[IT애정남] 저작권에 자유로운 자료, 어떻게 찾나요?

크리에이티브커먼즈의 퍼블릭 도메인, \'자유 이용 저작물\'이라고도 부른다. 출처=크리에이티브커먼즈

크리에이티브커먼즈 홈페이지에서 자유 이용 저작물을 찾는 순서. 출처=IT동아

픽사베이 홈페이지. 출처=픽사베이

IT 전반에 관한 의문, 혹은 제품 및 서비스의 선택에 고민이 있는 독자의 문의 사항을 해결해드리는 'IT애정남'입니다. 저작권은 이제는 우리 주변에서 쉽게 접할 수 있는 단어입니다. 저작권(Copyright)이란, 특정인이 제작한 저작물을 이용하거나, 남에게 허락할 수 있는 무형적, 재산적 권리를 뜻합니다. 작품이나 물건, 특허 등 만들어진 것이라면 무엇이든 저작권법으로 보호받으며, 우리나라는 물론 전 세계적으로 통용됩니다.그렇다 보니 인터넷 공간에서는 저작권법을 준수하기가 어렵습니다. 인터넷에서는 어떤 자료든 쉽게 내려받고 복사해서 사용할 수 있지만, 모든 데이터는 엄연히 저작권이 존재하기 때문입니다. 저작권을 확인하지 않고 함부로 데이터를 활용하다간 저작권법 위반으로 이용료를 내야 할 수도 있습니다. 저작권 걱정 없이 인터넷에서 자료를 찾을 방법은 없을까요? Cham****님의 사연입니다. (일부 내용 편집)최근 이미지나 영상 저작권과 관련해 이것저것 찾아보는 와중에 ‘퍼블릭 도메인’이라는 단어를 접하게 됐습니다. 말 그대로 저작권 걱정 없이 자유롭게 사용할 수 있다는 것까진 알겠는데, 퍼블릭 도메인을 찾는 방법이나 확인하는 방법은 잘 모르겠습니다. 퍼블릭 도메인을 쉽게 찾을 방법을 알고 싶습니다.퍼블릭 도메인(Public Domain)은 1963년 이전에 원작자가 사망했거나, 저작자 사망 후 50년(미국·한국은 70년)이 지난 경우, 혹은 저작권자가 권한을 포기한 ‘자유 이용 저작물’을 통칭해서 부릅니다. 저작권자가 권한을 자유 이용으로 설정한 대표 사례는 미국 연방정부입니다. 미국 연방정부는 입법, 행정, 사법의 모든 공문서와 직무상 저작물을 퍼블릭 도메인으로 배포합니다. 그러므로 나사(NASA)나 미 육군 등 미국 연방정부 소속 기관에서 배포하는 자료는 누구나 자유롭게 이용할 수 있습니다.이렇게 퍼블릭 도메인으로 지정된 사진, 이미지, 저작물은 개인, 비상업적 이용은 물론 상업적 이용과 2차 창작까지 모두 통용되므로 저작권 침해 우려 없이 사용해도 되지만, 문제는 퍼블릭 도메인을 구분하는 방법입니다. 저작권 소멸이 확실하지 않거나, 배포자가 저작권을 표기하지 않았다면 퍼블릭 도메인이라 하더라도 확인이 어렵습니다. 그렇다면 퍼블릭 도메인 자료는 어떻게 찾을까요?가장 좋은 방법은 ‘크리에이티브 커먼즈’를 기반으로 찾는 것입니다. 크리에이티브 커먼즈는 저작권 공유를 목적으로 설립된 비영리 단체며, 저작권 라이선스를 구분하는 데 쓰이는 명칭이기도 합니다. 위키피디아나 자유 소프트웨어 재단, 플리커 등 많은 단체 및 웹사이트가 이 규격을 기준으로 저작권을 구분하며, 구성에 따라 총 7개의 라이선스 조항이 있습니다. 이중에서 퍼블릭 도메인을 뜻하는 CC0, 저작자만 표시하면 완전히 자유롭게 사용할 수 있는 CC BY를 골라서 사용하면 됩니다.검색은 간단합니다. 크리에이티브 커먼즈 홈페이지에 진입해 상단의 검색창에서 원하는 키워드를 영어로 검색합니다. 이미지가 검색되면 측면의 메뉴에 있는 ‘License or Public Domain’에서 ‘CC0’ 혹은 ‘CC BY’를 선택합니다. 상업적 사용이 아니라면 'Public Domain Mark'까지 선택해도 됩니다. 그런 다음 원하는 사진을 클릭하고, ‘GO TO IMAGE’S WEBSITE’를 눌러 페이지로 이동합니다. 이동한 페이지에서 한번 더 저작권을 확인하고 사진을 다운로드합니다. 추후 편집 과정에서 CC0은 자유롭게 사용하며, CC BY는 저작권자를 텍스트로 표기하면 자유롭게 쓸 수 있습니다.고품질의 콘텐츠를 원한다면 픽사베이(Pixabay)를 방문하는 것도 좋은 방법입니다. 픽사베이는 이미지, 영상, 일러스트 등을 공유하는 사이트인데 누구나 사용할 수 있는 데다가, 저작물에 따라 상업적 활용에 출처를 안 밝히고 사용해도 무방합니다. 품질이 좋은 편이므로 포스터나 유튜브 영상 용도라면 이쪽을 더 추천합니다. 물론 픽사베이에서 받은 자료를 다른 사이트에서 판매하거나, 비방이나 명예훼손 등 악의적인 목적으로 사용하는 것은 허용되지 않으니 주의하시길 바랍니다.저작권은 눈에 보이지 않는 권리지만, 모든 콘텐츠에 존재합니다. 저작자가 저작권을 포기한 자료도 명확하게는 저작권이 존재하는 상태이므로 잘 확인하고 사용하는 습관이 필요합니다. 저작물 사용 전에 상업적, 비상업적 이용의 허가 여부, 원작의 변경 및 가공의 가능 여부, 재 배포 및 출처의 표기 여부를 활용한 다음 목적에 맞게 사용하시길 바랍니다. 아울러 저작권 표기가 미비하거나, 사용이 허가되지 않은 저작물은 이용 시 문제가 될 수 있으니 사용하지 않기를 권장합니다'IT애정남'은 IT제품이나 서비스의 선택, 혹은 이용 과정에서 고민을 하고 있는 독자님들에게 직접적인 도움이 되고자 합니다. PC, 스마트폰, 카메라, AV기기, 액세서리, 애플리케이션 등 어떤 분야라도 '애정'을 가지고 맞춤형 상담을 제공함과 동시에 이를 기사화하여 모든 독자들과 노하우를 공유할 예정입니다. 도움을 원하시는 분은 pengo@donga.com으로 메일을 보내 주시기 바랍니다. 사연이 채택되면 답장을 드리도록 하겠습니다.동아닷컴 IT전문 남시현 기자 (shnam@donga.com)