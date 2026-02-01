허리디스크 치료, 제거에서 보존 전환… ‘추간공확장술’ 주목

디스크 보존하며 신경 압박 완화
탈출 디스크 흡수되며 점차 줄어들어
박경우 서울 광혜병원 대표원장
“흉터 부담 적어 젊은층 선택 증가”
허리를 숙이거나 오래 앉아 있다가 갑자기 일어설 때 찌릿하게 전해지는 통증은 현대인에게 익숙한 증상이다. 스마트폰과 노트북 사용이 일상화되면서 허리디스크로 불리는 요추 추간판탈출증은 20∼40대 젊은 층에서도 빠르게 늘고 있다. 과거에는 탈출한 디스크를 제거하는 치료가 중심이었다면 최근에는 디스크를 보존하면서 신경 압박을 완화하는 치료법이 대안으로 부상하고 있다. 대표적인 방법이 ‘추간공확장술’이다.
허리디스크의 의학적 명칭은 요추 추간판탈출증이다. 추간판은 척추뼈 사이에서 충격을 흡수하는 완충장치로 내부의 수핵과 이를 둘러싼 섬유륜, 위아래 척추뼈와 맞닿는 종판으로 구성돼 있다. 섬유륜이 약해지면서 수핵이 뒤쪽으로 밀려 나오면 신경을 압박해 통증, 저림, 감각 이상이 나타난다.
디스크의 탈출 정도는 물론 탈출 위치와 방향에 따라 증상도 달라진다. 요추는 다섯 개의 마디로 구성돼 있으며 위쪽 마디에 문제가 생기면 허리 중심 통증이 주로 나타난다. 반면 아래쪽 마디일수록 엉덩이, 허벅지, 종아리, 발끝으로 이어지는 방사통이 두드러진다. 디스크가 척추 중앙으로 탈출하면 양쪽 다리에 증상이 나타날 수 있고 한쪽으로 치우쳐 탈출하면 특정 다리만 저린 편측 증상이 나타난다. 같은 허리디스크 진단이라도 환자마다 통증 양상과 강도가 다른 이유다.
허리디스크는 척추관협착증이나 추간공협착증과 함께 나타나는 경우도 적지 않다. 디스크가 닳아 높이가 낮아지면 척추뼈 사이 간격이 줄어들면서 신경이 지나가는 통로인 추간공 면적도 함께 감소한다. 이 과정에서 신경가지나 후근신경절이 눌리면 통증이 만성화될 가능성이 커진다.
초기 허리디스크는 약물 치료나 주사 치료, 물리치료로 증상이 호전되는 경우가 많다. 그러나 증상이 반복되거나 신경 압박이 심할 경우 디스크를 제거하거나 열·전기에너지를 이용해 소작하는 치료가 시행돼 왔다. 디스크가 거의 소실된 경우에는 케이지를 삽입해 척추를 고정하는 유합술로 이어지기도 한다. 다만 디스크를 제거할수록 척추의 완충 기능이 감소하고 장기적으로 인접 마디에 부담이 커질 수 있다는 점은 한계로 지적돼 왔다.
이런 흐름 속에서 주목받는 치료가 추간공확장술이다. 추간공확장술은 튀어나온 디스크를 직접 제거하지 않고 신경이 지나가는 통로인 추간공의 공간을 넓혀 압박을 해소하는 데 초점을 둔다. 디스크가 주로 앞쪽에서 신경을 누른다는 점에 착안해 상대적으로 안전한 뒤쪽 경로로 접근해 특수 기구로 추간공 주변 인대와 황색인대를 선택적으로 제거한다. 주요 혈관과 신경이 밀집된 전방 접근에 비해 합병증 위험이 낮다는 평가를 받는다.
이 시술의 가장 큰 특징은 디스크를 그대로 남겨둔다는 점이다. 탈출한 디스크는 시간이 지나면서 인체의 면역반응에 의해 자연스럽게 흡수될 수 있는데 이를 ‘자발적 흡수’라고 한다. 초기에 신경 압박만 완화해 통증을 줄여주면 탈출된 디스크는 점차 크기가 줄어들 수 있다는 설명이다. 디스크는 퇴행 변화가 빠른 조직인 만큼 인위적 제거가 오히려 퇴행을 앞당길 수 있다는 점에서 보존적 접근의 의미가 크다.
박경우 서울 광혜병원의 대표원장은 “허리디스크 치료의 패러다임이 탈출한 디스크를 ‘얼마나 제거할 것인가’에서 ‘어떻게 보존하며 통증을 조절할 것인가’로 옮겨가고 있다”고 말했다. 이어 “젊은 환자일수록 향후 오랜 기간 척추 퇴행 변화에 노출될 가능성이 큰 만큼 디스크 상태와 신경 압박 정도에 따라 보존적 치료가 가능한지 충분히 검토해야 한다”며 “추간공확장술은 최소 절개로 근손실과 흉터 부담이 적고 디스크를 보존할 수 있어 젊은 층에서도 고려할 수 있는 치료법”이라고 설명했다.
댓글 0