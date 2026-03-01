AI 기반 첨단 의료 선도… 삼성서울병원 세계 26위로 ‘점프’

글로벌 순위 작년보다 4위 상승… 2023년 40위서 매년 상승세 지속
의료 성과 지표-환자 만족도 종합
‘중증-고난도 질환’ 경쟁력 강화… 복지부 추진 e-ICU 기관에 선정
연구서 산업까지 미래 의료 속도
美 주간지 뉴스위크 ‘2026 월드 베스트 병원’ 선정
《삼성서울병원(원장 박승우)이 미국 시사 주간지 뉴스위크가 발표한 ‘월드 베스트 병원 2026’ 평가에서 대한민국 최고 병원으로 선정됐다. 삼성서울병원은 글로벌 순위에서도 26위를 기록하며 국내 병원 가운데 가장 높은 순위에 올랐다.
뉴스위크는 지난달 25일 온라인을 통해 월드 베스트 병원 2026을 발표했다. 삼성서울병원은 지난해보다 4계단 상승해 세계 26위를 기록했다. 최근 몇 년간 순위 상승세도 이어지고 있다. 삼성서울병원의 뉴스위크 평가 순위는 2023년 40위에서 2024년 34위, 2025년 30위에 이어 올해 26위까지 올라섰다.
뉴스위크의 월드 베스트 병원 평가는 독일 글로벌 마케팅 조사기관 스타티스타와 함께 진행한다. 평가는 의료 성과 지표(40%), 국내외 의료 전문가 추천(35%), 환자 만족도(18.5%), 환자 자기평가도구 실행 여부(6.5%) 등 네 가지 항목을 반영해 순위를 결정한다. 박승우 삼성서울병원 원장은 “중증 질환 중심의 미래 의학 추진 성과가 세계 각국 의료 전문가들에게 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 인류의 건강한 미래를 위한 도전을 이어가겠다”고 말했다.》
중증·고난도 진료 경쟁력… 국내 중환자 치료 체계 변화 이끌어
삼성서울병원은 중증·고난도 질환 치료 분야에서 경쟁력을 강화해 왔다. 대표적인 사례가 중환자 치료 체계다.
2013년 국내 최초로 중환자의학과를 설립하며 중환자 치료 시스템을 바꿨다. 이전까지는 각 진료과가 중환자실 운영을 맡는 구조였지만 중환자의학과 전문의 중심의 통합 치료 체계를 도입해 환자 상태에 맞는 집중 치료를 가능하게 했다. 또한 ‘중환자의학과 전문의 제도’와 ‘중환자실 다학제 진료팀’을 구축해 중환자 치료의 새로운 모델을 제시했다.
최근에는 보건복지부가 추진하는 ‘원격 중환자실 협력 네트워크 사업(e-ICU)’ 수행 기관으로도 선정됐다. 이 사업은 중환자 치료 경험이 풍부한 상급병원을 거점으로 지역 병원과 협력해 중환자 치료 수준을 높이는 것을 목표로 한다. 삼성서울병원은 거점병원으로 참여해 국내 중환자 치료 역량 향상에 기여하고 있다.
첨단 치료 기술 도입… 국내 최초 기록 이어가
삼성서울병원은 첨단 치료 기술 도입에서도 국내 의료계를 선도해 왔다. 2024년에는 전성수 로봇수술센터장(비뇨의학과 교수)이 아시아 최초로 최신 로봇수술 장비 ‘다빈치 5’를 이용한 수술을 성공적으로 시행했다. 면역세포를 활용한 첨단 암 치료인 CAR-T 세포 치료는 2021년 국내 최초로 시작해 가장 많은 치료 경험을 축적했다.
양성자치료센터 역시 간암 치료 분야에서 성과를 이어가고 있다. 개소 10주년을 맞은 양성자치료센터는 2024년 국내 최초로 간암 양성자 치료 2000건을 돌파했다.
심혈관질환 치료에서도 새로운 시도를 이어가고 있다. 삼성서울병원은 지난해 국내 최초로 심장성 쇼크 환자의 심실 기능을 보조하는 기계 순환 장치 ‘임펠라’ 시술을 시행했다. 2024년 12월에는 심방세동 치료의 최신 기술인 ‘펄스장 절제술(PFA)’을 국내 최초로 성공했다. 이 시술은 고에너지 전기 펄스를 이용해 심방세동을 유발하는 심근세포만 선택적으로 제거하는 방식이다.
연구에서 산업까지… AI 기반 미래 의료 선도
삼성서울병원은 연구 성과를 산업으로 연결하는 의료 혁신 모델도 구축하고 있다. 개원 초기부터 삼성생명과학연구소를 운영해 왔으며 2011년 미래의학연구원을 설립해 연구 역량을 강화했다.
2016년에는 연구 전용 공간인 미래의학관을 개관해 정밀의학, 재생의학, 융합의학 등 미래 의료 연구 플랫폼을 구축했다. 이러한 연구 성과는 국제적으로도 인정받고 있다. 지난해에는 클라리베이트가 발표한 ‘세계 상위 1% 연구자(HCR)’에 혈액종양내과 안명주 교수와 박세훈 교수가 선정됐다.
연구 성과는 산업으로 이어지고 있다. 삼성서울병원 교수들이 창업한 기업은 현재 15개에 이르며 이 가운데 에임드바이오, 이엔셀, 지니너스 등 3곳은 상장에 성공했다. 병원은 창업 전담 조직을 통해 연구 기술의 사업화를 체계적으로 지원하고 있다.
디지털 의료 분야에서도 세계적인 경쟁력을 갖추고 있다. 삼성서울병원은 미국 보건의료정보관리협회(HIMSS)가 평가하는 INFRAM(IT인프라), DIAM(디지털영상진료), EMRAM(전자의무기록), AMAM(의료데이터분석) 등 네 개 영역에서 모두 최고 등급인 ‘스테이지 7’을 획득해 세계 최초로 4관왕을 달성했다. 또한 HIMSS의 ‘디지털 헬스 지표(DHI)’ 평가에서도 세계 최초로 400점 만점을 기록했다.
최근에는 인공지능(AI) 기반 의료 기술 개발에도 속도를 내고 있다. 삼성서울병원 연구진은 생체 신호를 활용한 뇌혈관 질환 예측 모델과 면역항암제 치료 효과를 예측하는 인공지능 모델 등을 개발하며 미래 의료 혁신을 이어가고 있다.
