백내장-라식 기술 혁신… 더 나은 눈 넘어 더 나은 삶 이끈다

‘눈 혁신’ 이끄는 존슨앤드존슨 서지컬비전
고령화-IT 사용 증가, 눈 건강 위험… ‘테크니스’ 기반 맞춤형 백내장 수술
‘엘리타 실크 라식’ 안전성-효과 입증… ‘눈치백단 캠페인’으로 건강 증진 기여
고령화와 디지털 기기 사용 증가로 눈 건강은 특정 세대를 넘어 전 세대의 과제가 되고 있다.
사람은 잠자는 시간을 제외하면 대부분의 일상을 시각에 의존하기 때문에 시력 저하는 곧 삶의 질 저하로 직결된다. 이에 눈 건강에 대한 환자의 수요는 그 어느 때보다 커지고 있다.
존슨앤드존슨은 시력의 소중함을 믿고 매년 4000만 명 이상의 시력 개선을 실현하며 ‘Vision Made Possible(좋은 시력을 통해 모든 것을 이룰 수 있도록)’이라는 대담한 비전을 추구하고 있다. 그뿐 아니라 백내장 수술용 인공수정체와 레이저 시력교정수술 등 혁신적인 솔루션을 선보이며 환자의 시력을 지키고 삶의 질 향상을 이끌고 있다.
원거리부터 근거리까지, 테크니스 플랫폼으로 완성하는 맞춤형 백내장 수술
백내장은 국내 고령층에서 가장 흔한 안과 질환으로 꼽힌다. 눈의 수정체가 혼탁해지는 백내장은 전 세계적으로 시력 저하와 실명의 주요 원인으로 알려져 있다. 백내장의 치료법은 수정체를 제거하고 인공수정체를 삽입하는 수술이 가장 효과적인 것으로 보고된다.
존슨앤드존슨 서지컬비전은 전 세계적으로 20년 이상 사용돼온 백내장 수술용 인공수정체 플랫폼 ‘테크니스’를 기반으로 환자의 라이프스타일에 맞춘 다양한 수술 옵션을 제공하고 있다. 올해 9월 출시된 차세대 백내장 수술용 인공수정체 ‘테크니스 오디세이’는 원거리에서 근거리까지 0.2logMAR(약 0.63 수준의 시력)보다 나은 시력을 유지해 연속적인 시야 범위를 제공하는 다초점 인공수정체다.
이와 함께 △고차 비구면 굴절 기술을 적용해 중간 거리 시력이 향상된 ‘테크니스 아이핸스’ △초점 심도를 확장하는 새로운 굴절 기술을 추가해 단초점 인공수정체와 비교할 만한 원거리 시력을 유지하면서 향상된 중간 거리 및 근거리 시력을 제공하는 ‘테크니스 퓨어See’ 등은 시력 회복을 넘어 환자가 원하는 ‘잘 보이는 생활’을 누리도록 돕는다.
부드럽고 촘촘하게, 차세대 시력교정술 ‘엘리타 실크 라식’
존슨앤드존슨 서지컬비전은 ‘엘리타 실크 라식’을 통해 시력교정술 분야에서도 주목을 받고 있다. 라식 수술은 각막의 상층부를 정교한 미세각막절삭기로 잘라 젖힌 후 노출된 각막 실질을 레이저를 이용해 깎아내는 방식이다. 반면 엘리타 실크 라식은 실질층에 펨토초 레이저를 직접 조사해 굴절 각막 실질(Lenticule)을 생성 및 제거한다.
엘리타 실크 라식은 자사의 각막 굴절 레이저 장비인 엘리타를 활용해 작은 직경의 레이저와 초저 펄스 에너지로 매끄럽고 정밀한 절개가 가능해 조직 손상이 없는 절개를 할 수 있다. 임상 연구에서도 안전성과 효과가 입증돼 난시 유무와 관계없이 근시 굴절 이상을 교정하는 차세대 시력교정술로 자리매김하고 있다.
제품 혁신을 넘어 커뮤니케이션 혁신에 사회적 책임까지 더하다
존슨앤드존슨 서지컬비전은 기술혁신을 넘어 소통 방식에서도 변화를 시도하고 있다. 국내 의료기기 업계 최초로 버추얼 휴먼 ‘지니’를 엘리타 실크 라식의 브랜드 캠페인 모델로 기용해 소셜네트워크서비스(SNS) 기반 소통을 강화한 것이다. 버추얼 휴먼은 실제 현존하는 인물이 아닌 정교한 컴퓨터그래픽을 활용해 3D 디지털로 구현된 인간의 모습으로 시공간의 제약이 없으며 기업에 맞는 이미지를 창출할 수 있다. 아울러 배우 지예은을 모델로 발탁해 MZ세대와의 접점을 넓혔다. 지예은이 등장한 광고 영상은 시력 저하로 인한 일상 속 불편을 위트 있게 풀어내 주목을 받았다.
존슨앤드존슨 서지컬비전은 사회적 책임을 다하는 CSR 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 안과 전문의의 전문성 강화를 위한 교육 환경 제공, 백내장 조기 발견의 중요성을 알리는 ‘눈치백단 캠페인’, 오팔세대 백내장 환자의 활기찬 삶을 응원하는 ‘보다 캠페인’ 등이 대표적이다. 이러한 활동은 안질환 조기 발견과 예방, 의료 전문가 역량 강화를 통해 국민 눈 건강 증진에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.
존슨앤드존슨 서지컬비전의 성종현 대표는 “존슨앤드존슨 서지컬비전은 환자의 눈 건강을 지키는 것을 넘어 더 나은 삶을 만들어가는 데 기여하고자 한다”며 “백내장 수술용 인공수정체와 시력교정술을 통해 환자들에게 더 정밀하고 다양한 옵션을 제공하는 동시에 혁신적인 커뮤니케이션으로 다양한 세대와 소통하며 눈 건강의 가치를 널리 전하는 기업으로 자리매김하겠다”고 전했다.
댓글 0