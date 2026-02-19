블랙후즈 “고객 속마음까지 알아채는 ‘큐리 AI’, K-뷰티 비즈니스 도울것”[과기대 딥테크]
※ 서울과학기술대학교 창업지원단은 예비·초기창업패키지와 글로벌 기업 협업 프로그램 등을 통해 스타트업의 성장을 돕는 다양한 지원 프로그램을 운영합니다. IT동아는 서울과학기술대학교 창업지원단과 함께 발전하는 유망 스타트업을 소개합니다.
고객의 목소리를 잘 들어야 한다는 것은 비즈니스의 기본이다. 특히 뷰티 산업과 같이 고객의 세세한 취향까지 알아채야 하는 분야라면 더더욱 그렇다. 시장 분석을 위해 가장 흔한 방법으로 설문조사를 이용하곤 하는데, 이는 “매우 만족”부터 “매우 불만족”까지의 5점 척도에 갇혀 있어 고객의 진짜 속마음, 혹은 세세한 취향이나 요구까지 알아내기는 어렵다. 그렇다고 수백 명의 고객을 일일이 만나 심층 인터뷰를 진행하자니 막대한 시간과 비용이 발목을 잡는다.
스타트업 ‘블랙후즈(Blackhoods, 대표 이은호)’는 이러한 시장조사의 구조적 딜레마를 인공지능(AI)으로 해결하려는 기업이다. 이들이 개발한 ‘큐리 AI(Curi AI)’는 단순한 설문 도구가 아니다. AI를 활용해 사람처럼 대화하며 질문을 던지는 ‘AI 조사원’이다.
많은 시간과 인력을 동원하지 않고도 수백 명 이상의 고객을 상대로 간편하게 심층 인터뷰를 진행할 수 있으며, 그 결과를 단 이틀 만에 분석해내는 기술을 갖췄다. 비용과 시간 문제로 정성 조사를 망설이던 기업들에게 새로운 대안을 제시할 수 있으며 특히 최근 글로벌 시장에서 주목 받고 있는 이른바 ‘K-뷰티’ 비즈니스에 큰 도움이 될 것이라고 블랙후즈는 강조하고 있다.
이은호 대표는 경영 컨설턴트 출신으로 싱가포르 뷰티 스타트업 창업, 카카오 계열사(크러스트 유니버스)의 사내 독립 기업(CIC) 대표 등을 거친 연쇄 창업가다. 비즈니스 현장의 감각과 데이터 사이언스 역량을 고루 갖춘 그를 만나, AI가 바꾸는 리서치 시장의 변화와 블랙후즈의 비전에 대해 들어봤다.
- 창업 이력이 상당히 다채롭다. 컨설턴트, 뷰티 스타트업, 블록체인 분야를 거쳐 현재까지 오게 된 과정이 궁금하다
: 첫 시작은 2014년 모바일 붐이 일던 시기였다. 당시 ‘코워킹 스페이스(공유 오피스)’ 사업으로 창업 전선에 뛰어들었고, 이후 싱가포르로 건너가 K-뷰티 커머스 플랫폼 ‘셀럽(CELUV)’을 론칭했다. 한국 기업 최초로 현지 투자를 받을 만큼 주목받았지만, 사업을 운영하면서 늘 채워지지 않는 갈증이 있었다. 바로 ‘고객의 진짜 생각’을 알기 어렵다는 점이었다. 이후 한국에 돌아와 카이스트 데이터사이언스 대학원에서 공부하고, 카카오의 블록체인 계열사인 크러스트 유니버스에서 사내 독립 기업(CIC) 대표를 맡으면서도 이 고민은 계속됐다. 결국 비즈니스의 본질은 ‘고객의 마음’을 읽는 데 있다는 결론에 도달했고, 이를 AI 기술로 해결해보고자 2023년 블랙후즈를 설립하게 됐다.
- ‘블랙후즈의 ‘큐리 AI’는 기존 설문 도구와 기술적으로 무엇이 다른가?
: 기존 설문조사가 정해진 답을 고르는 ‘객관식 시험’이라면, 큐리 AI는 자유롭게 대화하는 ‘심층 면접’이다. 예를 들어 소비자가 “이 화장품은 별로예요”라고 답했을 때, 기존 폼(Form) 방식은 거기서 끝난다. “왜요?”를 물어볼 수 없기 때문이다. 하지만 큐리 AI는 “어떤 점이 구체적으로 마음에 들지 않았나요? 텍스처가 끈적거려서인가요, 아니면 향이 취향에 맞지 않아서인가요?”라고 꼬리에 꼬리를 무는 질문을 던진다. 단순히 답변을 수집하는 것을 넘어, 대화의 맥락을 이해하고 고객의 숨겨진 의도와 감정까지 파악한다. 많은 사람들과 직접 인터뷰하려면 수개월이 걸리지만, 우리 ‘AI 조사원’은 동시에 여러 사람과 대화할 수 있어 조사대상이 아무리 많아도 단 이틀이면 심층 분석 보고서까지 받아볼 수 있다.
- 전문가가 아닌 일반 직원들도 쉽게 다룰 수 있나?
: 그 점이 큐리 AI의 핵심 경쟁력이다. 보통 심층 조사를 하려면 질문지 설계부터 전문가의 도움이 필요하다. 어떤 질문을 해야 원하는 답을 얻을 수 있을지 막막하기 때문이다. 하지만 우리는 생성형 AI 기술을 활용해 진입 장벽을 완전히 없앴다. 사용자가 채팅창에 “30대 미국 여성이 우리 브랜드 토너를 좋아하는 이유를 알고 싶어”라고 한 줄만 입력하면, AI가 알아서 인터뷰 목적을 파악하고 최적의 질문 시나리오를 설계해준다. 복잡한 설정 없이 누구나 1분이면 전문가 수준의 심층 조사를 시작할 수 있다.
- 솔루션을 이용하는 기업 입장에서는 비용 효율성도 중요하다. 비즈니스 모델은 어떻게 되나?
: 우리의 핵심 모델은 ‘RaaS(Research as a Service, 서비스형 리서치)‘다. 기존에는 기업이 심층 인터뷰를 하려면 전문 리서치 업체에 용역을 맡겨야 했다. 이 경우 최소 수천만 원의 비용과 2~3개월의 긴 시간이 소요된다. 대기업이 아니면 엄두를 내기 힘든 구조다. 우리는 이 과정을 AI로 자동화하여 SaaS(구독형 소프트웨어) 형태로 제공한다. 기업은 월 구독료를 내거나 필요한 만큼 크레딧을 구매해 언제든지 수많은 고객과 인터뷰를 진행할 수 있다. 기존 리서치 용역 대비 비용은 10분의 1 수준으로 낮추고, 결과 도출 시간은 수개월에서 단 2일로 단축시켰다. 이것이 우리가 시장에 제시하는 확실한 경제적 가치다.
- 주요 타깃 고객층과 실제 도입 사례가 궁금하다
: 가장 주목하는 타겟은 글로벌 진출을 꾀하는 ‘K-뷰티’ 분야다. 뷰티 시장은 고객의 취향이 매우 세밀한 시장이다. 하지만 한국 기업이 미국이나 일본 현지 고객을 직접 인터뷰하기는 현실적으로 어렵다. 우리가 이런 어려움을 극복할 수 있도록 도울 수 있다.
최근 애플워치를 활용해 호르몬 주기를 측정하는 헬스케어 솔루션 기업이 우리 서비스를 이용했다. 미국 시장 진출을 앞두고 현지 여성 다수를 대상으로 큐리 AI가 심층 인터뷰를 진행했고, 단 이틀 만에 현지 니즈를 파악해 마케팅 전략을 수립할 수 있었다. 현지에 지사를 세우거나 출장을 가지 않고도 안방에서 현지 고객의 속마음을 읽어낸 셈이다.
- 다른 분야로도 확장이 가능한가?
: 물론이다. 대표적인 것이 ’채용(HR) 시장‘이다. 최근 경력 단절 여성(이른바 경단녀)을 위한 일자리 매칭 플랫폼에서 큐리 AI를 도입해 큰 성과를 거뒀다. 오랜 기간 현업을 떠나있던 분들은 글로 쓰는 이력서에 큰 부담을 느끼곤 한다. 우리는 이분들을 위해 AI가 전화하듯 편안하게 음성 인터뷰를 진행했다. “과거에 어떤 일을 하셨나요?”, “가장 자신 있는 업무 스킬은 무엇인가요?”라며 편안하게 대화를 유도해 구직자의 숨겨진 역량을 찾아냈고, 이를 바탕으로 기업과 매칭을 성사시켰다. 기업 입장에서는 수많은 지원자를 일일이 면접 볼 수 없는데, AI가 1차적으로 심층 면접을 진행해 주니 채용 비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있다. 이처럼 ’대규모 대화‘가 필요한 모든 비즈니스 영역이 우리의 시장이다.
- 서울과학기술대학교 창업지원단에서 운영하는 초기창업패키지 프로그램을 이용했다고 들었다. 얼마나 도움이 되었나?
: 단순한 자금 지원 그 이상의 의미가 있었다. AI 스타트업은 GPU 서버 운영비 등 R&D 비용이 상당히 많이 들기 때문에 초기 생존이 쉽지 않다. 서울과기대의 시제품 제작비 지원은 이 시기를 버티고 기술을 고도화하는 데 결정적인 ’마중물‘ 역할을 했다. 덕분에 자금 압박에서 벗어나 제품의 본질적인 경쟁력을 높이는 데 집중할 수 있었다. 멘토링과 네트워킹 또한 큰 힘이 되었다. 기술 개발에만 몰두하다 보면 정작 중요한 수익 모델(BM)을 놓치기 쉬운데, 전문가 멘토링을 통해 사업성을 냉철하게 검증하고 다듬을 수 있었다. 또한 대학이 보유한 탄탄한 산학협력 네트워크를 통해 투자사(VC)나 잠재적 파트너사들과 연결될 수 있었던 점도, 맨땅에 헤딩해야 하는 초기 스타트업 입장에서는 천군만마와 같았다. 기술을 넘어 ’비즈니스‘를 할 수 있는 기반을 닦아준 셈이다.
- 앞으로의 목표는 무엇인가?
: 단기적으로는 K-뷰티 기업들의 성공적인 글로벌 진출을 돕는 필수 파트너로 자리 잡는 것이 목표다. 과거 싱가포르에서 사업할 때 겪었던 정보 부재의 어려움을 후배 창업가들은 겪지 않게 돕고 싶다. 장기적으로는 리서치 시장의 새로운 표준을 만들고 싶다. 기업이 제품을 기획하거나 개선할 때, 막연한 ’감‘에 의존하지 않고 AI를 통해 고객의 목소리를 명확히 확인하고 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 솔루션이 되겠다. 이를 통해 비즈니스의 불확실성을 줄여주는 든든한 파트너가 되고 싶다.
