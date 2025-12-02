‘0.3ｍ급 초정밀 관측’ 아리랑 7호 발사 성공…목표 궤도 안착

고정밀 위성 영상 정보를 우리 힘으로 획득할 수 있는 다목적실용위성 7호(아리랑7호)가 우주 궤도 안착에 성공했다.
우주항공청과 한국항공우주연구원은 2일 “아리랑 7호가 이날 오전 2시 21분 프랑스령 기아나 우주센터에서 성공적으로 발사됐다”고 밝혔다. 현지 시각으로는 1일 오후 2시 21분이다.
아리랑 7호는 유럽의 우주 발사체인 ‘베가-C(VEGA-C)’에 실려 우주로 향했다. 현장을 지휘한 이상곤 항우연 다목적실용위성 7호 사업단장은 “당초 계획대로 새벽 2시 21분 25초에 위성이 정상적으로 발사됐다”며 “약 43분 후 발사체에서 분리되어 정상 궤도에 진입했고, 이후 약 25분 뒤 위성이 정상적으로 동작함을 확인했다”고 전했다.
이번 발사 성공은 한국의 위성 기술이 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 사례로 평가된다.
우주항공청과 한국항공우주연구원이 개발한 아리랑 7호는 고정밀 관측 능력이 특징이다. 전자광학 카메라인 ‘AEISS-HR’로 0.3ｍ급 초고해상도 사진을 촬영할 수 있다. 지상의 운행하는 자동차가 소형차인지 트럭일지 구분할 수 있는 수준이다.
이상철 항우연 원장은 “다년간의 투자와 노력의 결실로 오늘 발사에 성공한 아리랑 7호는 세계 최고 수준의 지구관측 위성”이라며 “고정밀 지도 제작, 국토 관리, 재해·재난 대응 등 고정밀 위성 영상 정보를 우리 힘으로 획득할 수 있다는 데 큰 의미가 있다”고 강조했다.
아리랑 7호가 보내올 영상은 내년 하반기부터 본격적으로 활용될 전망이다. 이 단장은 “앞으로 약 6개월에 걸친 초기 운영과 보정 작업 과정을 거쳐 내년 하반기부터는 본격적으로 고품질 위성 영상을 배포할 수 있을 것”이라고 설명했다.
김진희 우주항공청 인공위성부문장은 “기술 경쟁력 확보를 위해 10cm급 물체까지 식별 가능한 초고해상도 위성인 ‘다목적실용위성 8호’ 개발도 내년부터 착수한다”고 했다.
