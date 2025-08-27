2028년까지 240조 ‘특허 절벽’… 한국 의료산업 지금이 골든타임 [기고/이명수]

2025∼2027년은 2000년대 초반의 혁신 신약 개발 붐과 특허 20년 보호 기간이 맞물린 집중 만료 구간이다. 전 세계는 2028년까지 이어지는 특허 절벽으로 인해 약 1800억 달러(한화 약 240조 원) 규모의 신규 시장이 열릴 것으로 전망한다. 이는 단순한 시장 재편이 아니다. 기술력과 전략을 갖춘 국가가 새로운 판을 주도할 수 있는 절호의 기회를 맞고 있다는 것이다.
특허 만료 이후의 시장은 복제약, 바이오시밀러, 개량 신약, 완전히 새로운 기전의 혁신 신약이 동시에 경쟁하는 다층적인 구조로 빠르게 재편된다. 세계 제약사들은 후속 약 개발, 신제형 도입, 생애주기 전략을 총동원해 기존 시장을 방어하고 있으며 세계 각국의 정부와 기업도 앞다퉈 선점 전략을 세우고 있다. 승자는 준비한 국가와 기업이 될 것이다.
기회는 숫자로도 분명하다. 글로벌 블록버스터 의약품의 특허 만료로 열리는 세계시장은 연간 40조∼60조 원 규모로 추정된다. 이 가운데 우리 기업이 단 3%만 선점해도 1조 원이 넘는 매출이 가능하다. 10% 점유 시에는 6조 원에 달하는 성과를 만들 수 있다. 이는 고용 창출, 수출 증대, 대규모 투자 유치 등 국가 경제 전반에 걸쳐 긍정적 영향을 미칠 수 있는 기회가 된다.
실제로 아스트라제네카의 이레사(폐암), MSD의 코자(심혈관), 로슈의 맙테라(자가면역), 애브비의 휴미라(류머티즘성) 등 다수 품목이 이미 보호막이 낮아지면서 바이오시밀러, 개량 신약, 신제형과 새 기전 혁신 신약이 동시에 경쟁하는 다층 시장이 형성되고 있다.
우리나라는 이러한 세계 시장의 변화 흐름을 단순한 기술 추격의 단계로 받아들여서는 안 된다. 세계 최초의 기술과 제품으로 글로벌 기준을 주도하는 나라로 나아가야 한다. 복제에서 선도로, 추격에서 선점으로 나아가는 근본적인 전략 전환이 절실히 요구되고 있는 시점이다.
다행히도 한국은 바이오시밀러 분야에서 이미 세계적인 경쟁력을 입증해 왔다.
셀트리온의 허쥬마는 유럽 시장 점유율 19%, 일본 시장에서는 무려 75%를 기록하며 4년 연속 시장 1위를 유지하고 있다. 램시마SC는 올해 1분기 기준 유럽에서 21%의 점유율을 달성하며 꾸준히 성장하는 중이다. 삼성바이오에피스가 개발한 스텔라라는 유럽 시장에서 43%로 1위를, 미국 시장에서는 허셉틴이 의미 있는 성과를 거두고 있다. 이는 한국 기술과 품질이 세계 기준을 통과했다는 신호다.
공공의 역할은 단순한 지원만이 전부일 수 없다. 이러한 기회를 실질적 성과로 연결하기 위해서는 공공 부문의 전략적 역할이 무엇보다 중요하다. 국가와 공공기관은 기업이 빨리 나아가도록 연구·시험과 임상을 한곳에서 빠르게 진행하는 시스템을 제공해야 한다. 허가에 필요한 자료와 절차를 돕는 지원을 강화하고 빠른 심사 제도로 심사 시간을 줄여야 한다. 국내 신생 기업과 세계적 기업의 협력을 촉진하고 표준 자료와 품질·제조 관리 지침을 함께 제공해 중소·벤처기업도 세계적으로 통용되는 기준을 충족할 수 있게 해야 한다.
특히 오송을 비롯한 생명공학 협력 단지는 상용화 성공을 위한 전초기지가 돼야 한다. 제조·품질관리 체계, 임상 네트워크, 규제와 자문을 한곳에 묶으면 시간과 비용, 실패 확률을 동시에 낮출 수 있다.
결론은 명확하다. 블록버스터 특허 만료는 위기이자 기회다. 선제 전략을 가진 국가와 기업만이 새로운 시장을 선점한다. 한국은 기술력과 기반에서 이미 세계적 잠재력을 증명했다. 지금 필요한 것은 정부, 산업, 연구기관의 긴밀한 공조와 신속한 의사결정이다. 또한 해외와 함께하는 임상시험의 상시화, 다각적인 펀드 조성 노력이 필요하다.
우리는 바이오시밀러의 성과를 확대하고 혁신 신약으로 기술 우위를 확정해야 한다. 바이오산업의 미래는 먼저 준비하고 먼저 움직이는 국가에 주어진다. 선점이 곧 주도다. 지금이 바로 우리가 행동에 나서야 할 때다.
