IBCT “고스트패스와 DID 플랫폼 구축 등에 관한 MOA 체결”

IBCT-고스트패스 MOA 체결

블록체인기술연구소(이하 IBCT)는 지난 9일 생체 인증 결제 솔루션을 개발하는 ㈜고스트패스와 생체 인증 기반 DID 플랫폼 구축 및 광주광역시 실증 사업 적용을 위한 업무협약(MOA)을 체결했다고 11일 밝혔다.IBCT에 따르면 고스트패스는 IBCT의 블록체인 및 DID 기술을 접목한 자체 생체 인증 결제 솔루션을 개발하여, 광주광역시 정보문화산업진흥원의 (테스트베드확보) 건물 내 보안을 위한 본인인증 출입관리 솔루션과, 내부 카페에 비대면 생체인증 결제시스템을 제공하는데 협력키로 했다. 또한 향후 구축할 생체 인증 기반 DID 플랫폼을 결제 외적인 서비스에도 확대 적용할 수 있도록 상호 협력하는 내용도 이번 MOA에 포함되어 있다.IBCT는 자체 블록체인 메인넷인 레지스(LEDGIS)를 기반으로 한 DID(Decentralized ID·분산신원확인)기술에 대해 개인이 본인의 신원정보에 관한 완전한 소유권을 가지며, 그 정보의 공유 또는 사용여부 및 제공정보의 범위를 직접 결정할 수 있도록 해준다고 설명했다.업체 관계자는 “이번 MOA로 생체 인증 데이터를 포함한 민감한 개인정보의 소유권을 개인이 직접 관리 통제할 수 있는 계기가 될 전망이며, 이러한 개인이 통제하는 데이터를 활용한 간편한 인증만으로 결제가 가능한 편의를 제공할 수 있을 것으로 본다”라며 “또한, 개인정보도용과 마케팅 활용 등 개인 프라이버시 침해를 방지할 수 있는 혁신의 시작이 되었으면 한다”라 밝혔다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com