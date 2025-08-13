반 고흐도 걸린 ‘메니에르병’… 동서양 모두 ‘나트륨’ 조절이 기본

의사-한의사가 본 ‘메니에르병’
한의학선 ‘귀의 고혈압’으로 불러
난청-어지럼증-물 고임으로 진단
스트레스-소화 장애도 발병 원인
빈센트 반 고흐 작품 ‘별이 빛나는 밤’에는 소용돌이치는 강렬한 별이 등장한다. 전문가들은 이 모습이 단순한 예술적 표현을 넘어 고흐가 겪었던 특정 질환과 관련이 있다고 말한다. 고흐가 앓았던 질환은 어지럼증, 이명, 난청을 동반하는 ‘메니에르병’으로 알려져 있다. 메니에르병에 대해 의사와 한의사는 각각 어떻게 바라보는지, 어떻게 치료해야 하는지 알아봤다. 이호윤 이대목동병원 이비인후과 교수와 이상곤 갑산한의원 원장을 만났다. 이들은 각각 의료계와 한의계의 메니에르병 전문가다.
―메니에르병의 원인은 무엇인가.
이호윤 교수=“메니에르병은 이명, 난청, 어지럼증, 이충만감이 특징적으로 나타나는 질환이다. 국제 진단 기준에 따라 확정적 메니에르병(Definite)과 가능성 있는 메니에르병(Probable)으로 구분한다. 가장 흔한 원인은 내이 달팽이관과 전정기관 내에 존재하는 내림프액이 과도하게 축적되거나 압력이 증가해 팽창하는 ‘내림프수종’이다.”
이상곤 원장=“메니에르병을 귀의 고혈압이라고 불리는 특발성(원인 모르는) 수종이라고 한다. 한마디로 물이 고였다는 것이다. 한의학에선 혈액 이외 체액이 고이면서 정체되는 이상을 수독이라고 한다. 귀 안에 림프액이라는 수독이 고이면 물먹은 것처럼 귀의 고유 기능인 평형기능과 청각 기능이 떨어진다.”
―메니에르병 진단은 어떻게 접근하나.
이 교수=“앞서 언급한 4가지 증상이 매우 중요하다. 청력검사로 난청의 특징을 확인하고 어지럼증을 객관적으로 평가하는 전정기능검사를 시행한다. 최근에는 자기공명영상(MRI)을 이용해 뇌·내이 부위 내림프수종 여부를 직접 확인하기도 한다.”
이 원장=“한의학에서는 메니에르 진단 체크리스트가 있다. 어지럼증이 회전성인지, 귀가 먹먹한지, 청력이 떨어졌는지, 위 증상과 함께 귀에 압력이 찬 느낌이 있는지 등 전반적으로 물이 고였을 때 나타나는 증상들을 물어본다.”
―메니에르병이 체질적인 측면에서 관련이 있다고….
이 교수=“메니에르병은 정서적 요인과 밀접한 관련이 있다. 실제 진료하다 보면 불안, 우울증, 스트레스가 많은 환자에서 많이 발생한다. 이들은 사소한 자극이나 짠 음식 등에도 증상이 쉽게 나타난다. 또 발병에 유전적 소인이 작용할 수 있으며 면역 반응이 과도하게 일어나는 체질이나 내이에 염증이 잘 생기는 경우에도 발병 위험이 높다. 알레르기, 천식, 구강 위생 불량 등 전신 염증 상태도 메니에르병을 유발할 수 있다.”
이 원장=“메니에르병은 림프액 과다 생산과 배출 장애가 있는데 한의학에서는 과다 생산을 실증이라고 하며 배출 장애를 허증이라고 한다. 실증은 심한 스트레스로 인한 항이뇨호르몬분비의 과다 생산으로 발생하고 허증은 만성적인 체력 저하나 소화기 장애로 림프액의 흐름이 나빠지면서 정체돼 생긴다. 이를 해결해 주는 한의학적 접근이 치료에도 효과적이다.”
―어떻게 치료하나.
이 교수=“내림프수종이 주된 원인이기 때문에 체액량을 줄이는 이뇨제를 사용한다. 혈액순환을 개선하고 어지럼증·이명을 완화하는 베타히스틴도 흔히 처방한다. 경우에 따라 귀에 약물을 직접 주입하는 치료를 하며 모든 치료에 실패한 경우에는 수술을 고려한다. 내림프수종이 있다고 해서 수분 섭취를 제한해야 하는 것은 아니다. 오히려 충분한 수분 섭취가 내림프의 농도와 부피를 안정시키는 데 도움이 된다. 탈수는 체액 농축을 유발해 증상을 악화시킬 수 있으므로 물을 하루에 1.5ℓ, 6∼8잔 정도 마시는 것이 좋다. 메니에르병은 완치보다는 장기적인 관리가 필요한 질환이다. 염분과 당분이 적은 식단을 유지하고 커피·녹차·홍차 등 카페인 음료와 알코올 섭취를 줄이는 게 증상 조절에 중요하다.”
이 원장=“한의학은 물을 생수와 숙수로 나눈다. 위장에 흡입된 외부의 물이 혈관 속으로 흡수되기 위해서는 체온으로 끓여야 흡수된다고 보는데 많은 물이나 찬물 등에 체질적으로 약한 환자는 물을 끓여서 혈관 속으로 흡수하는 능력이 떨어지기 때문에 위장 속에서 흡수되지 못해 물이 고이게 된다. 이는 신체에 부담을 주고 오히려 메니에르병에 악영향을 주는 수독으로 작용한다. 몸이 따뜻하고 열이 많고 목이 마르면 물을 마시지만 그 이상의 많은 물은 오히려 부담을 줄 수 있다. 한의학에서는 모든 체액이나 혈액의 흐름은 소화기가 지배하고 있다는 토극수라는 이론을 내세우고 있다. 예를 들면 홍수 때 흙으로 만든 둑으로 물을 잘 인도해야 범람하지 않거나 수로로 농토를 관개하는 것과 같은 이치다. 수독이 생기면 위하수나 위확장증이 생기는 것도 같은 이유로 설명한다. 따라서 소화기를 튼튼하게 해서 물이 잘 배출되게 하는 논리이기 때문에 보중치습탕, 영계출감탕 등 위장을 보호하고 몸에 있는 습기나 물기를 배출하는 처방을 한다. ‘걸리버여행기’를 쓴 소설가 조나단 스위프트도 메니에르병이었는데 짠 음식을 줄였더니 증상이 좋아졌다고 했다. 식사할 때 건더기만 먹고 짠 국물은 피하는 등 나트륨을 줄이기 위한 노력이 필요하다.”
