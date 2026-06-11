“돈만 주면 이마에 문신”… 현실판 ‘오징어 게임’ 밈코인 플랫폼 논란

가상자산 시장에서 돈을 대가로 위험하거나 인간의 존엄성을 해칠 수 있는 미션을 수행하도록 유도하는 플랫폼이 등장해 논란이 커지고 있다. 자극적인 행동을 할수록 높은 보상을 지급하는 구조가 확산되면서 업계 안팎에서는 “현실판 오징어 게임을 보는 것 같다”는 비판까지 나온다.
실제로 차량에 불을 지르거나 몸에 특정 밈코인 문신을 새기는 행위, 생방송 중 직장을 그만두는 행동 등에 수천만 원에서 수억 원대의 현상금이 걸린 사례도 확인됐다.
최근 가상자산 전문 매체 비트코인월드와 퓨처리즘 등에 따르면 솔라나 기반 밈코인 발행 플랫폼 ‘펌프펀(Pump.fun)’은 이용자에게 특정 미션 수행을 요구하고 보상을 지급하는 서비스 ‘펌프펀 고(Pump.fun Go)’를 선보였다.
펌프펀은 누구나 저렴한 비용으로 밈코인을 발행할 수 있도록 지원하는 플랫폼이지만, 새 보상 시스템이 도입된 이후 자극적이고 위험한 미션이 잇따라 등록되면서 논란이 불거졌다.
밈코인 마스코트 복장을 입고 스카이다이빙을 하는 미션에 5만7000 달러(약 8700만 원), 살인범 가족을 인터뷰하는 것에 2만5000 달러(약 3800만 원), 생방송 카메라 앞에서 직장을 그만두는 것에는 3000달러(약 460만 원)의 보상이 걸렸다.
특정 밈코인을 피부에 문신으로 새겨 인증하면 보상금을 지급하는 미션이 버젓이 등록되는가 하면, 멀쩡한 차량에 불을 지르는 미션, 몸에 수박을 바르며 특정 대사를 1만 번씩 반복시키는 미션도 있었다. 가장 심한 사례로는 플랫폼 오픈 후 몇 시간만에 극단 선택과 관련된 미션이 69만 달러(약 10억 5500만 원)에 등록돼 플랫폼의 검열 기준에 대한 강력한 비판을 불러왔다.
펌프펀 공식 SNS에 게시된 “누구에게든 무엇이든 돈을 주고 시키고, 전 세계 사람들과 자본의 힘을 활용하라”는 문구처럼 점점 ‘돈을 위해 무엇이든’ 가능해지는 것 아니냐는 우려가 나오는 이유다.
가상자산 업계 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있다. 경제적으로 취약한 사람들에게 돈을 미끼로 위험한 행동을 유도하거나 인간의 존엄성을 훼손하는 행위를 오락거리처럼 소비하게 만들 수 있다는 지적이다.
전문가들은 단순한 플랫폼 논란을 넘어 가상자산 산업 전체의 신뢰에도 악영향을 줄 수 있다고 보고 있다. 실제 사람이 다치거나 목숨을 잃을 가능성이 있는 행동을 보상 구조 안에 포함시키는 것은 사회적 책임을 저버린 행위라는 비판이다.
또한 가상자산 시장이 기술적 혁신이나 정당한 투자 생태계가 아닌, 그저 돈에 매인 가학적인 도박판으로 주류 사회에 낙인찍힐 수 있다는 우려도 깊어지고 있다.
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