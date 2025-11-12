동아일보

넬동물의료재단, 베트남서 ‘수의 심장학 전문 교육 코스’ 성료

베트남소동물수의사회(VSAVA)와 공동 기획

전북대학교 윤학영 교수가 베트남 수의사들을 대상으로 심장 초음파 진단 실습강의를 위한 논의를 하고 있다.
넬동물의료재단(이하 NEL)이 베트남소동물수의사회(VSAVA)와 함께 베트남 현지 수의사들을 위한 전문 교육 과정을 시작했다.

NEL과 VSAVA는 지난 달 11일부터 12일까지 양일간 호치민시에서 총 7회에 걸쳐 진행되는 ‘종합 수의 심장학 시리즈’의 첫 번째 세션을 진행했다.

‘고양이 심장학’ 및 ‘심장 초음파 트레이닝’을 주제로 한 이번 세션은 심장 관련 내과 진단, 영상 진단 이론 및 실습 등 체계적인 커리큘럼으로 구성됐다.

넬동물의료재단의 손성지 원장이 ‘심장 초음파 트레이닝 세션’에서 베트남 현지 수의사에게 실습 지도를 하고 있다.
이번 교육에는 넬동물의료재단의 손성지 원장, 전북대학교 윤학영 교수 등이 강사진으로 참여하여, 심장 질환 진단 및 치료에 대한 전문 지식과 임상 경험을 베트남의 임상 수의사들과 함께 나눴다.

이번 교육 과정은 넬동물의료재단이 기획하고, SV CROSSBORDER사 및 ㈜사이공벤처스가 현지 교류를 중개하며 성사됐다.

넬동물의료재단의 임덕호 이사는 “베트남 동료 수의사들과 전문 지식을 교류할 수 있는 의미 있는 자리를 VSAVA와 함께 만들게 되어 기쁘다”라며 “앞으로 남은 교육 과정을 통해 양국 수의사들이 함께 배우고 성장할 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 전했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
