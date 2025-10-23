호주산 자연 양털로 만들어 ‘더’ 따뜻하고 포근한 이불

자연에서 방목돼 건강하게 자란 호주산양의 털을 깔끔하게 가공해 만든 베아트리체 ‘호주산 양모이불’은 편안한 패턴 디자인과 사각 원헤드 퀼팅(솜 틀어짐을 최소화하는 사각 패턴의 누빔)으로 솜의 촘촘한 밀도와 복원력이 탁월해 가정에서도 고급 호텔에서 느꼈던 숙면을 경험할 수 있다.
친환경적인 베아트리체 호주산 양모이불은 찬 공기의 전달을 막아주는 단열 효과가 높은 울 섬유 사용으로 겨울에는 따뜻하고 포근하며 여름에는 시원한 것이 특징이다. 수면 중 흘리는 땀을 흡수해 밖으로 발산시켜 사계절 내내 편안한 잠자리와 숙면에 도움을 주며 쾌적한 침실 환경을 유지해 준다. 양모 섬유의 구조는 물결 모양으로 곱슬하게 생긴 크림프로 이뤄져 섬유 자체의 길이보다 약 30%까지 늘어나고 회복되는 탄력성을 가지고 있다. 합성섬유가 아닌 호주 자연산 양털로 만들어진 최고 등급의 울 제품이다. 세탁기로 물세탁이 가능해 항상 청결하게 사용할 수 있어 가정 위생에 더욱 좋다는 평가다.
㈜홈쇼핑코리아는 이번 출시 기념 할인 행사를 한다. 슈퍼싱글(150×210㎝/블루, 그레이) 소비자가 27만6000원을 50% 인하해 13만8000원에, 퀸사이즈(180×220㎝/블루, 그레이) 소비자가 31만6000원을 50% 인하해 15만8000원에 신용카드 무이자 할부 5개월로 각 1000세트 한정 할인 판매한다. 충전재는 호주산 양모 50%, 폴리에스터 50%로 구성돼 있다.
또한 금일 구매자 전원에게는 베개 커버 (50×70㎝, 슈퍼싱글 1개, 퀸사이즈 2개)를 특별 사은품으로 증정한다. 자세한 내용은 또는 전화로 문의하면 된다.
