GC녹십자, 연말 이웃돕기 성금 2억원 기탁… 희귀질환자·취약계층 지원

GC녹십자는 연말을 맞아 이웃돕기 성금 2억 원을 기탁했다고 24일 밝혔다. 기부금 중 1억 원은 사업장 내 관련 기관을 통해 소외된 이웃과 희귀질환 환자를 위한 성금으로 활용하고 1억 원은 대한적십자를 통해 재난 구호사업과 노인, 장애인, 아동청소년 등 취약계층을 위한 각종 복지사업에 투입 예정이라고 한다.
GC녹십자를 포함한 GC 계열 전 회사 임직원은 연말 기부 외에 다양한 사회공헌활동에 참여했다. 리액션 캠페인과 플로깅, 아름다운 동행 등 다채로운 캠페인을 전개했고 매칭그랜트 방식과 연말 나눔 급여 1% 기부, 급여 끝전 등 기부 프로그램을 운영하기도 했다. 지난 11월에는 전 임직원을 대상으로 사랑의 헌혈 행사를 진행하기도 했다. 지난 1992년 처음 시작한 헌혈 행사에는 약 30년 동안 임직원 1만5000명이 동참했다.
GC녹십자 관계자는 “이번 성금이 소외된 이웃에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 모든 임직원이 참여할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 진행해 도움이 필요한 복지 사각지대를 챙길 것”이라고 말했다.
댓글 0