[병원 탐방] 60대 男 60%가 전립선비대증 경험… ‘리줌’ 시술로 빠르게 치료

50대 전후로 잔뇨감-야간뇨 증가… 고온 수증기로 비정상 조직 파괴
회복 기간 짧아 고령 환자도 가능… 규칙적인 운동-식습관 관리 필수
많은 남성이 50대 전후로 전립선 질환을 겪는다. 소변 줄기가 가늘거나 시원하지 않고 화장실에 가도 금세 소변이 나오지 않으며 잔뇨감을 느끼는 것이 대표적인 증상이다. 소변이 중간에 끊기거나 옷을 적시는 경우도 있다. 특히 밤에 자주 깨 화장실에 가는 야간뇨 증상이 나타나면 깊은 잠을 자지 못해 낮 동안 피로가 쌓여 삶의 질을 떨어뜨린다. 더 나아가 야간뇨는 다른 만성질환을 유발하거나 악화시켜 전반적인 건강을 해칠 수 있다.
나이 들수록 커지는 전립선… 절반 이상이 겪는 질환
전립선비대증은 나이가 들면서 자연스럽게 발생하는 질환이다. 남성호르몬의 대사 변화와 함께 서구화된 식습관, 과음, 운동 부족 등 건강하지 못한 생활 습관이 주요 원인으로 꼽힌다.
정상 전립선은 호두알 크기(약 20g)지만 60대 이후에는 35∼40g, 경우에 따라 100g 이상으로 커질 수 있다. 실제로 50대 남성의 절반, 60대 남성의 60%가 전립선비대증을 겪는 것으로 알려져 있다.
전립선이 커지면 요도를 압박해 소변의 흐름이 막히는 ‘교통 체증’이 생긴다. 이로 인해 소변이 가늘고 끊기며 중간에 멈추는 등 폐색 증상이 나타난다. 대표적인 증상은 세뇨(소변 줄기가 가는 현상), 간헐뇨(소변이 끊기는 현상)다.
비대가 진행되면 방광 벽이 두꺼워지고 탄력을 잃어 소변을 참기 어렵고 급하게 마려운 ‘저장 장애’가 나타난다. 이때 빈뇨, 야간뇨, 요절박 등의 증상이 동반될 수 있다. 방광 손상이 심해지면 방광 내 압력이 상승해 소변이 신장으로 역류하고 결국 신장 기능이 손상되는 위험도 있다.
과거의 60대는 노년의 상징이었지만 이제는 새로운 인생을 시작하는 연령대다. 은퇴 후에도 사회 활동이나 여행, 취미, 성생활을 활발히 이어가는 만큼 전립선 건강에 대한 관심이 높아지고 있다. 삶의 질을 지키기 위해선 예방과 조기 치료가 무엇보다 중요하다.
소변 불편을 해결하기 위해 약을 복용하는 경우가 많지만 부작용이나 장기 복용에 대한 부담이 따른다. 약값이 만만치 않은 데다 당뇨약·혈압약 등과 함께 복용해야 하는 번거로움도 크다. 이에 약물 외의 근본적 치료와 생활 습관 개선에 대한 관심이 커지고 있다.
출혈·후유증 걱정 없는 ‘수증기 전립선 시술’ 주목
전립선비대증이 약물로 조절되지 않거나 증상이 심한 경우 전립선의 크기를 물리적으로 줄이는 치료가 필요하다. 과거에는 전신마취 후 복부를 절개해 전립선을 제거하는 수술이 시행됐다. 효과는 좋았지만 출혈과 통증, 회복의 어려움 등 부담이 컸다. 이후 내시경을 이용한 전기소작 절제술, 알코올 주입, 레이저 시술 등이 도입되며 부담이 줄었지만 여전히 출혈·요실금·성기능 장애 등 부작용이 남았다.
이러한 한계를 보완해 최근 주목받는 치료가 ‘수증기를 이용한 내시경적 전립선 절제술(리줌)’이다. 내시경을 통해 전립선 비대 부위에 가는 바늘을 삽입하고 바늘 끝의 미세한 구멍으로 고온의 수증기를 분사해 비정상 조직을 선택적으로 제거한다.
수증기가 닿은 부위의 조직은 열에 의해 파괴되고 시간이 지나면서 자연스럽게 줄어든다. 이 과정에서 수증기 양을 정밀하게 조절하기 때문에 정상 전립선 조직은 손상되지 않는다. 전립선이 작아지면 요도 압박이 해소돼 소변 흐름이 원활해지고 방광이나 신장에 가해지는 부담도 줄어든다.
절개가 없어 출혈이 거의 없고 체내에 이물질이 남지 않아 회복이 빠르며 후유증 위험도 낮다. 이 같은 장점 덕분에 리줌 시술은 최근 중장년층 남성들 사이에서 ‘삶의 질을 되찾는 전립선 치료법’으로 각광받고 있다.
빠르게 끝나는 시술… 마취 부담도 적은 ‘리줌’
리줌 시술은 절차가 간단하고 시술 시간도 대폭 줄어 들었다. 회복 기간도 짧아 고령자나 만성질환으로 전신마취가 부담스러운 환자도 안심하고 받을 수 있다. 국소마취로 진행돼 전신마취 시 발생할 수 있는 합병증 위험을 피할 수 있다는 점도 장점이다.
부작용 역시 기존 수술법에 비해 현저히 줄었다. 리줌은 전립선의 비대 조직만 선택적으로 제거하기 때문에 복압성 요실금이나 성기능 장애가 거의 발생하지 않는다. 기존 수술은 건강한 전립선 조직까지 손상시켜 발기부전이나 역행성 사정 등 성기능 저하를 초래할 가능성이 컸지만 리줌은 이러한 부작용을 최소화했다. 그 결과 나이와 상관없이 성기능을 유지하며 일상을 이어가고자 하는 남성에게 적합한 치료법으로 꼽힌다.
나인비뇨의학과의원 박수환 원장은 국내에서 리줌 시술을 500회 이상 시행한 경험을 보유하고 있다. 20여 년간 5000건 이상의 전립선 관련 수술과 치료를 진행해온 박 원장은 “리줌 시술은 기존 수술보다 안전하고 효과적이며 특히 고령 환자에게 부담이 적은 치료법”이라고 강조했다.
조기 관리와 생활 습관 개선이 전립선 건강의 열쇠
전립선비대증은 노화 과정에서 자연스럽게 생기지만 꾸준한 관리와 적절한 치료를 통해 충분히 건강하고 활기찬 삶을 유지할 수 있다. 이를 위해서는 규칙적인 운동, 균형 잡힌 식습관, 스트레스 관리가 필수적이다. 특히 과도한 육류 섭취를 피하고 섬유질이 풍부한 채소와 과일을 충분히 섭취하며 카페인과 알코올을 줄이는 식습관이 전립선 건강 유지에 도움이 된다.
또한 증상이 가볍더라도 방치하지 말고 조기에 전문의 상담과 치료를 받는 것이 중요하다. 최근 주목받는 리줌과 같은 최소 침습적 치료법은 전립선비대증으로 인한 배뇨 장애와 성기능 저하를 동시에 개선할 수 있는 혁신적인 대안으로 평가받고 있다.
전립선 질환은 조기에 발견하고 치료할수록 예후가 좋다. 따라서 중장년층 남성이라면 정기적인 검진과 예방 중심의 관리로 전립선 건강을 지키는 노력이 필요하다.
