美국방차관보 “北 ICBM, 미국 본토 타격 가능…‘골든돔’ 필요”

미국 국방부 차관보가 27일(현지 시간) 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM)이 미국 본토를 타격할 능력을 갖췄다고 발언했다. 이에 대응하기 위해 도널드 트럼프 미국 행정부가 준비 중인 ‘골든돔’(차세대 공중 미사일방어체계) 구축이 필수적이라고 밝혔다.
마크 버코위츠 미국 국방부 우주정책 담당 차관보는 27일(현지 시간) 상원 군사위원회 소위원회 청문회 서면 답변을 통해 “경쟁국들이 미사일 및 항공 전력을 다각화하고 정교함을 높이고 있다”며 “포괄적인 차세대 미사일 방어 체계 구축은 억지력 강화와 국토 방어에 필수적이다”라고 말했다.
버코위츠 차관보는 “북한의 전구 사정거리 미사일은 미국과 한국, 일본 영토를 위협하며 북한의 ICBM은 미국 본토를 타격할 능력이 있다”고 했다.
그는 중국이 핵탄두와 재래식 탄두를 탑재한 신형 ICBM, 극초음속 활공체(HGV) 등 첨단 시스템을 급속도로 배치하고 있으며, 러시아는 막대한 핵무기 보유량과 통합방공미사일방어(IAMD) 능력을 보유하고 있다며 모두 위협적이라고 평가했다.
미국 국방부는 현재의 미국 본토 방어 체계가 소규모 공격 대응에 초점이 맞춰져 있다고 보고 있다. 중국과 러시아 등 다변화된 미사일 체계를 구축한 나라들의 공격을 막아내기에는 부족하다는 것이다.
버코위츠 차관보는 골든돔 구축의 필요성을 강조했다. 그는 “도널드 트럼프 미국 대통령은 이런 도전에 맞서고 평화를 확보하기 위해 미국의 힘을 회복하고 있다”며 “골든돔은 우리 본토의 시민들과 핵심 인프라, 2차 타격 능력을 보호할 것”이라고 말했다.
앞서 트럼프 행정부는 지난해 5월 우주에 감시·공격 위성 수백 기를 띄워 핵 탑재 탄도미사일과 극초음속미사일 등을 포함한 모든 공중 공격을 지상에 도달하기 전에 방어한다는 개념의 골든돔 대응 시스템을 발표했다.
골든돔 프로젝트를 담당하고 있는 미국 우주군 소속 마이클 거트레인 장군은 관련 청문회에서 현재까지 골든돔 프로젝트에 229억 달러(약 33조7000억 원)가 배정됐고, 2035년 골든돔 구축까지 약 1850억 달러(약 272조8000억 원)가 사용될 것이라고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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