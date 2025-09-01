빨라지는 AI發 바이오 혁신… 희귀병 예측하고 신약 물질 개발

사이언스지에 논문 두 편 발표
31종 유전자로 희귀병 확률 분석… 임상 수치-유전정보 분석 등 유용
생성형 AI 제모르나로 mRNA 설계… 치료 단백질 늘고 종양 제거 효과
의생명과학에서 인공지능(AI)의 쓰임새가 점점 다양해지고 있다. 의료영상 진단과 단백질 구조 예측, 신약 물질의 빠른 탐색 등에 이어 AI가 희귀 유전 질환을 더욱 정밀하게 예측하고 백신이나 치료제에서 치료 효과를 내는 단백질 발현 효율을 대폭 끌어올렸다는 연구 결과가 잇따라 제시됐다.
의생명과학 분야에서는 이제 AI가 단순한 분석 도구를 넘어 유전학적 진단과 신약 개발 과정의 핵심 엔진으로 부상하고 있다는 평가가 나온다. AI발 바이오 혁신이 거스를 수 없는 대세가 되고 있는 셈이다. 지난달 28일(현지 시간) 국제 학술지 ‘사이언스’에 실린 두 편의 논문은 AI가 개인 환자 특성에 맞춘 정밀의학과 차세대 치료제 개발 속도를 앞당길 수 있음을 보여줬다.
● 희귀 유전 변이, AI로 발병 확률 정밀 산출
의료계는 최근 방대한 유전체와 환자 기록을 AI로 분석해 유전자 변이에 의한 희귀 유전질환 위험을 정밀하게 추정하는 데 성공했다. 이는 희귀 유전질환 진단 정확도를 높이고 맞춤형 치료 전략 수립에 도움이 될 것으로 전망된다.
론 도 미국 마운트시나이병원 교수가 주도한 연구에선 환자 100만 명 이상의 전자의무기록(EHR)과 엑솜(Exome·유전체 중 단백질을 만드는 영역) 데이터를 결합했다. 이를 토대로 10개 주요 질환과 관련된 31개 유전자에서 확인된 1648종의 희귀 변이를 분석해 발현 빈도를 계산했다. 발현 빈도는 특정 변이를 가진 사람에게 실제로 질병이 생길 확률을 의미한다.
지금까지 이뤄졌던 유사한 연구는 소규모 집단을 대상으로 분석해 표본이 적었다. 결과가 단순히 ‘병에 걸린다, 걸리지 않는다’는 이분법적 수치로 제시돼 환자 개인의 질병 위험을 정밀하게 반영하지 못했다.
연구팀은 머신러닝(기계학습) 모델을 적용해 기존 표본 부족과 단순화된 위험 평가 방식을 개선했다. AI는 방대한 임상·유전 데이터를 동시에 학습해 기존에는 잡히지 않던 미세한 위험 신호까지 포착했다. 임상 검사 수치, 유전 정보, 환자의 나이 및 성별 같은 인구학적 요인을 통합 분석한 것이다. 이를 바탕으로 각 희귀 변이가 실제 발병과 얼마나 연결되는지 수치로 제시했다.
AI의 분석은 실제 임상 지표와도 잘 맞아떨어졌다. 예컨대 다낭신장질환을 유발할 가능성이 있는 변이가 확인된 사람의 신장 기능 지표는 평균보다 크게 낮았다. 비대성 심근병증을 유발할 가능성이 있는 변이를 지닌 사람은 심부전 발생 위험이 높은 것으로 나타났다. 연구팀은 “이번 연구는 희귀질환 진단의 불확실성을 줄이고 개인 맞춤형 예방·치료 전략을 세우는 데 기여할 것”이라고 기대했다.
● AI가 설계한 mRNA, 치료 단백질 발현 15배 높여
미국 바이오벤처 레이나바이오사이언스의 허 장 공동창업자 겸 최고기술책임자(CTO)가 이끄는 연구팀은 AI가 직접 설계한 메신저리보핵산(mRNA)으로 단백질 생산 효율을 획기적으로 높일 수 있다는 연구 결과를 공개했다.
mRNA는 DNA의 유전 정보를 세포 내 단백질 합성 장치에 전달해 특정 단백질을 만들도록 지시하는 역할을 한다. mRNA는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 상황에서 바이러스 변이에 유연하게 대응한 mRNA 백신의 핵심이다.
연구팀이 개발한 딥러닝 기반 생성 모델 ‘제모르나(GEMORNA·Generative Models for RNA)’를 활용한 이번 연구 성과는 차세대 항암제와 백신의 효과를 크게 끌어올릴 것으로 여겨진다.
제모르나는 mRNA 전체를 하나의 언어처럼 학습해 새로운 서열을 설계하는 방식이다. 기존 mRNA 설계는 일부 염기 서열만 바꾸는 단편적인 방식에 그쳐 mRNA 전체가 단백질을 만드는 데 필요한 복잡한 상호 작용을 제대로 반영하지 못했다.
제모르나는 언어를 배우듯이 유전 정보를 배운다. 사람이 문장을 만들 때 단어 하나만 보는 게 아니라 앞뒤 문맥과 문법까지 고려하는 것처럼, 제모르나는 mRNA 전체 서열을 통째로 학습한다. 단백질을 직접 만드는 구간뿐 아니라 그 앞뒤에서 작동을 조절하는 부분까지 함께 고려해 세포가 단백질을 더 안정적이고 효율적으로 합성할 수 있는 서열을 설계한 것이다.
실험 결과 의학 치료에 활용될 수 있는 단백질 발현이 크게 향상됐다. 제모르나가 설계한 mRNA는 기존 상용 서열보다 치료 단백질인 ‘에리스로포이에틴(EPO)’의 발현을 15배 높였다. 실험에서 측정한 전체 단백질의 발현 효율은 최대 41배 증가했다. 코로나19 백신 후보를 동물에 투여했을 때 항체 생성 반응이 크게 강화됐으며 키메릭항원수용체(CAR)-T 세포 치료제에서도 발현 안정성과 종양 살상 능력이 개선됐다.
연구팀은 이번 연구에 대해 “AI가 mRNA 전체 서열을 학습해 최적화할 수 있음을 입증한 첫 사례로 백신과 단백질 치료제 개발을 가속화할 수 있는 기반이 될 것”이라고 말했다.
