국회서 통합돌봄·만성질환 관리 논의… “디지털 헬스케어 제도 보완 필요”

정부가 추진 중인 통합돌봄 정책과 일차의료기관 중심 만성질환 관리 사업의 성공적 안착을 위해 디지털 헬스케어 제도 보완이 필요하다는 주장이 국회에서 제기됐다.
개혁신당 이주영 의원 주최로 12일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 ‘대한민국 미래 바이오헬스 포럼’에서는 ‘규제로 가로막힌 디지털 헬스케어 강국’을 주제로 디지털 헬스케어의 정책적 역할과 제도 개선 방향에 대한 논의가 이뤄졌다.
이날 포럼에서는 통합돌봄과 일차의료 기반 만성질환 관리가 현장에서 실효성을 갖기 위해서는 병원 내외에서 환자 상태를 연속적으로 관리할 수 있는 디지털 헬스케어 인프라와 이를 뒷받침할 제도적 기반이 필수적이라는 의견이 나왔다. 조기 진단과 지속 관리를 통해 중증 질환과 합병증 발생을 줄이면 중장기적으로 건강보험 재정 부담을 완화할 수 있다는 점도 강조됐다.
조병하 대웅제약 디지털헬스케어사업부장은 “환자 모니터링의 가치는 측정 빈도가 아니라 위험 신호를 얼마나 빠르게 감지하고 대응하느냐에 있다”면서 “디지털 헬스케어 기반 연속 모니터링 체계는 통합돌봄 정책을 안정적으로 정착시키는 핵심 수단”이라고 말했다.
조 사업부장은 디지털 헬스케어가 실질적으로 활용되기 위한 제도 보완 과제로 ▲일차의료기관의 디지털 플랫폼 활용 기반 마련 ▲입원·외래 환자 대상 연속 모니터링 수가 체계 확대 ▲취약계층을 위한 디지털 통합돌봄 인프라 구축 등을 제시했다.
또한 3일 이상 장기 홀터(Holter) 심전도 검사에 적용되는 높은 본인부담률(80%)로 인해 조기 진단 기회가 제한되고 있다며 급여 체계 개선 필요성도 언급했다. 그는 “72시간 이상 장기 검사는 숨어 있는 심방세동을 발견하는 데 효과적이지만, 비용 부담으로 검사 시행이 제한되고 있다”고 말했다.
이날 포럼에서는 실제 의료 현장에서 디지털 헬스케어를 활용해 환자 위험 신호를 조기에 감지한 사례도 소개됐다. 인천나은병원은 AI 기반 병상 모니터링 시스템을 통해 위급 환자를 조기에 발견했으며 강북삼성병원 종합검진센터는 AI 심전도 분석을 통해 심장 이상 징후를 사전에 발견한 사례를 공유했다.
이주영 의원은 “디지털 헬스케어는 특정 산업을 위한 정책이 아니라 통합돌봄과 일차의료 중심 보건의료 체계를 완성하기 위한 핵심 인프라”라면서 “국회 차원에서 제도 개선 논의를 이어가겠다”고 말했다.
한편 포럼에 앞서 국회의원회관 로비에서는 디지털 헬스케어 기기 체험 부스가 운영됐 대웅제약의 병상 모니터링 시스템과 웨어러블 심전도 기기 등이 전시됐다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0