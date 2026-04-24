러, 북한 의식해 韓 배우 주연 탈북 소재 영화 상영 불허

러시아가 탈북을 소재로 한 덴마크와 한국 합작 영화의 자국 내 상영을 개봉 일주일을 앞두고 돌연 불허했다. 탈북은 북한이 예민하게 반응하는 주제라는 점에서, 북한과 밀착하는 러시아가 정치적 결정을 내렸다는 비판이 제기될 것으로 보인다.
이 영화의 배급사 유필름(U Films)에 따르면 러시아 문화부는 23일(현지시간) 탈북 여성의 삶을 다룬 영화 ‘북한을 떠나며’(하나코리아)의 배급증 발급을 거부했다. 배급증은 상영을 위해 꼭 필요한 것이다. 이 작품은 오는 30일에 개봉할 예정이었다.
유필름은 “러시아 당국이 연방법상 ‘기타 사유’를 규정한 이른바 ‘z항’을 근거로 배급증 발급을 거부했다”라며 “러시아 관객이 이 영화를 합법적으로 볼 수 없게 된 점을 매우 유감스럽게 생각한다”라고 밝혔다. ‘기타 사유’라는 조항의 성격에 따라 러시아 당국은 배급증 발급 거부의 구체적 사유를 밝히지 않았다고 한다.
이 영화는 애플TV+ 드라마 ‘파친코’에 출연해 이름을 알린 배우 김민하가 주연을 맡았으며, 영화 ‘기생충’의 감독 봉준호의 통역으로 유명한 샤론 최(최성재)가 각본 작업에 참여한 것으로 알려졌다. 북한을 탈출한 여성이 한국에서 생존을 모색하는 과정을 그린 이 영화는 덴마크 출신 감독 프레데릭 쇨베르그가 연출을 맡아 한국과 덴마크의 합작 프로젝트로 제작됐다.
탈북과 외부 세계 적응이라는 서사를 전면에 내세운다는 점에서, 북한 체제의 현실을 비판적으로 접근한 것으로 평가된다. 그 때문에 러시아가 북한을 의식해 ‘탈북·북한 인권’ 프레임이 러시아 내부에서 확산하는 것을 차단하려는 의도라는 분석이 제기된다.
러시아는 최근 북한과 군사·안보 협력을 강화하며 준 군사동맹 수준으로 관계를 끌어올린 상태다. 최근 한 번에 세 명의 장관이 방북하고, 곧 양측이 ‘쿠르스크 해방 1주년’ 행사를 치를 예정이라는 것도 영화 개봉 불허의 배경으로 추정된다.
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