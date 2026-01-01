단 4주로 변을 부드럽게…장 건강엔 쇠비름추출물

날이 추워질수록 변비는 더 심해진다. 추위로 장운동이 둔해지는데다 운동량과 수분 섭취 감소로 변이 수분을 잃어 더 딱딱해지기 때문이다. 이때는 장을 강하게 자극하기보다 변을 부드럽게 만들어 내보내는 것이 중요하다.
잎과 줄기에 수분과 점액질이 풍부한 쇠비름은 장 점막을 자극하지 않고 부드럽게 감싸며 식이섬유가 굳은 변에 수분을 채워 자연스러운 배변을 유도한다.
실제 ‘쇠비름주정추출분말’을 4주간 섭취한 결과 대장 통과 시간이 24% 줄었으며 자발적 완전 배변 횟수는 2배 이상 늘었다. 복통과 장 불편감도 감소하는 등 장 기능 전반의 개선이 확인됐다. 즉 힘을 주지 않아도 변이 부드럽게 나오고 화장실에 오래 머무는 시간이 줄어든 것이다.
또한 폴리페놀과 플라보노이드 등 항산화 성분이 장을 편안하게 다스리고 핵심 성분인 ‘페루로일티라민’이 장내 염증 완화와 면역 반응을 조절해 약해진 장 건강을 회복시킨다.
일양약품이 출시한 ‘일양 쾌변팡팡’은 국내 유일 2중 복합 쾌변 건강기능식품으로 식약처에서도 배변 활동과 장 불편 완화에 도움을 주는 기능성을 인정받았다. 주원료인 쇠비름주정추출분말은 차전자피 대비 10분의 1도 안 되는 0.48g의 적은 섭취량으로 장을 자극하지 않고 편안한 배변을 돕는다. 일양 쾌변팡팡은 △이것저것 먹어봐도 쾌변이 힘든 사람 △가스가 잘 차고 아랫배가 묵직한 사람 △배변 후에도 잔변감이 남아 있는 사람 △화장실만 가면 오래 걸리는 사람에게 권한다. 현재 2박스 구매 시 2박스를 추가로 증정하는 이벤트를 진행 중이다.
댓글 0