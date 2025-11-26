헬스케어 브랜드 네이처위드-하피도피 주요 제품 약국서 만난다

경동제약
경동제약의 데일리 기초 건강 케어 브랜드 ‘네이처위드’와 스킨 케어 솔루션 브랜드 ‘하피도피’의 주요 제품이 약국에 입점된다.
이번 약국 입점을 통해 경동제약은 다양한 유통 채널을 통한 소비자 접점을 확대하고 브랜드 인지도를 강화할 계획이다.
약국에 입점되는 품목은 네이처위드의 △멀티비타민 미네랄 데일리 △루테인 지아잔틴 아스타잔틴 △츄어블 비타민D △알티지 오메가3 트리플 △식물성 알티지 오메가3 트리플과 하피도피의 △패치 퓨어 라이트팩 △패치 클리어 라이트팩 등 총 7종이다.
특히 알티지 오메가3 트리플과 식물성 알티지 오메가3 트리플은 기존 병 패키지에서 산패 방지 능력이 우수한 폴리염화비닐리덴(PVDC) 포장으로 변경해 제품의 품질을 소비기한까지 안정적으로 유지하도록 개선했다. 네이처위드 전 제품은 복용 편의성을 높이는 방향으로 리뉴얼됐다.
하피도피 패치 클리어 라이트팩은 하이드로콜로이드 패치로 습윤 환경을 조성해 외부 오염 물질로부터 피부를 보호하고 스팟 부위를 효과적으로 관리할 수 있는 제품이다. 트라넥사믹애시드와 알리움세파 성분을 함유해 피부를 맑고 건강하게 가꾸는 데 도움을 준다.
하피도피 패치 퓨어 라이트팩은 0.1㎜ 두께의 얇은 무광 패치로 총 48매(10㎜·12㎜ 구성)가 들어 있다. 티트리잎 오일 7000ppm과 5가지 진정 성분을 함유해 초기 트러블을 빠르게 진정시키며 피부에 자연스럽게 밀착돼 티 나지 않는 커버가 특징이다.
경동제약 관계자는 “이번 약국 입점을 통해 소비자와 한층 가까워졌다”며 “앞으로도 다양한 유통 채널을 지속적으로 확대해 더 많은 소비자가 경동제약의 제품을 경험하도록 노력하겠다”고 말했다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
