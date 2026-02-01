신약 후보물질 KLS-3021, 2031 유방암 등 적응증 확대 [헬스케어 소식]

코오롱생명과학은 신약 후보물질 KLS-3021과 KLS-2031의 적응증을 추가하고 글로벌 상업화 기반을 강화할 계획이라고 23일 밝혔다.
회사는 새롭게 확대한 적응증에서 확보한 전임상 연구 결과를 논문과 학회 발표 등을 통해 공유하고 이를 글로벌 제약사와의 공동 개발 및 기술이전 협의에 적극 활용한다는 전략이다.
KLS-3021은 암세포 선택성을 높인 재조합 백시니아 바이러스에 치료 유전자(PH-20, IL-12, sPD1-Fc)를 탑재한 차세대 항암 유전자치료제 후보물질이다. 바이러스의 직접적인 종양 살상 기전에 더해 종양 내 기질을 분해해 면역세포의 암 조직 침투를 돕고 항암 면역반응을 유도하도록 설계된 것이 특징이다.
코오롱생명과학은 최근 KLS-3021의 적응증을 두경부 편평세포암(HNSCC)과 삼중음성유방암(TNBC) 등으로 확대하고 있다. 두 암종은 진행성 또는 재발성 단계에서 예후가 불량하고 치료 선택지가 제한적인 고위험 암으로 기존 면역항암제에 대한 반응률도 낮아 새로운 치료 접근법이 요구되는 분야다. 회사는 관련 전임상 연구를 진행 중이며 HNSCC 관련 논문은 상반기 게재를 목표로 하고 있다. TNBC 연구 결과도 연내 투고할 계획이다.
앞서 회사는 KLS-3021의 전립선암과 피부 편평세포암(cSCC) 전임상 연구 결과를 논문 및 학회 포스터 발표를 통해 공개했다. 해당 연구에서 KLS-3021은 단 1회 투여만으로 종양 크기를 유의미하게 감소시켰으며 전이 종양 모델에서도 원발 종양뿐 아니라 인접 림프절 전이에 대한 치료 효과를 확인했다고 밝혔다.
또 다른 파이프라인인 KLS-2031은 재조합 아데노부속바이러스(rAAV) 기반 유전자치료제 후보물질로 신경 염증 억제와 과흥분된 통증 신호 경로 조절에 관여하는 GAD65, GDNF, IL-10 유전자를 발현하도록 설계됐다. 회사는 당뇨병성 말초신경병증(PDPN) 관련 전임상 연구 결과를 지속해서 논문화하는 한편 추가 적응증 확대도 추진하고 있다.
코오롱생명과학은 적응증 확장 연구와 논문 게재를 통한 객관적 검증을 기반으로 개발 전략을 구체화하고 글로벌 파트너와의 협의를 확대해 나간다는 방침이다. 김선진 코오롱생명과학 대표이사는 “후보물질의 적응증 확장 가능성을 지속해서 확인하고 이를 논문화해 데이터 신뢰성을 강화하고 있다”며 “축적된 근거를 바탕으로 글로벌 공동 개발 및 기술 수출 협의를 확대해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0