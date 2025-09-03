“16세 미만 청소년, 레드불·몬스터 구매 금지”…英, 법안 추진

16세 미만 청소년이 상점, 식당, 카페, 자판기, 온라인에서 레드불이나 몬스터, 프라임과 같은 에너지 음료를 구매하지 못하게 막는 새로운 법이 영국에서 시행될 예정이다.
비만을 부추기고, 수면 장애를 일으키며, 집중력을 떨어뜨린다는 이유에서다. 규제 대상은 리터당 150㎎이상의 카페인을 함유한 음료다.
BBC와 가디언의 2일(현지시각) 보도를 종합하면, 새로운 법안은 작년 총선에서 집권 노동당이 내건 공약을 이행하는 것이다.
웨스 스트리팅(Wes Streeting) 보건부 장관은 “아이들이 매일 더블 에스프레소 한 잔에 해당하는 카페인을 섭취하는 상태에서 어떻게 학교 공부를 잘 해낼 수 있겠는가?”라며 “에너지 음료는 겉보기에 무해해 보이지만 실제로는 수면, 집중력, 아이들의 전반적 웰빙을 해치고, 고당도 제품은 치아 건강을 해치며 비만을 유발한다”라고 지적했다.
영국 어린이의 최대 3분의 1이 매주 에너지 음료를 섭취하는 것으로 추정된다. 일부 인기 음료에는 커피 두 잔보다 많은 카페인이 들어있다.
예를 들어, 레드불 250㎖ 캔에는 카페인이 80㎎ 들어 있는데, 이는 에스프레소 한 잔이나 콜라 두 캔과 동일하다.
카페인 함량이 상대적으로 낮은 다이어트 콜라와 같은 탄산음료나 차, 커피는 규제 대상이 아니다. 정부는 향후 12주간 공청회를 열어 보건·교육 전문가, 일반 소비자, 소매업자 및 제조업체의 의견을 수렴할 예정이다.
다만 판매 금지법이 정확히 언제부터 시행될지는 불분명하다. 정부는 1990년 식품안전법(Food Safety Act)에 따른 하위 입법을 통해 판매 금지를 추진할 예정이다.
앞서 대형 슈퍼마켓 체인들은 지난 2018년부터 자율적으로 16세 미만 청소년에게 에너지 음료 판매를 금지했다. 하지만 소규모 편의점 등에선 여전히 구매가 가능하다.
에너지 음료가 유발하는 위험성과 수업 방해 문제는 지속적으로 제기돼 왔다.
교사들은 아침 등굣길에 에너지 음료를 마신 아이들이 수업시간에 잠시도 가만히 있지를 못한다고 우려했다.
한 교사는 “학생들이 집중하지 못하고 가만히 앉아 있지 못하며, 단지 ‘멋있다’는 이유로 에너지 음료를 마신다”고 말했다. 다른 교사는 “에너지 음료 때문에 학생들이 수업에 집중하지 못하고 더 시끄럽고 산만해 진다”고 토로했다.
카페인을 과다 섭취하면 심장 박동이 빨라지거나 부정맥, 심하면 발작까지 일어날 수 있다. 두통이나 수면 장애와도 관련이 있으며 드물지만 과잉 섭취로 인한 사망 사례도 있다.
전문가들은 청소년은 체격이 작고 뇌가 아직 발달 중이기 때문에 카페인에 더 민감할 수 있다고 경고한다. 성인의 경우 하루 400㎎(인스턴트커피 약 4잔, 홍차 5잔 수준)지는 안전한 것으로 알려져 있다.
에너지 음료는 치아 건강도 위협한다.
영국치과협회(BDA)는 제로·저당 에너지 음료까지 규제 대상에 포함되어야 한다고 주장했다. 에디 크라우치(Eddie Crouch) 협회장은 “습관을 만들고, 산도가 높으며, 설탕 20스푼에 달하는 성분이 들어 있는 제품은 아이들의 식단에 포함될 이유가 전혀 없다”라고 말했다.
박해식 기자 pistols@donga.com
