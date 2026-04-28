“신발끈으로 탯줄 묶었다”…美여객기 비행중 응급 출산

미국 애틀랜타에서 포틀랜드로 향하던 항공편에서 착륙 30분 전 승객이 출산하는 긴급 상황이 벌어졌다. 다행히 기내 의료진과 승무원들이 제한된 장비 속에서도 잘 대응해 아기는 무사히 태어났다.
27일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 애틀랜타에서 포틀랜드로 향하던 델타항공 여객기에서 한 여성 승객이 진통을 시작했다. 약 5시간 비행 중이었으며, 착륙을 30분가량 앞둔 상황이었다. 항공기에는 153명이 탑승해 있었다.
당시 기내에는 의사와 간호사, 응급구조대원 등 의료 인력이 함께 타고 있었다. 이들은 승무원들과 함께 즉시 대응에 나섰다. 특히 오리건주 소속 응급구조대원 티나 프리츠와 카린 파월은 제한된 기내 환경에서 출산을 도왔다.
문제는 장비 부족이었다. 산과용 키트 등 기본적인 준비물이 없는 상황이었지만, 의료진은 승객들의 도움을 받아 담요를 모으고 신발 끈으로 탯줄을 묶는 등 현장에서 가능한 조치를 이어갔다.
프리츠는 현지 방송과의 인터뷰에서 “산모가 세 번 정도 힘을 준 뒤 아기가 태어났다”며 “산모가 침착하게 대응했고 출산도 빠르게 진행됐다”고 말했다.
● 착륙 직전 기내 출산…승객·승무원 긴급 대응
현장에 있던 승객들도 당시 상황을 생생하게 전했다. 한 승객은 “처음에는 무슨 일이 벌어졌는지 몰랐는데, 옆자리 사람이 아기가 태어나고 있다고 알려줬다”고 했다. 또 다른 승객은 담요를 건네며 도움을 보탰고, “출산 상황이었지만 비교적 차분하게 진행됐다”고 말했다.
기내에서는 앞서 다른 승객의 건강 이상 상황도 있었던 것으로 전해졌다. 이어 출산까지 겹치며 긴장감이 이어졌지만, 승무원과 의료진이 상황을 안정적으로 관리한 것으로 알려졌다.
아기는 항공기가 포틀랜드 국제공항에 도착하기 약 30분 전에 태어났다. 착륙 후 산모와 아기는 곧바로 공항 의료진에게 인계됐으며, 현재 모두 안정적인 상태로 확인됐다.
항공사 측도 감사의 뜻을 밝혔다. 델타항공 측은 “착륙 전 기내에서 도움을 준 승무원과 의료진에게 감사드린다”며 “고객의 건강과 안전은 항상 최우선이며, 새 가족에게 축하를 전한다”고 밝혔다.
프리츠는 “평생 한 번 있을까 말까 한 경험이었다”며 “착륙 후 승객들이 박수를 보냈고, 모두가 안도하는 분위기였다”고 당시를 전했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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