[리뷰] 휴대성과 전문성 모두 잡았다, DJI 마이크3

DJI가 휴대성과 전문성을 모두 갖춘 무선 마이크 ‘DJI 마이크(Mic)3’를 선보였다. 작고 가벼운 디자인에 넉넉한 배터리 수명을 지원하며, 자동 게인 조절, 음성 톤 프리셋, 2단계 노이즈 캔슬링, 8개의 송신기 및 4개의 수신기 지원 등 전문가를 위한 기능도 제공한다. 덕분에 다양한 환경에서 쉽고 편하게 고품질 사운드를 녹음할 수 있다.
컴팩트한 디자인과 향상된 배터리 수명
마이크3의 기본 패키지는 송신기 2개, 수신기 1개, 충전 케이스로 구성된다. 송신기는 사운드를 수집하는 장치며, 수신기는 송신기의 사운드 데이터를 카메라나 스마트폰 등 연결된 기기에 전달하는 역할을 한다.
송신기는 네모난 모양에 모서리를 둥글게 처리했다. 무게는 16g으로, 이전 모델인 마이크2의 송신기(28g)보다 12g이나 줄었다. 옆면에는 녹음 상태와 작동 상태를 알려주는 LED, 전원 버튼, 연결 버튼이 자리한다. 아래쪽에는 충전 단자를 배치했다.
송신기 뒷면에는 마그넷을 달았다. 기본 제공하는 마그넷 클립이나 마그넷을 연결하면 출연자 옷이나 주변 사물에 쉽게 고정할 수 있다. 마이크 방향을 자유롭게 조절할 수 있다는 것도 장점이다. 바람 소리 등 불필요한 잡음을 최소화하는 윈드 스크린도 제공한다. 색상은 블랙과 블랙/그레이 2가지 세트가 들어 있어 상황에 맞춰 사용할 수 있다.
수신기는 전면에 27.9mm(1.1인치) AMOLED 터치스크린과 다이얼을 배치했다. 왼쪽에는 3.5mm 출력 단자와 모니터링 단자, 오른쪽에는 전원 버튼과 핫슈 커버 분리 버튼이 자리한다. USB 타입C 단자와 충전 단자는 아래쪽에 있다.
케이스는 송신기 2개와 수신기 1개, 마그넷 클립, 스마트폰 어댑터, 오디오 케이블 등을 함께 수납할 수 있다. 덕분에 분실 염려 없이 편하게 휴대할 수 있다. 윈드스크린이나 마그넷 클립의 경우 송신기에 부착한 상태로 넣어도 된다. 케이스는 보조 배터리 역할도 한다. 케이스의 배터리 잔량은 4개의 LED로 표시되며, 충전은 USB 타입C 단자를 이용한다.
마이크3는 배터리 수명을 크게 개선했다. 완충 시 송신기는 최대 8시간, 수신기는 최대 10시간까지 사용할 수 있다. 충전 케이스를 이용하면 최대 28시간까지 사용할 수 있으며, 5분 충전으로 2시간 동안 사용할 수 있는 고속 충전 기능도 지원한다. 참고로 마이크2의 배터리 수명은 송신기와 수신기가 각각 6시간, 케이스가 18시간이었다.
전문가를 위한 다양한 기능 추가
마이크3는 전문가를 위한 다양한 기능을 지원한다. 대표적인 것이 자동 게인 조절, 음성 톤 프리셋, 2단계 능동형 노이즈 캔슬링이다.
마이크3는 DJI 마이크 시리즈 중 처음으로 자동 게인 조절 기능을 지원한다. 게인(gain)은 수신기에 입력되는 음량을 말하며, 자동 게인 조절은 음량을 최적의 상태로 자동 조절하는 기능이다.
자동 게인 조절 기능은 2가지 중 선택할 수 있다. ‘자동’ 모드는 야외 스포츠 경기처럼 음량 변화가 큰 환경에서 갑작스러운 소음이 발생해 볼륨이 급증하는 것을 억제한다. ‘다이내믹’ 모드는 실내 스튜디오처럼 정적인 환경에 적합하다. 음량 변화에 따라 자동으로 게인을 조정해 일관된 음량을 유지한다. 참고로 게인은 수신기의 터치스크린에서 실시간으로 확인할 수 있다.
음성 톤 프리셋 기능 역시 DJI 마이크 시리즈 중 처음으로 지원하는 기능이다. 이를 이용하면 여러 출연자의 음성을 녹음하는 경우 음성 톤을 일정하게 조절할 수 있다. 음성 톤은 ‘일반’ ‘풍부한’ ‘밝은’ 등 3가지 모드를 제공한다. 일반 모드는 일상 녹음을 위한 자연스럽고 균형 잡힌 소리를 제공하고, 풍부한 모드는 저음을 강화해 울림을 줄인다. 밝은 모드는 고음을 강조해 보다 선명한 음색으로 조절한다.
2단계 능동형 노이즈 캔슬링 기능도 새롭게 추가됐다. 마이크2에서는 1단계 노이즈 캔슬링 기능을 지원했지만, 이번에는 ‘기본’ ‘강함’ 2단계 중 선택할 수 있다. 기본 모드는 조용한 실내 환경에 적합하고 강함 모드는 시끄러운 환경에서도 출연자 음성을 선명하게 담는다.
또한 마이크3는 원음과 보정음을 동시에 저장하는 듀얼 파일 내부 레코딩을 지원하며, 24비트와 32비트 플롯(Float) 포맷을 지원한다. 이를 통해 전문가가 원하는 수준의 고품질 음성을 녹음할 수 있다. 내부 저장공간은 32GB다.
이 외에도 일정 시간 미사용 시 절전모드로 전환하는 ‘자동 절전’, 전원을 차단하는 ‘자동 전원 차단’, 오디오 케이블이나 핫슈로 연결된 카메라 전원 상태에 따라 켜지고 꺼지는 ‘카메라 켜짐/꺼짐 자동 동기화’ 등 기능도 지원한다.
각 기능은 수신기의 터치스크린에서 상하좌우 스와이프, 터치를 통해 설정할 수 있다. 터치 인식률은 좋은 편이지만, 작은 화면 조작이 불편할 경우 옆에 있는 다이얼을 돌리거나 눌러서 조작하면 된다. DJI 미모(Mimo) 앱에서도 세부 설정이 가능하다. 앱에서는 각종 기능의 세부 설정과 함께 펌웨어 업데이트도 진행할 수 있다.
다양한 기기에 연결해 고품질 음성 녹음
사용법은 간단하다. 송신기와 수신기는 케이스에서 꺼내는 순간 자동으로 전원이 켜지고 페어링 된다. 2.4GHz와 5GHz 대역 간 자동 주파수 전환을 통해 끊김 없이 연결된다. 송신기와 수신기의 무선 연결 범위는 최대 400m다.
마이크3는 최대 4개의 송신기와 8개의 수신기를 동시에 연결할 수 있어 다수의 카메라로 촬영하거나 여러 인물의 음성을 동시에 녹음할 때 유용하다. 수신기를 카메라에 연결할 때는 수신기에 달린 클립을 이용하면 된다. 카메라 핫슈에 꼭 맞는 크기여서 바로 끼울 수 있다. 오디오 케이블의 경우 잠금 장치가 있는 케이블을 이용하면 촬영 중 케이블이 분리될 염려가 없다.
마이크3는 스마트폰이나 태블릿 등 모바일 기기에도 연결할 수 있다. 수신기 아래쪽에 있는 커버를 분리하고 기본 제공하는 USB 타입C 어댑터를 끼운 후 모바일 기기의 USB 타입C 단자에 연결하면 된다.
송신기만 직접 연결할 수도 있다. 송신기 오른쪽에 있는 연결 버튼을 2초간 누르면 블루투스 모드가 활성화되는데, 이때 모바일 기기의 블루투스 설정에서 마이크3를 선택하면 된다. 송신기만 연결해도 사운드 녹음에는 문제없다. 단 마이크3의 다양한 기능을 온전히 사용할 수는 없다.
실제로 마이크3로 사운드를 녹음해 보면 깨끗한 음질의 결과물을 확인할 수 있다. 무선이지만 음질 저하가 없으며, 지연 시간도 거의 느껴지지 않는다. 주변이 시끄러운 실내나 잡음이 많은 번화가에서도 또렷한 음성을 확인할 수 있다. 스마트폰이나 카메라의 기본 마이크로 녹음한 소리와는 확연한 차이가 느껴진다. 어떤 환경에서도 뭉개지는 부분 없이 선명하게 녹음할 수 있다는 것이 인상적이다.
무선 마이크 완성도 높인 DJI 마이크3
마이크3는 자동 게인 조절, 음성 톤 프리셋, 2단계 노이즈 캔슬링 등의 기능을 새롭게 추가하고 송수신기 지원 개수, 배터리 수명, 무게 등을 개선해 완성도를 높인 무선 마이크다. 작고 가벼워 이동이나 휴대가 간편하고, 카메라를 비롯해 액션캠, 스마트폰, PC, 드론 등에 자유롭게 연결하는 유연성도 갖췄다. 덕분에 다양한 환경에서 고품질 사운드를 담을 수 있다.
마이크3를 이용하면 전문가의 경우 비싸고 무거운 장비 없이도 원하는 수준의 사운드를 녹음할 수 있을 것이다. 물론 전문 지식이 없는 일반인에게도 유용하다. 직관적인 사용자 인터페이스(UI)로 쉽게 사용할 수 있기 때문이다. 가격도 일반적인 무선 마이크에 비하면 다소 높은 편이지만, 전문 장비와 비교하면 부담 없는 수준이다.
참고로 마이크3는 다양한 구성으로 판매한다. 2개의 송신기와 1개의 수신기, 충전 케이스로 구성된 패키지는 46만 9000원이며, 송신기와 수신기 각각 1개로 구성된 패키지는 26만 5000원이다. 송신기, 수신기, 충전 케이스는 각각 14만 2000원, 16만 3000원, 10만 7000원에 개별 구매할 수 있다. 카메라 어댑터, 윈드스크린, 라이트닝 어댑터 등 전용 액세서리도 별도 구입할 수 있다.
