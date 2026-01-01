기억력 저하로 흔들리는 노후…‘깜빡깜빡’할 때부터 관리해야

포스파티딜세린, 뇌 신경세포막 구성 성분
나이 들면 점차 감소해 외부에서 보충해야
12주간 섭취 땐 인지력-기억력 개선 효과
겉으로는 큰 문제가 없어 보인다. 걷고 말하고 식사도 스스로 한다. 하지만 속을 들여다보면 삶은 이미 무너지고 있는 노년층이 적지 않다. 약을 먹었는지 기억나지 않고 병원 예약과 약속을 놓친다. 공과금 납부 시기를 헷갈리고 자동이체가 왜 빠져나갔는지도 알지 못한다. 기억력 저하는 이렇게 일상부터 흔든다. 살림과 돈 문제는 더 심각하다. 비밀번호를 까먹어 금융 접근이 막히고 보험·통신·각종 계약 내용을 제대로 이해하지 못한 채 처리한다. 돈이 어디로 새는지 모르니 자산에 구멍이 생기고 이때부터 보이스피싱과 금융 사기에 가장 취약해진다. 노후 파산은 가난이 아니라 기억력과 인지력 붕괴에서 시작되는 경우가 많다.
기억력 저하는 어느 날 갑자기 찾아오지 않는다. ‘요즘 자꾸 깜빡한다’는 가벼운 증상에서 시작해 수년 동안 서서히 쌓인다. 처음엔 대수롭지 않게 넘기다가 스스로 이상을 느낄 때쯤이면 이미 중요한 판단을 혼자 감당하기 어려운 단계인 경우가 많다. 기억력이 무너지면 결국 가족의 손을 빌리게 된다. 처음에는 도움이지만 시간이 지날수록 부담으로 바뀐다. 같은 질문을 반복하고 일거수일투족을 가족에게 의존하게 되면서 가족의 일상도 함께 무너진다. 기억력 관리는 선택의 문제가 아니다. 가족에게 짐이 되지 않고 노후의 내 삶을 지키기 위해 스스로 준비해야 할 최소한의 책임이다.
포스파티딜세린, 두뇌를 지키는 필수 성분
포스파티딜세린은 세포막을 구성하는 성분이다. 특히 뇌의 신경세포막 내층에 풍부하게 존재하며 세포 간 신호전달과 세포 생존에 중요한 역할을 한다. 뇌의 신경세포에서 포스파티딜세린은 단순한 구성 성분이 아니다. 신경전달물질 수용체의 활동을 조절하고 신경세포 간 연결과 신호전달 경로 활성화에 중요한 역할을 한다. 즉 뇌가 정상적으로 기능하기 위해서는 포스파티딜세린의 역할이 절대적이다. 하지만 나이가 들면 뇌의 신경세포막에 있는 포스파티딜세린 양이 줄어들면서 뇌세포 간 신호전달이 원활치 않게 된다. 그 결과로 나타나는 것이 기억력 감퇴, 인지력 저하 등의 증상이다. 포스파티딜세린은 뇌세포 내막의 10% 이상을 차지하며 노화와 함께 자연 감소한다는 점에서 외부 보충의 필요성이 대두되고 있다.
12주 섭취로 기억력·인지력 강화
대두에서 추출한 포스파티딜세린은 노화로 감소하는 체내 포스파티딜세린을 보충할 수 있는 건강기능성 원료다. 미국 식품의약국(FDA)과 우리나라 식약처에서 두뇌 건강 기능성 원료로 인정받았다. 노화로 저하된 기억력과 인지력을 개선시켜 준다. 평균 연령 60.5세 치매 환자를 대상으로 매일 300㎎의 포스파티딜세린을 12주간 투여한 결과 기억력은 13.9년, 학습 능력은 11.6년, 전날 본 사람에 대한 인지능력은 7.4년, 10자리 숫자 암기 능력은 3.9년 연장되는 효과를 나타냈다. 경도인지장애 환자 78명을 대상으로 한 연구에서는 단기 기억력, 언어 유창성, 시간·장소 인식 영역에서 유의미한 개선 효과가 나타났다. 또한 65∼78세 노인을 대상으로 매일 포스파티딜세린 300㎎을 12주간 섭취시킨 결과 학습 인지력, 얼굴-이름 연계 인식능력, 안면 인식능력 등이 유의하게 개선됐다. 50∼90세 남녀를 대상으로 매일 포스파티딜세린 300㎎을 12주간 섭취하게 한 인체시험에서도 인지 기능, 기억 회상, 실행 기능, 집중력, 정신적 유연성 등 모든 시험 항목에서 전반적인 개선 효과를 보였다. 포스파티딜세린의 두뇌 건강 개선 효과는 보통 4∼12주 사이에 나타나는 것으로 연구됐으며 식물 유래 성분이라 장기 섭취에 대한 안전성도 우수한 것으로 알려져 있다.
은행잎 추출물, 기억력 개선과 신경세포 보호
은행잎 추출물도 기억력 개선 효과를 가지는 대표적인 기능성 원료다. 기존에는 혈액순환 개선제로 많이 사용됐는데 최근에는 뇌 기능 장애 치료제로 영역이 확대되고 있다. 은행잎 추출물은 플라보노이드와 징코라이드, 빌로발리드 성분으로 구성돼 있다. 플라보노이드는 항산화, 항염, 미세혈관과 혈관 내피 보호, 뇌세포 간 시냅스 기능 지원 효과가 있다. 징코라이드는 혈소판 활성 인자를 방해해서 혈전 형성을 막고 혈관 염증반응을 완화시켜준다. 빌로발리드는 세포 내 미토콘드리아를 안정시키고 신경세포를 손상으로부터 보호해준다. 종합하면 은행잎 추출물은 뇌세포를 손상시키는 활성산소를 제거해 신경세포의 손상과 노화를 억제하고 신경 시냅스 생성을 증가시킨다. 또한 뇌의 미세혈관을 확장시키고 혈류 개선을 도와 산소와 영양 공급을 원활하게 한다.
실제로 50세 이상의 알츠하이머 환자 333명, 혈관성 치매 환자 71명을 대상으로 한 인체시험에서 매일 은행잎 추출물 240㎎을 24주간 섭취하게 한 결과 두 가지 유형의 치매 모두에서 인지 기능 개선과 신경정신적 증상이 개선됨이 확인됐다.
또한 53∼65세의 폐경기 이후 여성 31명을 대상으로 매일 120㎎씩 7일간 섭취하게 한 인체시험에서 기억력 개선 효과가 확인됐다. 특히 기억력 개선 효과는 22∼59세의 건강한 성인 60명을 대상으로 한 인체시험에서도 동일하게 나타났다. 이처럼 은행잎 추출물은 뇌세포 노화와 퇴행을 억제하고 신경 시냅스 생성과 두뇌 혈액순환을 촉진해 기억력과 인지력을 향상시켜준다. 포스파티딜세린과 함께 섭취 시 두뇌 기능성 향상에 더욱 좋은 시너지효과를 기대할 수 있다. CJ웰케어의 ‘닥터뉴트리 메모리메이트’가 중장년층을 위한 두뇌 건강기능식품으로 인기를 얻고 있다. 과학적으로 검증된 두뇌 건강 기능성 원료인 포스파티딜세린과 은행잎 추출물의 기능성을 인정받은 결과다. 메모리메이트는 인지력 개선 기능성 원료인 포스파티딜세린과 기억력·혈행 개선 기능성 원료인 은행잎 추출물을 함유하고 있어 노화로 감소되는 인지력과 기억력 개선에 도움을 준다. 여기에 항산화 작용을 하는 비타민 E까지 더해 인지력·기억력·혈행·항산화를 동시에 케어할 수 있다.
닥터뉴트리 메모리메이트에 사용된 포스파티딜세린은 100% 식물성 원료에서 추출한 것으로 식약처로부터 노화로 인해 저하된 인지력 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로 인정받았다. 대두에 단 0.001%만이 존재하는 극소량의 핵심 성분인 포스파티딜세린을 국내 유일의 제조 공법으로 추출해 지표성분 손실을 최소화한 원료다. 국내에서 생산되는 포스파티딜세린 중 가장 높은 최대 순도를 자랑한다. 기능성 원료인 포스파티딜세린을 65∼78세 노인 15명이 매일 300㎎을 12주간 섭취한 후 학습 인지력, 이름-얼굴 연계 인식능력, 안면 인식능력이 증가됨이 확인됐다.
닥터뉴트리 메모리메이트에는 인지력 개선을 위한 포스파티딜세린이 1일 섭취량 300㎎ 함유돼 있으며 은행잎 추출물 플라보놀 배당체도 식약처 1일 섭취량 기준 최대 함량을 넣어 기억력 개선과 혈행 개선 기능성까지 더했다. 또한 비타민 E를 1일 영양성분 기준치 100% 함량으로 배합해 항산화까지 더했다. 하루 한 번 섭취로 ‘인지력+기억력+혈행+항산화’의 4중 기능성을 동시에 누릴 수 있는 닥터뉴트리 메모리메이트는 나이 들면서 인지력이 자꾸 떨어지거나 기억력이 감소하는 중장년층 및 노년층에게 꼭 필요한 제품이다. CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로 구입할 수 있으며 사은품도 제공한다. 24시간 전화 주문 및 문의
댓글 0