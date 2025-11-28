파모컴퍼니, ‘GMES 2025’ 현장서 MOU 4건 체결… 해외 바이어 NDA 제안 받아
㈜파모컴퍼니(대표 이진언)는 제21회 강원의료기기전시회(GMES 2025)에 참가해 아동·청소년의 정서적 안정과 가족 내 정서적 유대 강화를 지원하는 ‘파모플레이테라피’를 선보였다고 밝혔다.
이번 전시회에서 파모컴퍼니는 정서·행동 문제에 대한 혁신적 접근을 제시하며, 디지털 헬스케어 및 의료기기 산업의 주요 관계자들에게 대면 정서자극 기반 디지털 콘텐츠의 차별화된 기능과 의료 및 교육 분야의 임상적 적용 가능성을 소개했다.
전시 기간 동안 파모컴퍼니는 국내외 기업 4곳과 양해각서(MOU)를 체결했다. 이어 베트남 VIETCARE SOLUTIONS, 에스토니아 LANMER GROUP으로부터 비밀유지계약(NDA) 체결 제안을 받아 현재 협의를 진행 중이다.
파모플레이테라피는 ADHD, 불안, 우울 등 정서·발달 문제를 겪는 아동·청소년을 위한 맞춤형 디지털 인지행동놀이 콘텐츠다. 부모와 자녀는 하루 10분 이내의 구조화된 놀이 미션을 통해 감정을 조율하고 상호작용을 강화하며, 놀이 이후 리포트를 제공한다.
해당 솔루션은 정신건강의학과·소아청소년과 전문의, 심리상담사, 미술치료사, 인지행동상담사, 특수교사 등 분야별 전문가 자문을 통해 개발됐으며, 실제 가족 단위 사용자 피드백을 반영해 현장 수용성을 높였다. 비전문가인 부모도 자발적·지속적으로 참여할 수 있도록 몰입형 콘텐츠 구성과 동기 강화 요소를 포함했다.
파모컴퍼니는 2025 K-바이오헬스 지역센터 기업으로 선정되어 제품 시험·분석, 전시회 참가, 투자 전략 고도화 등 다각적 지원을 받아왔다. 이번 GMES 성과와 검증 결과를 바탕으로 초등교육 현장, 유아특수교육기관, 노인 대상 인지·정서중재 시장 등으로 확장을 준비 중이며, 교육청·지자체 협력도 적극 추진할 계획이다. 아울러 해외 파트너와의 PoC를 통해 현지화·규제 적합성을 점검하고 단계적 상용화로 연결한다는 전략이다.
