“바다서 나가란 뜻?”…다이버 뺨 때린 거북이

동남아시아의 한 바다에서 야생 거북이가 다이버를 끈질기게 추격하며 지느러미로 얼굴을 가격하는 장면이 공개돼 화제가 되고 있다.
지난달 29일 여행 콘텐츠 크리에이터 크리스토퍼는 소셜미디어(SNS)를 통해 동남아에서 스쿠버 다이빙을 한 영상을 공개했다.
영상 속 거북이는 일반적인 개체와 달리 처음부터 크리스토퍼를 정면으로 노려보며 끈질기게 뒤를 쫓는 이례적인 행동을 보였다.
크리스토퍼는 “수백 번의 다이빙 경험 중 이런 거북이는 처음”이라며 거북이가 멀리서부터 자신을 주시하며 직선으로 헤엄쳐 다가왔다고 설명했다.
거북이는 크리스토퍼와 거리가 가까워지자 돌연 지느러미를 휘둘러 그의 얼굴을 강하게 가격했다. 한 번의 타격에 그치지 않고 지속적으로 밀착하며 공격적인 태도를 보이는 거북이의 모습에 크리스토퍼는 결국 촬영을 중단하고 수면 위로 대피해야 했다.
그는 “야생 동물을 만지는 것은 금기지만 거북이가 계속해서 달려들어 어쩔 수 없이 밀어내며 방어해야 했다”고 당시 상황을 전했다. 이어 “거북이가 나에게 무언가 단단히 화가 난 것 같았다”고 덧붙였다.
해당 영상은 공개 직후 조회수 167만회를 넘어서며 전 세계 누리꾼들의 이목을 집중시켰다. 영상을 접한 현지 누리꾼들은 “거북이가 같이 놀고 싶어 하는 것 같다”, “인간을 먼저 만지는 거북이는 처음 본다”, “바다가 위험하니 빨리 도망가라고 경고하는 것 같다”는 등 다양한 해석을 내놓았다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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