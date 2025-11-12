넬동물의료재단, 베트남서 ‘수의 심장학 전문 교육 코스’ 성료

베트남소동물수의사회(VSAVA)와 공동 기획
넬동물의료재단(이하 NEL)이 베트남소동물수의사회(VSAVA)와 함께 베트남 현지 수의사들을 위한 전문 교육 과정을 시작했다.
NEL과 VSAVA는 지난 달 11일부터 12일까지 양일간 호치민시에서 총 7회에 걸쳐 진행되는 ‘종합 수의 심장학 시리즈’의 첫 번째 세션을 진행했다.
‘고양이 심장학’ 및 ‘심장 초음파 트레이닝’을 주제로 한 이번 세션은 심장 관련 내과 진단, 영상 진단 이론 및 실습 등 체계적인 커리큘럼으로 구성됐다.
이번 교육에는 넬동물의료재단의 손성지 원장, 전북대학교 윤학영 교수 등이 강사진으로 참여하여, 심장 질환 진단 및 치료에 대한 전문 지식과 임상 경험을 베트남의 임상 수의사들과 함께 나눴다.
이번 교육 과정은 넬동물의료재단이 기획하고, SV CROSSBORDER사 및 ㈜사이공벤처스가 현지 교류를 중개하며 성사됐다.
넬동물의료재단의 임덕호 이사는 “베트남 동료 수의사들과 전문 지식을 교류할 수 있는 의미 있는 자리를 VSAVA와 함께 만들게 되어 기쁘다”라며 “앞으로 남은 교육 과정을 통해 양국 수의사들이 함께 배우고 성장할 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 전했다.
