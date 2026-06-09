“중국, 아직 대만 점령 능력 없지만 시진핑이 정치 위기 몰리면…”[송평인의 인터뷰]

시진핑 중국 국가주석이 대만 공격 준비를 마치라고 지시한 2027년이 내년으로 다가왔다. 공격 준비를 마치라고 해서 반드시 2027년에 대만을 공격한다는 뜻은 아니지만 시 주석의 네번째 연임을 결정하게 되고 인민해방군 창설 100주년이 되는 이 해로부터 인민해방군이 서태평양으로의 확대를 마치기로 한 2035년 사이에 언제든지 대만 위기가 발생할 수 있다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 베이징 방문 시 시 주석은 “대만 문제를 잘못 처리하면 미국과 중국이 충돌할 수 있다”고 공개 경고하고 비공개 회담에서는 대만 유사 사태 발생 시 개입을 공언한 일본 다카이치 사나에 총리에 대한 분노를 표한 사실이 밝혀졌다. 세종연구소는 2023년 이용준 전 이사장(사진) 취임 이후 대만과 한해 2차례씩 교류해 왔기 때문에 대만 갈등에 대해 국내에서 어느 연구기관보다 정확한 지식과 감(感)을 가진 곳이라고 할 수 있다. 대만 문제에 각별한 관심을 가져온 이 전 이사장과 지난달 14일 만났다.
―유럽 전선에서 우크라이나전에 이어 중동 전선에서 이란전이 터진 가운데 동아시아에서는 시진핑이 대만 공격 준비를 마치라고 한 시한인 2027년이 다가오고 있습니다. 국제적으로 전쟁의 기운이 고조되는 상황을 어떻게 봐야 하나요.
“최근 들어 전쟁 기운이 특별히 고조되는 건 아니라고 생각합니다. 냉전 종식 후 9·11까지 잠시 평화 시기가 있었을 뿐이죠. 2차대전 후에 한국전쟁, 4차례 중동전쟁, 베트남 전쟁, 레바논 전쟁, 걸프 전쟁, 이라크 전쟁, 2차례 아프간 전쟁, 코소보 전쟁, 보스니아 전쟁 등 전쟁은 중단된 적이 거의 없습니다. 이란 전쟁에도 불구하고 지금은 다른 시기보다는 오히려 전쟁이 적은 상대적 평화의 시대라고 생각합니다. 다만 다른 전쟁들은 한국인들이 별 관심이 없으나, 이란 전쟁과 대만 전쟁은 한국에 직접적 영향을 미치기 때문에 한국인들이 큰 관심을 갖고 있는 점이 차이입니다.”
“대만, 미군 지원 전까지 중국군 상륙 저지에 자신감”
―우크라이나전과 이란전은 러시아와 미국이 일으킨 전쟁이고 러시아 미국 두 나라와 함께 중국은 핵을 가진 초강대국입니다. 핵을 가진 초강대국끼리의 전쟁은 제한전일 수밖에 없습니다. 그러나 유럽 전선, 중동 전선, 동아시아 전선에서 미국의 태도는 각각 차이가 있는 듯합니다. 우크라이나전에서 보듯이 유럽 전선에서는 오늘날 개입하지 않는 건 아니지만 직접적인 개입은 하지 않았습니다. 이란전에서는 직접적인 개입을 했고 미국 쪽의 논리는 핵을 가진 이란을 용납할 수 없다는 것입니다. 동아시아에서는 미국이 중동 이상으로 직접적인 개입을 할 수밖에 없을 것으로 보입니다. 그러나 동아시아에서는 당사자가 중국이라는 초강대국입니다.
“2차대전 이후 한국전쟁, 베트남 전쟁, 중동전쟁 등은 대부분 강대국이 동맹국을 움직여 벌인 대리전의 성격을 갖고 있습니다. 다행히 강대국끼리 직접 충돌한 적은 없었습니다. 어쩌면 그런 대리전쟁들 덕분에 강대국 간의 직접적인 전쟁을 피할 수 있었는지도 모릅니다. 대만 전쟁이 큰 관심사인 이유는 2차대전 후 처음 강대국 간 직접 전쟁이 될 수 있기 때문입니다. 대만전쟁은 (일어난다면) 국지전이 아니라 패권국과 패권 도전국 사이의 ‘패권 전쟁’이라는 전혀 다른 성격의 전쟁입니다. 중국이 미국을 극복하고 동아시아 패권국이 되려면 대만의 확보는 불가결한 조건이고, 또한 미국도 대만을 잃으면 동아시아 전체 방어망에 큰 구멍이 생깁니다. 미국은 대만 방어를 위해서가 아니라 패권을 지키기 위해서라도 대만전쟁 개입이 불가피할 것으로 예상됩니다. 더 정확히 표현하자면 개입이 불가피하다는 것보다는 불개입을 상상하는 게 어렵다는 것이 맞겠습니다.”
―2027년 인민해방군 창설 100주년이 됩니다. 중국의 대만침공 준비설은 2021년 필립 데이비슨 당시 미 인도태평양사령관이 언급하면서 촉발됐습니다. 이후 2024년 존 애퀼리노 당시 미 인도태평양사령관