아 에어팟 프로 2, 3, 에어태그 등 UWB가 필요한 장치의 ‘정밀 찾기’를 지원하진 않는다.
단자는 전작과 동일하게 USB-C형 단자를 채택했다. 전송 속도가 USB 2.0으로 느리다는 한계는 있으나 표준 규격인 C형 단자인 만큼 연결성은 좋아졌다. 아이폰 15 이전 사용자라면 매력적으로 느낄만한 부분이다. 또한 전작에는 빠졌던 맥세이프가 탑재되며 액세서리 활용, 충전 안정성 등이 모두 높아졌다. 유선 충전 속도는 20W 어댑터 연결 시 30분에 최대 50% 충전이라 알려졌고, 무선 충전 속도는 Qi2와 맥세이프를 통해 최대 15W 고속 무속 충전을 지원한다. 4800만 화소 단일 카메라, 부족하지만 다재다능한 활용도 갖춰
아이폰 17e에는 4800만 화소 퓨전 카메라 시스템이 탑재됐으며, 환산 26mm f/1.6과 52mm f/1.6을 지원한다. 얼핏 보면 아이폰 에어와 스펙이 비슷해 보이지만 그렇진 않다. 아이폰 17e에는 1/2.55인치 센서와 렌즈 광학식 손떨림 방지 기능이 탑재되고, 아이폰 에어는 1/1.56인치 센서와 2세대 센서 시프트 손떨림 방지 기능이 탑재돼 훨씬 더 고성능이다. 따지자면 아이폰 13의 메인 카메라 정도에 가깝다.
센서 크기가 작고 화소 수는 높아 저조도에서 노이즈 개입이 많지만, 픽셀 4개를 하나처럼 사용하는 픽셀 비닝 기능을 통한 2400만 화소 촬영으로 극복한다. 전면 카메라는 1200만 화소 f/1.9 23mm 광각 렌즈가 활용된다.
사진 기능은 촬영 후 초점 및 심도를 변경할 수 있는 인물 사진 모드와 여섯 가지 효과의 인물 사진 조명 기능을 쓸 수 있고, 클린업 기능을 통한 피사체 삭제 기능도 지원한다. 동영상 해상도는 최대 4K 60프레임을 지원하며, HD 및 720p, FHD 240프레임 슬로모션 영상을 지원한다. 타임랩스와 야간모드 타임랩스, 시네마틱 동영상 흔들림 보정 등 보급형 제품이지만 기본적으로 활용할만한 영상 기능은 폭넓게 제공한다.
단일 카메라다보니 사진 및 영상을 많이 찍는 사용자의 눈높이에는 부족할텐데, 반대로 카메라를 많이 쓰지 않는 사용자 혹은 퓨전 시스템만으로도 충분한 사람이라면 충분한 성능이다. 또한 A19 칩을 통한 AI 기능이나 소프트웨어 처리는 상위 제품과 거의 비슷한 점도 장점이다. 최신 기종 다운 성능과 무난한 배터리 효율
아이폰이 어떤 칩을 탑재했는지는 소비자가 체감하기 어렵다. 하지만 프로세서는 스마트폰의 실행 속도나 처리 성능, 배터리 효율에 직접적으로 영향을 미치고 장기적으로는 업데이트 종료 시점을 결정하는 요소다. 칩 성능은 아이폰 17과 동일한 6코어 CPU 및 16코어 뉴럴 엔진 구성이며, GPU 코어만 하나 빠진 4코어 구성이다.
3D 마크 : 와일드 라이프 익스트림 단일 테스트에서는 4153점과 평균 24.9프레임을 획득했고, 이는 동일한 아이폰 17의 5700점 대 점수와는 큰 차이다. 같은 테스트를 20번 반복하는 부하 테스트 시 성능 자체는 1회 차의 72.8%를 유지했지만 방열 성능 자체는 상위 제품 대비 아쉬운 모습을 보여줬다. 단순 성능만 놓고 보자면 GPU 컷칩, 방열 구조, 메모리 대역폭으로 인해 성능 차이가 나는 것으로 보인다.
스펙상 동영상 재생은 최대 26시간, 스트리밍 재생은 최대 21시간이다. 해당 테스트에서 배터리는 20회 테스트에서 약 5%만 빠졌는데 거의 3~4시간을 연속으로 게임해도 성능을 유지할 수 있을 정도다. 글로벌 공급망 문제에도 ‘가격 동결’ 돋보이는 제품
많은 사람들이 늘 좋은 스마트폰을 찾다 보니 아이폰 보급형 라인업도 늘 인기를 끌진 못했다. 하지만 최근들어 메모리 수요 증가로 인한 여파가 스마트폰 가격에도 반영되며 전반적인 스마트폰 가격도 상승세다. 갤럭시 S26 라인업은 10~20만 원씩 올랐고, 갤럭시 A 시리즈도 전작 대비 출고가가 6~8만 원씩 상승했다. 그렇지만 애플 아이폰 17e는 전작과 동일하게 599달러, 국내 판매가 99만 원대로 판매 가격을 동결했다. 메모리 용량은 동일하고, 더 좋은 칩과 두 배의 저장 공간, 맥세이프 등이 탑재돼 원가가 올랐을 텐데도 가격은 유지했다.
애플 아이폰 17e는 다양한 기능보다 간단한 기능 위주의 단순한 아이폰으로 만족하는 소비자, 100만 원 이하 스마트폰 중에서도 가장 완성도 높은 제품을 사용하고 싶은 사용자, 아이폰 11에서 14 사이에 대한 교체 주기가 도래한 사용자가 써볼 제품이다. 애플 특성상 업데이트도 최소한 4년에서 5년 이상은 제공되니 장기적인 활용도도 돋보인다. 앞으로도 당분간 스마트폰 가격은 상승 추세일 텐데, 그만큼 애플 아이폰 17e의 존재감도 커질 것이다.
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