우주청 “아리랑 7호, 발사 성공”

국내 자체 기술로 개발한 초고해상도 관측위성 아리랑 7호가 발사에 성공했다.
우주항공청과 한국항공우주연구원(항우연)은 2일 오전 2시 21분경 남미 프랑스령 기아나우주센터에서 아리랑 7호가 성공적으로 발사됐다고 밝혔다.
아리랑 7호는 발사 약 44분 후 유럽 아리안스페이스의 베가-C 발사체로부터 정상적으로 분리됐고, 약 1시간 9분 뒤 남극 트롤지상국과의 첫 교신에 성공했다.
항우연은 트롤지상국과의 교신으로 아리랑 7호의 초기 상태를 확인하고, 발사체 업체를 통해 목표 궤도에 성공적으로 안착한 것을 확인했다.
아리랑 7호는 궤도상 시험과 초기 운영 과정을 거쳐 내년 상반기부터 본격적인 지상 관측 영상을 제공할 예정이다.
이상철 항우연 원장은 “아리랑 7호는 우리나라가 독자적으로 구축해 온 정밀 지구관측 능력을 한 단계 고도화시키는 위성이 될 것으로 기대한다”며 “아리랑 7호가 본격 운영되면 재난·재해 감시, 국토관리 등 국내 관측 영상 정보 수집 능력의 향상을 통해 신속하고 정확한 정보제공이 가능하게 된다는 의미가 있다”고 설명했다.
윤영빈 우주항공청장은 “많은 연구자분의 열정과 헌신을 바탕으로 아리랑 7호 발사에 성공하면서 우리나라는 지구관측위성 분야에 세계적인 수준의 개발 역량을 갖추게 됐다”며 “이젠 성숙한 위성개발 역량이 민간으로 전파돼 우리나라 우주경제에 원동력이 될 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다”고 전했다.
아리랑 7호는 국내에서 개발한 0.3m급 고해상도 광학카메라(AEISS-HR)를 탑재한 다목적 실용위성이다. 무게는 1840㎏이며, 앞으로 5년간 지구 저궤도 500㎞대 태양동기궤도에서 한반도를 정밀 관측할 예정이다.
새로운 광학카메라의 해상도는 기존 아리랑 3A호(광학 0.55m) 대비 판독능력이 3배 이상 향상되는 등 차량종류(소형차, 트럭 등)까지 식별할 수 있다. 이를 통해 재해·재난·국토·자원·환경 감시 등 다양한 공공부문 위성 영상 수요에 대응하고, 세계적 수준의 고품질 위성 영상을 공공 및 민간 등에 제공한다는 계획이다.
아리랑 7호는 앞으로 1.5주간 위성체 본체 및 탑재체 구성품 초기 구동과 점검(IAC)을 거친다. 이어 1.5주에서 3주 사이에는 위성본체와 탑재체 연동, 궤도상 운용시험을 수행하게 된다.
