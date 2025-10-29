“마케팅·광고 대중화 시대” 팔레트, AI 기술로 경계 허문다 [서울과기대 x 글로벌 뉴스]

[서울과기대 x 동아닷컴 공동기획] 서울과학기술대학교(이하 서울과기대)는 예비·초기창업패키지와 메이커스페이스, 글로벌 협업 등 스타트업의 성장을 돕는 여러 지원 프로그램을 운영합니다. 나아가 동아닷컴과 함께 스타트업의 해외 홍보와 진출을 도울 글로벌 뉴스를 제공합니다. 유망 딥테크 스타트업을 우리나라 내외에 소개합니다.
“인공지능(AI) 기술로 마케팅·광고의 대중화 시대를 열겠습니다.”
AI 기술이 마케팅 산업의 패러다임을 바꾸고 있다. 영상 제작과 마케팅 자동화 영역에서 AI는 단순한 도구를 넘어 비즈니스 모델 자체를 재정의하는 핵심 기술로 자리잡는 추세다. 이러한 변화의 바람에 따라 AI 기반 마케팅·광고 통합 플랫폼 기업 팔레트 주식회사가 떠오른다.
팔레트는 AI 기술을 기반으로 예술성과 기술력을 조화롭게 담아 광고 제작부터 마케팅 자동화 솔루션까지 제공한다. 기술과 크리에이티브의 경계를 허물며 새로운 가능성을 제시하는 것. 이종근 대표를 만나 팔레트의 전략과 비전을 들어봤다.
광고대행사에서 AI 마케팅 테크 기업으로 전환
팔레트는 영상 크리에이티브 기반의 광고대행사로 시작했다. 이종근 대표는 2018년 광고대행사를 창업한 후 수많은 브랜드 캠페인을 제작하면서 ‘좋은 콘텐츠를 만드는 일’이 비용과 시간의 문제로 제한되는 구조적 한계를 느꼈다. 그러던 중 AI 기술을 통해 시간 단축이나 비용 절감 등 새로운 기회를 발견, 2022년부터 관련 솔루션을 개발했다. 올해 2월 ‘모두를 위한 크리에이티브’라는 비전 아래 광고제작 사업과 AI 플랫폼 개발을 결합, 새로운 형태의 비즈니스 모델로 전환했다.
사명 역시 팔레트로 변경하며 본격적인 AI 마케팅 테크 기업으로 거듭났다. 다양한 색을 조합해 새로운 결과물을 만들어내는 화가의 도구인 팔레트에서 착안한 것. 이종근 대표는 “‘AI 기술 위에 인간의 감각과 전략을 더해 브랜드만의 색을 구현한다’는 철학을 사명에도 담았다”고 설명했다.
팔레트는 광고 전문가의 섬세한 감각과 AI 기술의 무한한 확장성을 통해 브랜드의 혁신을 만들어간다. 이에 예술적 정교함과 다채로운 기술의 융합을 의미하는 ‘아트풀 크래프트, 컬러풀 테크(ARTFUL CRAFT, COLORFUL TECH)’를 슬로건으로 내세운다.
이종근 대표는 “팔레트는 단순히 AI 기술 적용을 넘어 브랜드가 가진 고민과 전달하고자 하는 핵심 메시지를 깊이 이해하고 AI 기술로 풀어낼 수 있는 최적의 크리에이티브 솔루션을 찾아낸다”면서 “여기에 팔레트만의 창의성(Human Creative), 감성(Emotion), 브랜드 커뮤니케이션 전문가들의 역량(Professionalism)이 더해져 차이를 만들어낸다. 이것이 팔레트가 추구하는 아트풀 크래프트”라고 강조했다.
팔레트의 인력 구조도 바뀌었다. 전 직원 52명 중 40명을 AI 기술 인력으로 구성, 전문성을 향상시켰다. 이종근 대표는 “전 세계적으로 AI 기술이 쏟아진다. 이때 팔레트만의 유니크한 솔루션을 마케팅 시장에 소개하고 선점하기 위해 남들이 가지 않는 길을 걷고 있다”면서 “도전 과제와 마주할 때 ‘어떡하지’라고 생각하는 것보다 ‘어떻게 해결해 나갈까’라는 부분을 더 고민하는 것이 필요한 단계”라고 말했다.
팔레트의 인재상은 ‘변화를 받아들이고 즐길 줄 아는 사람’이다. 이종근 대표는 “AI 기술을 도입한 후 인재상에 대한 생각이 달라졌다. 기존 인사이트도 중요하지만 AI 기술 도입 후에는 완전히 새로운 방식으로 접근해야 더 새롭게 만들 수 있기 때문”이라면서 “직원들에게 ‘우리는 솔루셔니스트(Solutionist)’라는 표현을 자주 사용한다. 솔루셔니스트는 복잡한 사회적·경제적 문제를 해결하기 위해 창의적이고 혁신적인 방식으로 해법을 제시하는 사람을 의미한다. 서비스와 기술을 만들 때 뿐만 아니라 일하는 자체로 솔루셔니스트가 돼야 팔레트만의 독특한 솔루션을 완성할 수 있는 원동력이 된다고 생각한다”고 설명했다. 이어 “팔레트 직원은 다양한 색이 조화를 이루는 하나의 커다란 팔레트이자, AI 솔루셔니스트”라고 덧붙였다.
마케팅·광고에 최적화된 통합 솔루션 제공
팔레트의 AI 크리에이티브 솔루션은 팔레트 AI 애드버타이징(AI Advertising)과 팔레트 AI 에이전트(AI Agent)로 구분한다. 팔레트 출범과 동시에 선보인 팔레트 AI 애드버타이징은 AI 영상 광고 제작 대행이 가능해 ▲시네마틱 브랜드 필름 ▲기업 브랜딩 영상 ▲제품 홍보 영상 등에 적합하다. 기존 광고대행사의 역량을 바탕으로 기획부터 제작 대행까지 진행한다. 이를 통해 제작비와 기간을 70% 이상 절감하면서도 브랜드 감성은 그대로 유지하는 새로운 광고 제작 방식을 확립했다.
이종근 대표는 “팔레트 AI 애드버타이징은 브랜드의 스토리를 담은 감각적인 영상과 이미지를 제작할 때 탁월하다. 크리에이티브 기획부터 AI R&D, 제작, 후반 편집까지 이뤄진다. 최적화된 생성형 AI 도구를 활용하고, 편집에도 AI 기술을 적용한다”고 밝혔다.
9월부터 새롭게 출시한 팔레트 AI 에이전트의 경우 AI 마케팅 자동화 솔루션으로 ▲SNS 콘텐츠 기획은 물론 ▲소재 제작 ▲채널 배포 ▲캠페인 최적화 ▲성과 리포팅 등 복합한 마케팅 과정을 손쉽게 돕는다. AI CMO(Chief Marketing Officer, 최고마케팅책임자)의 역할을 결합한 차세대 마케팅 솔루션인 셈이다. 현재 일반 구독형(B2C)과 프리미엄 구독형(B2B) 모델로 제공되며, 소규모 기업부터 대기업 마케팅 조직까지 사용 가능한 데이터 기반 마케팅 효율화 플랫폼으로 확장하고 있다.
이종근 대표는 “마케팅 부서에는 관련 업무를 수행하는 여러 명의 직원이 필요하다. 이제는 팔레트 AI 에이전트를 통해 한 번에 AI 팀을 꾸릴 수 있다”면서 “단순 자동 생성이 아니라 브랜드의 톤앤매너를 학습하고 성과 데이터 기반으로 전략을 추천해준다”고 설명했다.
이종근 대표는 팔레트가 지향하는 AI에 대해 ‘기술을 통한 자동화’가 아닌, ‘기술을 통한 표현의 확장’이라고 강조했다. 또 “광고의 본질은 여전히 사람의 마음을 움직이는 ‘스토리’에 있고, AI는 그 스토리를 더 빠르고 정교하게 전달할 수 있는 새로운 언어”라고 덧붙였다.
마케팅 시장에서 많은 AI 기업들이 기술 자체에 집중할 때 팔레트는 브랜드의 철학과 미학, 그리고 감성을 함께 읽을 수 있는 ‘휴먼 크리에이티브 AI’를 지향했다. AI를 영상 생성의 도구로만 보지 않고, 브랜드 가치와 감성을 데이터로 해석하고 시각화하는 기술 파트너로 발전시켜 온 이유다.
이종근 대표는 “마케팅과 광고 영역은 무한한 상상력을 바탕으로 시작한다. 그래서 기술로만은 정의를 할 수 없다고 결론 내렸다. 기존 전문가들의 인사이트나 크리에이티브를 어떻게 AI 기술과 융합시킬지 그런 부분을 중요하게 여긴다. 이것이 팔레트의 정체성이자 차별점이라고 생각한다”고 말했다.
결국 팔레트의 가장 큰 차별점은 AI 기술력과 브랜드 전략, 그리고 전문가 크리에이티브 감각을 한 구조 안에서 통합한 솔루션이다. 이종근 대표는 팔레트를 ‘브랜드의 언어를 AI가 이해하도록 만드는 회사’로 정의한다.
이에 따라 팔레트는 처음부터 끝까지 전 과정을 통합 솔루션으로 제공하는 ‘엔드 투 엔드(End to end)’ 방식으로 운영한다. 이를 통해 커뮤니케이션 손실을 최소화하고, 브랜드 메시지와 톤앤매너가 기획 단계부터 납품까지 일관되게 유지하고 있다. 이는 대형 광고대행사에서도 구현하기 어려운 팔레트만의 제작 인프라다. 또 팔레트는 단일 AI 모델을 개발하기보다, 세계 각지의 상용 AI 기술들을 목적에 맞게 조합하고 통합하는 ‘AI 오케스트레이션(Orchestration)’ 기술을 갖추고 있다. 여러 AI 툴을 기반으로 워크플로우 안에서 실행할 수 있는 AI 크리에이티브 엔진을 구축한 것. 결과적으로 브랜드 담당자는 복잡한 툴을 다루지 않아도 단 몇 단계로 고품질 콘텐츠를 제작하는 것이 가능하다.
AI 퀄리티 의심에 정면 돌파…LF·아이코닉스 협업 이어져
팔레트가 마케팅 시장에서 처음 맞닥뜨린 가장 큰 과제는 ‘AI가 만든 결과물의 퀄리티에 대한 의심’이었다. 고객사 미팅마다 “AI로 만든 영상이 실제 촬영만큼 완성도가 나올 수 있을까?”, “AI가 브랜드의 감성과 디테일을 이해할 수 있을까?”라는 질문이 가장 많았다고 이종근 대표는 회상했다.
팔레트는 포기하지 않았다. 고객사의 의심을 ‘브랜드 정체성 기반 실사급 연출력’으로 정면 돌파했다. AI 이미지 기반의 사전 시뮬레이션과 실제 촬영 수준의 연출 기술을 결합, 광고의 퀄리티를 끌어올렸다.
대표적인 사례가 생활문화 기업 LF의 캐주얼 브랜드 ‘헤지스(Hazzys)’ 브랜드 필름이다. 오랜 전통을 가진 헤지스의 성공적인 이미지 변신을 위해 팔레트의 최신 AI 기술은 물론 마케팅 전문가가 투입됐다. 클래식한 분위기와 현대적 감각을 결합한 수백 개의 시각 콘셉트를 단 며칠 만에 도출하고, 최적의 비주얼을 선정하며 성공적인 결과물을 만들었다. 이종근 대표는 “기존에는 브랜드 필름을 완성하는 데 오랜 시간과 많은 비용이 필요했지만 팔레트를 통해 이를 획기적으로 절감했다. 헤지스의 해당 제품 매출도 전년 대비 상승하는 등 시장의 뜨거운 반응을 이끌어내며 AI 광고의 상업적 효과도 입증했다”고 말했다.
캐릭터 뽀로로, 타요로 유명한 애니메이션 기업 아이코닉스(Iconix)와의 협업도 주목할 만하다. Z세대를 겨냥한 새로운 캐릭터 ‘데코데코 말캉 프렌즈’ 숏폼 콘텐츠를 제작하면서 3D 콘텐츠 제작 과정에 팔레트의 AI 기술을 적용했다. 이를 통해 모델링, 리깅, 렌더링 등 복잡한 기존 수작업 공정을 대폭 줄였다. 제작 기간과 비용을 혁신적으로 절감하면서도 높은 완성도를 확보했다. 캐릭터의 성격과 감정을 발랄한 연출로 담아내 Z세대를 위한 새로운 스타일의 콘텐츠 가능성을 확인했다는 긍정적인 평가도 받았다.
팔레트 AI 에이전트 부문은 다양한 산업군과의 PoC(개념 검증)를 통해 신뢰를 쌓고 있다. 변호사, 세무사 등 전문직 서비스부터 제조업, 유통, 식품 기업까지 각 업종의 특성에 맞춘 맞춤형 에이전트를 테스트 중이다. 이 가운데 한 식품회사는 인력 부족으로 시도하지 못했던 자사 블로그 운영을 팔레트 AI 에이전트를 통해 시작했는데 도입 두 달 만에 자사몰 유입률이 유의미하게 상승하는 결과를 확인했다. 이종근 대표는 “팔레트는 기술의 우수성을 말로 설명하기보다 실제 브랜드 성과로 증명하는 방식을 통해 시장의 신뢰를 확립해 나가고 있다”고 말했다.
이종근 대표는 팔레트를 통해 모든 기업이 쉽게 마케팅할 수 있는 세상을 만들고 싶은 뜻을 드러냈다. AI 기술이 광고 제작의 장벽을 낮추면서, 이제는 중소기업도 과거 대기업만 가능했던 TV CF 수준의 광고를 만들 수 있는 시대가 됐다고 판단했기 때문. 팔레트는 이를 ‘마케팅·광고의 대중화 시대’로 명명한다.
특히 팔레트 AI 에이전트는 마케팅 인력의 채용과 운영에 어려움을 겪는 기업들이 손쉽게 마케팅을 실행할 수 있도록 돕는 솔루션이다. 그동안 마케팅은 전문 영역으로 여겨져 진입이 어렵고 복잡하다는 인식이 강했다. 이종근 대표는 “팔레트는 이 인식을 바꾸고, 누구나 자신의 브랜드를 직접 성장시킬 수 있는 환경을 만드는 것을 가장 중요한 과제로 삼고 있다”면서 “실제 성공사례와 성과 데이터를 통해 AI가 사람을 대체하는 기술이 아닌, 모두에게 마케팅의 기회를 확장하는 기술임을 증명할 것”이라고 말했다.
실제로 팔레트의 AI 솔루션은 대기업에서 먼저 도입한 데 이어 중소기업이나 스타트업, 그리고 공공기관에서도 활용한다. 최근에는 대학교와 프리랜서까지 문의가 이어진다. 팔레트가 광고와 마케팅 진입 장벽을 낮췄기에 가능해진 것이다.
인도·싱가포르 지사 설립으로 해외 진출까지
국내에서 쌓은 성공 사례를 바탕으로 팔레트는 글로벌 시장 확장에도 박차를 가한다. 2022년 설립한 인도 지사는 AI 전문 인력으로 구성, 현재 R&D에 집중한다. 싱가포르 지사의 경우 아시아 시장을 공략할 거점으로 운영할 예정이다. 중소벤처기업진흥공단(KSC)을 통해 싱가포르에서 10월 29일부터 31일까지 열리는 ‘2025 스위치(SWITCH) 전시회 프로그램’에도 최종 선정, 현지 투자자와 유관기관 네트워킹 구축에 힘을 쏟는다. 향후 미국 시장 진출도 계획 중이다.
팔레트는 서울과학기술대학교가 추진하는 ‘글로벌 기업 협업 프로젝트’의 오라클 트랙에 참여하며 기술적, 사업적 확장의 기회를 확보한다. 최근에는 오라클 네트워크 기업으로서 서울글로벌투자포럼(Seoul Global Investment Forum)에 초청, 해외 VC 및 글로벌 기술 기업과의 네트워킹을 진행했다. 이 과정을 통해 기술 협업뿐 아니라 글로벌 시장 진출 및 투자 연계의 실질적인 기회를 확보하는 데 도움을 받았다.
이종근 대표는 “오라클 AI 인프라로 기술적인 지원을 받고 있다. 특히 오라클의 글로벌 AI 인프라와 데이터베이스 시스템을 활용해 팔레트 AI 에이전트의 연산 효율과 확장성, 보안성을 강화하고 있다. 이를 통해 결과 중심의 서비스 모델인 글로벌 RaaS(Result as a Service) 수준의 안정적인 서비스 아키텍처를 구축 중”이라며 “글로벌 투자 네트워크로 사업적인 확장도 기대한다. 이를 통해 AI 마케팅 테크 기업으로서의 글로벌 경쟁력을 강화하고자 한다”고 만족감을 드러냈다.
이처럼 팔레트는 AI 마케팅의 새로운 기준을 세우고 있다. 목표도 명확하다. 이종근 대표에 따르면 향후 3~5년 내에 ‘AI 마케팅’ 하면 가장 먼저 팔레트가 떠오르도록 하는 것이다. 이를 위해 단기적으로는 AI 광고 제작 부문에서 업계 표준을 확립하고, 중장기적으로는 마케팅 자동화 플랫폼을 통해 기업의 마케팅 효율성을 산업 단위로 혁신하는 모델을 완성할 계획이다.
이종근 대표는 “팔레트는 앞으로도 AI 기술을 ‘사람을 대체하는 기술’이 아닌, 창의와 전략을 확장하는 기술로 정의하며, 마케팅·광고 산업의 새로운 인프라 기업으로 자리매김하겠다”고 포부를 밝혔다.
팔레트는 AI 기술로 마케팅 시장의 지형을 바꾸기 위해 도전장을 던졌다. 광고대행사에서 AI 마케팅 테크 기업으로의 전환, 그리고 주요 브랜드와의 협업 성과는 팔레트의 목표가 실현 가능한 미래임을 보여준다.
댓글 0