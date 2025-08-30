“류마티스 관절염, ‘골든타임’만 지키면 완치 가능”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

김완욱 서울성모병원 류마티스 내과 교수
치료하기 어려웠던 자가면역질환… 방치하면 폐나 심장 등 장기 공격
진단기술-신약 개발로 치료 효과↑… 최근 완치율 40~50%까지 높아져
스트레스와 흡연, 충치 막으면서 꾸준히 운동하고 싱겁게 먹어야
50대 여성 이재순 씨(가명)는 류마티스 관절염 환자다. 손발 관절이 변형됐다. 손가락 마디가 휘어 단추를 끼우거나 수저 들기가 어려워졌다. 발가락이 뒤틀려 걸을 때 휘청였다. 무릎 인공관절 수술까지 받았다. 그러다 숨이 차고 가슴이 답답해졌다. 병원에 갔더니 심혈관이 파열됐다고 했다. 류마티스 관절염이 동맥경화에 이어 심혈관질환으로 악화한 것.
이 씨가 더 일찍 류마티스 관절염을 발견하고 치료를 받았으면 어땠을까. 김완욱 서울성모병원 류마티스 내과 교수는 “중증 합병증에 걸리지 않고 완치도 가능했을 것”이라고 말했다. 김 교수는 “조기에 발견하고 꾸준히 치료를 받는다면 50%까지는 완치가 가능하다”고 강조했다. 그동안 류마티스 관절염은 완치가 힘든 자가 면역 질환으로 여겨져 왔다. 하지만 최근에는 김 교수 말처럼 ‘완치 가능한 질병’으로 인식이 바뀌고 있다.
● 질병, 정확히 알자
우선 류마티스 관절염에 대해 자세히 알아 두자. 똑같은 관절염이지만 퇴행성 관절염과는 병의 원인, 증세, 발병 양상, 치료법이 모두 다르다.
퇴행성 관절염은 관절을 많이 사용한 결과 발생한다. 고령, 비만 등으로 연골이 손상된다. 60대 이후 병을 얻는 사람이 많다. 반면 류마티스 관절염은 면역 시스템 오작동으로 발생한다. 자가항체가 관절을 ‘적’으로 인식해 공격한다. 관절 주변 활막에 염증이 생긴다. 염증은 연골과 뼈를 파괴한다. 바이러스나 세균에 감염되면 병이 악화한다.
류마티스 관절염은 40대와 50대에서 많이 발생하며 30대 환자도 드물지 않다. 환자의 90%가 여성이다. 김 교수는 “여성 환자가 특히 많은 데는 여성호르몬과 관련이 있는 것으로 추정된다”고 말했다. 출산과 폐경처럼 여성호르몬이 변화하는 시기에 발병 비율이 높기 때문.
통증은 가장 대표적인 증세인데, 양상은 좀 다르다. 류마티스 관절염이라면 송곳으로 콕콕 찌르는 듯한 아픔이 느껴진다. 관절이 붓고 빨개지며 열이 나거나 물이 차기도 한다. 반면 퇴행성일 때는 깊고 묵직한 통증이 넓게 나타난다. 김 교수는 “단지 관절 부위가 아프기만 하면 관절통이지만, 약간 말랑말랑하고 부은 상태에서 통증이 심한 상태가 6주 이상 지속된다면 류마티스 관절염일 확률이 높다”고 강조했다.
퇴행성일 때는 무릎, 손가락 같은 여러 부위에서 통증이 나타난다. 류마티스 관절염일 때는 주로 손가락이나 손등에 많이 나타난다. 통증 양상도 다르다. 류마티스 관절염은 자고 일어났을 때 손가락이 뻣뻣한 강직 현상이 나타난다. 이런 증세는 1시간 이상 지속되며 수분이 빠져나가는 오후에는 괜찮아진다. 퇴행성일 때도 강직 현상이 나타나지만 대체로 10분 이내에 사라진다. 류마티스 관절염은 손가락 가운데 관절, 퇴행성은 손끝 첫째 관절에서 증세가 나타나는 것도 다른 점이다.
● 방치하면 폐, 심장도 공격
두 병 모두 통증으로 시작하지만 이후 과정은 달라진다. 류마티스 관절염은 2년 이내에 관절 변형으로 이어진다. 관절이 녹기 시작하면 모양이 뒤틀려 일상생활이 어려워진다. 게다가 전신에 염증을 유발한다. 심장, 폐를 비롯한 여러 장기를 공격해 합병증을 일으킨다.
류마티스 관절염 환자의 60∼70%가 심혈관계 질환 합병증에 걸린다. 폐 섬유화를 비롯해 폐 질환에 걸릴 확률도 40∼60% 높아진다. 뼈엉성증(골다공증), 염증성 질환, 고지혈, 당뇨병에 걸릴 확률도 크게 높아진다. 평균 수명도 6∼7년 짧아진다. 김 교수는 “보통 5∼10년간 병을 방치하면 심각한 합병증이 발생한다”고 말했다.
이런 단계에 이르기 전에 적극적인 치료가 필요하다. 병의 전 단계, 혹은 초기에 적극적으로 대처해야 한다. 류마티스 관절염은 자기 관절을 자가항체가 공격하기 때문에 발생한다. 다만 초기에는 자가항체가 있다고 해서 모두 환자가 되지는 않는다. 보통 60%에서만 증세가 나타나며 40%는 병에 걸리지 않는다. 김 교수는 바로 이 단계가 ‘치료의 골든타임’이라고 강조했다. 김 교수는 “병이 완전히 뿌리내리기 전에 적극적으로 치료하면 40%는 완치한다. 최근에는 50%까지 성적이 올라간 것으로 알고 있다”고 말했다.
실제로는 많은 환자가 병이 악화한 후에 병원을 찾는다. 무릎, 어깨, 턱 같은 여러 부위에서 증세가 나타나는 데도 인식하지 못하거나 통풍 같은 질병으로 오해한다. 소염제를 잔뜩 먹고 증세가 개선되면 흐지부지 넘어간다. 이런 식으로 1년 정도 흐르면 류마티스 관절염은 크게 나빠진다. 이때 치료를 시작하면 30% 정도는 아예 완치를 기대할 수 없게 된다.
김 교수는 “손가락을 비롯해 증세는 어떻게든 나타난다. 그것을 단순 통증이나 노화라고 무시하면 치료는 어려워진다. 늘 주의를 기울이고 이상한 점이 나타나면 즉시 병원에 가는 게 현명하다”고 말했다.
● 생활하면서 예방법 실천
류마티스 관절염은 유전, 환경 요인, 면역 체계 교란 등의 문제가 복합적으로 작용해 발생한다. 특히 염두에 둬야 할 요인들을 알아 두자.
첫째가 스트레스다. 스트레스는 만병의 근원이자 면역 체계를 교란하는 주범이다. 의도적으로라도 스트레스를 줄이려 노력해야 한다. 둘째, 흡연이다. 최근 연구 결과 담배를 피우면 류마티스 관절염 발병 위험이 3배 이상으로 뛰었다. 류마티스 유전자가 있는 사람이 흡연한다면 이 확률은 20배 이상으로 늘어났다. 금연은 필수다.
셋째 치주염, 즉 충치를 조심해야 한다. 충치균은 치아만 부식시키는 게 아니다. 자가항체가 만들어지는 데도 큰 역할을 한다. 충치가 생기면 그만큼 류마티스 관절염이 생길 가능성도 커진다는 뜻이다. 정기적으로 치과에서 검사하는 게 좋다. 김 교수는 “스트레스, 흡연, 충치는 류마티스 관절염의 3대 위험 요소다. 늘 신경 쓰는 게 좋다”고 말했다.
바이러스와 세균 감염도 원인이다. 실제로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 후 류마티스 관절염 환자가 25% 늘어났다는 연구 결과도 있다. 손 씻기 같은 개인 위생 관리가 필요하다. 비만도 위험 인자다. 살이 많이 찌면 관절이 더 상하며 비만 호르몬은 염증을 증폭시킨다. 적절한 체중 관리가 필요하다. 콜레스테롤 수치가 높으면 자가항체가 더 잘생긴다. 콜레스테롤 관리도 해야 한다.
운동은 필수다. 체중을 관리하는 것 외에도 관절을 보호하기 위해서다. 근력 운동을 해 줘야 관절이 튼튼해진다. 김 교수는 매일 1시간씩 일주일에 4회 이상 저강도 근력 운동과 유산소 운동을 병행할 것을 권했다. 다만 붓고 통증이 심할 때는 운동 부작용이 크므로 쉬는 게 좋다. 짠 음식은 피해야 한다. 최근 연구 결과 짠 음식을 먹으면 림프구를 증폭시켜 면역 시스템을 교란할 수 있다는 게 확인됐다. 싱겁게 먹도록 노력해야 한다.
● 표적치료제로 완치율 높여
병 진단에 활용되는 기본적인 방법은 혈액검사다. 이를 통해 병의 원인인 자가항체가 있는지를 검사한다. 여기에 환자 증세를 반영해 의사가 진단을 내린다. 관절 초음파 검사를 시행하면 더 명확하게 병을 진단할 수 있다.
확진이 되면 항류마티스제를 투여한다. 관절 변형을 늦추고 합병증 위험을 낮추는 약이다. 여러 약물을 혼합해 투입하는 ‘칵테일’ 방식이 흔히 쓰인다. 이 방식이 효과를 보지 못하면 표적치료제를 쓴다. 류마티스 관절염을 일으키는 핵심 표적을 겨냥해 차단하는 약물이다. 생물학적 제재로 돼 있어 주사로 투입한다. 김 교수는 “생물학적 제제로 된 표적치료제가 최근 20년 동안 류마티스 관절염 치료에서 가장 두드러진 점”이라고 설명했다. 치료 효과는 뛰어나고 부작용은 적다는 것. 처음부터 건강보험이 적용되지는 않는다. 6개월 동안 2가지 이상의 항류마티스제를 써도 치료 효과가 나타나지 않을 때 써야 건강보험 혜택을 받을 수 있다.
퇴행성 관절염의 경우 수술로 치료하기도 하지만 류마티스 관절염은 수술적 방법을 널리 쓰지 않는다. 수술로 염증이 있는 활막 부위를 제거해도 재발하기 때문이다. 게다가 다른 관절로 침범해 문제를 일으키기 때문에 일부 부위만 수술했다고 해서 문제가 해결되지는 않는다. 김 교수는 “좋은 신약이 속속 나오고 있어 약물 치료만으로 충분히 효과를 볼 수 있다. 다만 약물을 거르면 안 되며, 초기부터 제대로 약물을 써야 한다”고 말했다.
계절적으로는 습하고 기압이 낮은 장마철이나 겨울철에 병이 더 악화한다. 반면 건조하고 따뜻할 때는 증세가 조금은 수그러든다. 지금부터 가을까지가 치료하기에 가장 좋은 타이밍이란 뜻이다.
