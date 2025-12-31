[리뷰] “온라인 게임 속 0.1초 승부, 유무선 공유기가 좌우한다” 에이수스 ROG STRIX GS-BE7200X
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
부드러운 게이밍 경험을 위해 고가의 그래픽카드를 사고, 더 빠른 입력을 위해 기계식 키보드를 두드리는 등 게이머들은 0.1초라는 찰나의 순간에 승부를 건다. 하지만 정작 데이터가 오가는 도로인 공유기에는 무심한 경우가 많다. 아무리 빠른 슈퍼카를 타도 비포장도로에서는 속도를 낼 수 없듯, 0.1초를 다투는 게이밍 환경에서 네트워크 병목은 치명적인 패배로 이어진다.
게이밍 공유기는 일반 공유기와 무엇이 다를까? 데이터 전송 품질을 보장하기 위한 QoS(Quality of Service) 우선순위 시스템이다. 게임 데이터 패킷을 자동으로 인식해 최우선 처리하는 기능이 핵심이다. 일반 공유기도 QoS 기능을 제공하지만, 게이밍 공유기는 게임 관련 데이터를 실시간으로 분석하고 자동 최적화한다. 고성능 처리장치(CPU)와 메모리를 탑재해 동시 접속 기기가 많아도 병목현상이 발생하지 않도록 설계된 점도 특징이다.
문제는 가격이다. 게이밍 유무선 공유기 대부분 고가에 형성된 경우가 많아 쉽게 구매할 엄두가 나지 않는다. 뛰어난 성능의 게이밍 유무선 공유기는 100만 원 이상 요구한다. 하지만 에이수스 ROG STRIX GS-BE7200X는 성향이 다르다. 이 제품은 20만 원대 게이밍 유무선 공유기로 게이밍 특화 기능과 Wi-Fi 7 기술을 모두 갖춘 점이 특징이다.
ROG DNA 품은 세련된 디자인
GS-BE7200X의 디자인은 게이밍 공유기에 대한 고정관념을 깨뜨린다. 화려하면서도 절제된 외형, 실용적인 포트 구성, 컴팩트한 크기가 조화를 이룬다. 거실이나 서재 어디에 놓아도 위화감이 없으면서, ROG 브랜드의 게이밍 정체성은 확실하게 드러난다.
ROG STRIX GS-BE7200X를 처음 마주했을 때 가장 먼저 눈에 들어오는 건 깔끔한 외형이다. 기존 게이밍 공유기들이 크고 날카로운 외장 안테나를 여러 개 갖춘 것과 달리, 이 제품은 안테나를 모두 내장해 작은 크기를 제공한다. ROG 브랜드의 ‘형태는 기능을 따른다’는 철학을 그대로 구현한 디자인이다.
방열 설계도 세심하게 고려됐다. 기판을 제품 내 사선으로 배치해 양면 냉각이 가능하도록 구성했다. 추가로 상단과 하단에 정밀하게 통풍구를 배치하고, 탄소 나노 코팅 알루미늄 히트 플레이트, 히트 스프레더 등을 조합해 냉각 효율을 최적화했다. 이는 장시간 고부하 상황에서도 안정적인 네트워크 성능을 유지하는 데 도움을 준다.
제품 상단에는 ROG 특유의 빗금 패턴이 적용됐고, 무지갯빛 마감 처리된 ROG 로고가 눈길을 사로잡는다. 사용자 지정 가능한 AURA RGB 조명 효과도 탑재돼 독특한 분위기를 만든다. 조명은 공유기 앱이나 웹 설정에서 Static, Breathing, Wave, Rainbow 등 다양하게 적용 가능하다. 은은한 디자인을 선호하는 사용자를 위해 조명을 완전히 끌 수도 있다.
후면 포트 구성도 실용적이다. 10G WAN 포트 1개, 2.5G LAN 포트 1개, 1G LAN 포트 4개로 총 6개의 유선 포트를 제공한다. 2.5G LAN 포트는 게이밍 전용 포트로 자동 설정돼 케이블만 연결하면 별도 설정 없이 게임 트래픽이 우선 처리된다. 고성능 게이밍 PC나 네트워크 저장장치(NAS) 등 연결이 가능하다.
USB 포트도 탑재돼 4G/5G 모바일 테더링을 지원한다. 인터넷 연결이 끊기거나 이동 중에도 안정적인 네트워크 환경을 유지한다. 전원 버튼, 리셋 버튼, WPS 버튼도 후면에 배치돼 조작 일관성을 제공한다.
성능의 비결은 뛰어난 사양
ROG STRIX GS-BE7200X의 핵심은 강력한 내부 구성이다. 1.8GHz 트리플 코어 CPU와 1GB DDR4 RAM을 탑재해 여유롭게 네트워크 처리량을 극대화하고 데이터 전송 속도를 높인다. 에이수스는 이 CPU가 최대 20,000 DMIPS의 성능을 발휘한다고 밝혔는데, 이는 동시 접속 기기가 많아도 안정적인 네트워크 관리가 가능하다는 의미다.
Wi-Fi 7 사양은 듀얼 밴드로 구성된다. 5GHz 대역에서 최대 5764Mbps, 2.4GHz 대역에서 최대 1376Mbps를 지원해 총 7140Mbps(약 7.2Gbps)의 속도를 제공한다. 4x4 MIMO 구성으로 8개의 공간 스트림을 동시에 처리 가능하다. Wi-Fi 6의 2402Mbps와 비교하면 약 3배 빠른 수준이다.
Wi-Fi 7의 핵심 기술인 320MHz 채널 폭은 5GHz 대역에서 지원된다. Wi-Fi 6의 160MHz 채널 폭과 비교해 2배 넓어진 대역폭으로 더 많은 데이터를 동시에 전송 가능하다. 4096-QAM 변조 방식을 채택해 Wi-Fi 6의 1024-QAM보다 20% 가량 높은 전송 속도를 제공한다. 각 심볼이 10비트가 아닌 12비트를 전달하기 때문이다.
Wi-Fi 7은 2024년 9월 표준안이 승인됐고, 2025년 7월 공식 문서가 공개되면서 상용화 단계에 접어들었다. 이전 세대인 Wi-Fi 6·6E와 비교해 최대 4.8배 빠른 속도를 제공하고, 저지연·고연결성을 위한 다중 링크 작동(MLO) 기술로 여러 대역을 동시에 활용한다. 인텔 자료에 따르면 일반적인 Wi-Fi 7의 최대 데이터 전송 속도는 5.8Gbps에 달한다. 이 전송속도는 15GB 파일 다운로드 기준, 기존 Wi-Fi 6 기술로 1분이 걸리던 게 Wi-Fi 7에서는 약 25초면 완료되는 수준이다.
MLO(멀티 링크 오퍼레이션) 기술도 탑재됐다. 기존 Wi-Fi는 2.4GHz나 5GHz 중 한 대역만 선택해 사용했지만, Wi-Fi 7에서는 두 대역을 동시에 활용한다. GS-BE7200X는 STR(Simultaneous Transmit and Receive) 모드를 지원해 2.4GHz와 5GHz 대역에서 동시에 송수신이 가능하다. 처리량이 증가하고 지연 시간이 단축되는 효과를 얻을 수 있다.
무선 칩셋 구성도 인상적이다. 2.4GHz, 5GHz, MLO 전용 칩셋을 각각 탑재해 견고하고 안정적인 연결을 제공한다. 8개의 Skyworks 고출력 프런트엔드 모듈(FEM)이 8개의 내장 안테나를 구동해 외장 안테나에 버금가는 커버리지를 달성했다. 5번째 RX(수신기)를 추가해 5GHz 대역 범위를 확장한 점이 눈에 띈다. 여러 게임 기기에 최적의 성능과 안정성을 보장하기 위한 설계다.
EMI 차폐 처리도 빼놓을 수 없다. 전자기 간섭을 최소화해 더욱 원활하고 끊김 없는 연결을 보장한다. 고밀도 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 비결이다. 에이수스 자료에 따르면 최대 255제곱미터 범위 내에 전파를 전달한다.
유선 연결 성능도 강력하다. 10G WAN 포트는 기가비트보다 10배 빠른 속도를 제공, 멀티 기가비트 인터넷 회선 대역을 최대한 활용한다. 2.5G LAN 포트와 1G LAN 포트 4개를 합치면 총 16.5Gbps의 유선 용량 확보가 가능하다. 고성능 NAS나 서버를 운영하는 사용자들에게 알맞다.
보안 사양도 최신 표준을 따른다. Wi-Fi 7 인증을 위해 WPA3와 Enhanced Open(OWE 기반), PMF(Protected Management Frame)를 필수로 지원한다. AKM 24와 25를 사용한 WPA3-Personal 새로운 암호화 방식과 비콘 프로텍션 기능도 탑재됐다. MLO를 사용할 때는 모든 링크에서 보안이 확립돼야 하므로, 여러 대역을 동시에 사용해도 안전성이 보장된다.
게이머를 위한 특화 기능이 가득
ROG STRIX GS-BE7200X의 가장 큰 차별점은 게이밍에 특화된 기능들이다. 그 중심에는 ‘게이밍 네트워크(Gaming Network)’ 기능이 있다. 이는 스마트 홈 마스터 서브넷 관리 기능의 일부로, 게임 가속 설정을 갖춘 전용 SSID 생성을 지원한다. 여러 대의 게임 기기를 소유한 게이머나 LAN 파티처럼 여러 기기에서 게임 가속이 필요한 상황에 유용하다.
게이밍 네트워크에 연결된 모든 기기는 자동으로 3단계 게임 가속을 받는다. 별도의 기기별 설정 없이 SSID에 접속하는 것만으로 최적화가 적용되는 원터치 방식이다. 첫 번째 단계는 게임 패킷 자동 인식 및 우선 처리, 두 번째는 ROG First 부스트로 ROG 게이밍 기기와 PC 간 직접 연결 최적화, 세 번째는 모바일 게임 부스트로 스마트폰 게임의 네트워크 트래픽 우선 순위 지정이다.
ROG First 부스트 기능은 주목할 만하다. 에이수스 자료에 따르면 ROG Rapture GT-AXE11000(트라이밴드 Wi-Fi 6) 대비 최대 47% 낮은 지연 시간을 제공한다. ROG 게이밍 노트북이나 데스크톱을 사용하는 게이머라면 체감 성능 향상이 뚜렷할 것으로 예상된다.
모바일 게임 부스트는 ASUS 라우터 모바일 앱에서 탭 한 번으로 활성화된다. 좋아하는 모바일 게임의 네트워크 트래픽을 우선 순위로 지정해 지연과 대기 시간을 최소화한다. 배틀그라운드 모바일이나 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 같은 경쟁 게임에서 특히 유용하다.
OpenNAT 기능도 게이머들에게 중요하다. 호스트 룸을 만들거나 팀원과 매칭할 때 발생할 수 있는 네트워크 오류를 손쉽게 방지하기 때문이다. 제품에는 디아블로, 배틀그라운드, 리그 오브 레전드, 로스트아크 등 인기 게임의 네트워크 프로필을 탑재해 온라인 게임 경험을 최적화했다. 다만 대부분 게임들이 국내 게이머들에게 생소한 것들이 많다. 에이수스 측이 이를 보완해 준다면 제품 완성도가 향상될 것으로 예상된다.
프라이빗 네트워크 기능은 경쟁 게임에서 진가를 발휘한다. 에이수스는 최고 수준의 개인 네트워크 공급업체와 협력, 게임 서버에 더 빠르고 안정적으로 접속할 수 있도록 지원한다. 지연속도 때문에 불리한 상황을 겪었던 게이머들에게 희소식이다. 아쉽게도 국내 서비스에는 대응하지 않는다.
스마트 홈 마스터 기능은 네트워크 관리를 한층 편리하게 만든다. IoT 네트워크, 자녀 네트워크, VPN 네트워크, MLO 네트워크를 SSID로 구분해 전용 서브넷을 생성하거나 연결하는 과정이 간소화됐다. IoT 기기를 별도의 안전한 SSID로 관리해 보안을 강화하거나 자녀 전용 SSID를 생성해 각 기기를 개별 설정할 필요 없이 화면 시간을 간편하게 관리하도록 지원한다.
AiMesh 지원도 중요한 기능이다. 여러 대의 에이수스 공유기를 연결해 집 전체를 하나의 네트워크로 구축, 넓은 주택이나 다층 건물에서 음영 지역 없이 안정적인 무선 인터넷을 제공하는 기능이다. 사용자가 다른 에이수스 공유기를 사용한다면 추가 투자 없이 메시 네트워크를 구축이 가능하다.
보안 기능도 강력하다. 상업용 AiProtection Pro와 Trend Micro의 클라우드 데이터베이스가 네트워크를 24시간 365일 보호한다. 한 번의 탭으로 보안 검색을 실행해 보안 설정의 취약점을 파악하고 악의적인 활동을 방지할 수 있다. Safe Browsing 기능은 AdGuard DNS 같은 필터를 사용해 광고를 차단하고 개인정보를 보호한다.
VPN 지원도 포괄적이다. 최대 30개의 VPN 클라이언트 서비스를 포함하며, WireGuard를 비롯한 다양한 VPN 프로토콜을 지원한다. VPN Fusion 기능을 사용하면 여러 VPN 프로토콜에 동시 연결하면서 다른 기기는 인터넷 연결을 유지한다. Site-to-Site VPN으로 전 세계 어디에서나 지정된 사무실에 연결하고 데이터를 암호화까지 사용 가능하다.
ASUS 공유기 앱을 통한 관리도 편리하다. 스마트폰에서 간편하게 네트워크 상태를 모니터링하고, 접속 기기를 관리하며, 자녀 보호 기능을 설정도 지원한다. 펌웨어 업데이트도 앱에서 즉시 수행하도록 구성했다.
게이밍 공유기의 새로운 기준을 제시하다
ROG STRIX GS-BE7200X는 게이밍 공유기로써 갖춰야 할 모든 요소를 충실히 담아낸 제품이다. Wi-Fi 7의 최신 기술과 ROG만의 게이밍 최적화 기능이 조화를 이루며, 세련된 디자인과 강력한 성능을 동시에 제공한다.
강점은 사용 편의성이다. 게이밍 네트워크 기능으로 여러 게임 기기를 한 번에 최적화하고, 스마트 홈 마스터로 복잡한 네트워크 관리가 간소화된다. 기술적 전문 지식이 없어도 대부분 기능을 다룰 수 있다는 점이 눈길을 끈다. 성능 면에서도 부족함 없다. 최대 7.2Gbps의 전송 속도, 10 기가비트 연결, MLO 지원 등 다양한 네트워크 환경에 대비했다.
내장 안테나 디자인은 호불호가 나뉘지만, 일반 가정 환경에서는 장점으로 작용한다. 공간을 조금 차지하고, 청소가 편하기 때문이다. 안테나가 노출되지 않더라도 외장 안테나 제품 대비 성능이 부족하지 않다는 게 에이수스 측의 설명이다.
아쉬운 점도 있다. 듀얼 밴드 구성이어서 트라이 밴드 제품과 비교하면 전체 데이터 전송 대역폭이 낮다. 초고속 인터넷을 사용하면서 동시 접속 기기가 매우 많은 환경이라면 상위 모델을 고려해 볼만하다. Wi-Fi 7 기기가 아직 많지 않아 당장 체감 성능 향상이 크지 않은 점도 아쉬움이다.
2025년 11월 기준 국내 시장에서 구매 가능한 Wi-Fi 7 지원 스마트폰으로는 삼성전자 갤럭시 S25 시리즈(S25, S25+, S25 울트라), 갤럭시 S24 울트라다. 태블릿은 갤럭시 탭 S9 울트라 이후 플래그십 제품에 적용됐다. 이 외에 애플 아이폰 17 시리즈(아이폰 17, 17 프로, 17 프로맥스, 에어), 아이폰 16e를 제외한 아이폰 16 시리즈(아이폰 16, 16 플러스, 16 프로, 16 프로 맥스) 등이 Wi-Fi 7을 지원한다. 아이패드 프로 M4 이후 제품도 Wi-Fi 7에 대응한다.
ROG STRIX GS-BE7200X의 가격은 온라인 시장 기준 24만 원대에 형성됐다. 트라이 밴드 게이밍 공유기보다 저렴하면서도 게이밍 유무선 공유기의 핵심 기능은 모두 갖췄다는 점은 차별화 요소다. 멀티 기가비트 인터넷을 사용하는 가정이나 고성능 게이밍 환경을 구축하려는 사용자에게 최적의 선택이 될 것이다.
댓글 0