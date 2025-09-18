기관지염-천식 치료, 기침-가래 생기는 원인 제거가 우선

동서한방병원 청기폐
박상동 원장이 57년간 써온 처방
환절기에 호흡기질환자에도 효과
건강식품 출시 기념 70% 할인
한의사 전문의 1세대로 무려 57년 동안 ‘영원한 현역’을 고집하고 있는 박상동 동서한방병원 원장은 “한방의 경쟁자는 더 이상 현대 의학이 아니다”라고 말한다. 한방·양방 협진 체제를 갖춰 환자들을 치료하기 때문에 이로운 점이 많다는 것.
박 원장은 ‘양방’은 결과를 치료하기 위한 것으로 기침이 나면 금방 멎게 해주고 가래가 나오면 금방 없애주는 데 비해 ‘한방’은 그 원인을 찾아 없애주는 것이라고 강조한다. 박 원장이 그동안 직접 처방해 왔던 약을 최근 건강식품 ‘청기폐’로 새롭게 출시해 소비자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 박 원장은 “청기폐는 기관지를 깨끗하고 튼튼하게 만들어 주기 때문에 폐 속에 있는 염증이나 찌꺼기를 없애 자연스럽게 좋아지는 효과를 볼 수 있다”고 강조한다.
기관지 케어 ‘청기폐’ 효능은?
청기폐는 ‘기관지와 폐를 맑게 한다’는 뜻으로 호흡기질환의 증상 완화를 넘어 근본적인 원인을 다스리는 데 중점을 뒀다. 구체적으로 폐섬유증, 기관지확장증, 천식, 만성기관지염, 만성 폐질환, 알레르기성비염 등 호흡기질환에 57년간 써온 처방이다. 환자에게 직접 처방한 사례도 있다. 천식으로 대학병원 응급센터를 찾았던 어린이가 이후 청기폐를 먹고 많이 좋아졌다. 복용 후 기침과 가래가 없어지고 숨도 차지 않아 천식에 효과가 있다는 것을 경험했다.
57년간 효과 본 처방, 건강식품으로 나와
청기폐는 처방의 재현을 넘어 현대인이 쉽게 복용할 수 있고 흡수율이 높은 건강식품 형태로 이번에 출시했다. 청기폐는 코로나19 후유증 완화에 효과가 있으며 △누렇고 끈적한 가래로 고통받는 사람 △잦은 기침과 함께 숨쉬기 답답함을 느끼는 사람 △미세먼지, 황사 등 유해 환경에 자주 노출되는 사람 △만성기관지염, 천식 등으로 불편함을 겪는 사람 △환절기마다 호흡기질환으로 고생하는 사람 △면역력 강화와 함께 폐 건강을 미리 지키고 싶은 사람에게 권한다. 57년간 임상을 통해 많은 효과를 봤으며 박 원장이 직접 처방했던 약이 건강식품으로 나온 것이다. 엄선된 재료만을 사용해 까다로운 품질관리 과정을 거쳐 생산된 청기폐를 출시 기념 70% 할인 판매 중이다.
