반 고흐도 걸린 ‘메니에르병’… 동서양 모두 ‘나트륨’ 조절이 기본

이호윤 이대목동병원 이비인후과 교수(왼쪽)와 이상곤 갑산한의원 원장이 메니에르병의 원인과 진단, 치료법에 대해 이야기를 나누고 있다. 이진한 의학전문기자·의사likeday@donga.com

빈센트 반 고흐 작품 ‘별이 빛나는 밤’에는 소용돌이치는 강렬한 별이 등장한다. 전문가들은 이 모습이 단순한 예술적 표현을 넘어 고흐가 겪었던 특정 질환과 관련이 있다고 말한다. 고흐가 앓았던 질환은 어지럼증, 이명, 난청을 동반하는 ‘메니에르병’으로 알려져 있다. 메니에르병에 대해 의사와 한의사는 각각 어떻게 바라보는지, 어떻게 치료해야 하는지 알아봤다. 이호윤 이대목동병원 이비인후과 교수와 이상곤 갑산한의원 원장을 만났다. 이들은 각각 의료계와 한의계의 메니에르병 전문가다.