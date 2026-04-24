돈 걸리자 갑자기 ‘기온 5도’ 껑충…프랑스 공항 기상조작 수사

프랑스 기상청이 자국 최대 규모인 샤를 드골 국제공항의 기상 관측 데이터가 조작된 정황을 포착해 수사에 나섰다.
같은 날 예측 시장 플랫폼 ‘폴리마켓’에서 기온 예측 판돈이 2배 이상 뛰었는데, 이 배당금을 따내기 위해 인위적으로 데이터를 조작했다는 의혹이 제기된 것이다.
23일(현지 시간) 블룸버그에 따르면, 프랑스 기상청은 최근 공항 내 기상관측소의 자동 데이터 처리 시스템 운영 방해 및 조작 혐의로 공항 경찰에 수사를 의뢰했다.
해당 관측 데이터는 항공기 안전 운항의 핵심 지표이자, 예측시장 플랫폼 ‘폴리마켓(Polymarket)’의 배당 기준으로 사용된다. 폴리마켓은 정치, 경제 등 현실 사건을 두고 ‘예/아니오’로 베팅하는 플랫폼이다.
● 판돈 ‘20억 원’ 걸리자…갑자기 ‘기온 5도’ 상승했다
조작 의혹이 제기된 날은 4월 6일과 15일이다. 샤를 드골 공항 관측소 자료에 따르면, 평소 하강 곡선을 그려야 할 저녁 기온이 6일 특정 시간대에 약 4도 급상승했다.
15일은 더 심각했다. 단 12분 만에 기온이 16.9도에서 21.9도로 무려 5도나 수직 상승한 것이다. 같은 시각 습도 역시 비정상적으로 급감했다.
이 같은 이상 현상은 폴리마켓에서 ‘파리 일일 최고 기온’을 두고 거액의 베팅이 이뤄진 시점과 일치한다. 당시 두 건의 예측에 걸린 판돈은 평소 베팅액의 2배가 넘는 140만 달러(약 20억7480만 원)에 달했다.
실제로 이날 관측 기온이 급등하면서 한 투자자는 2만1000달러(약 3100만 원) 이상의 수익을 거둔 것으로 파악됐다.
현재 경찰 수사가 진행 중인 가운데, 폴리마켓 측은 파리 기온 베팅의 기준 관측소를 샤를 드골 공항에서 인근 르부르제 공항으로 변경했다.
● 기상청 출신 전문가가 포착…“데이터 매우 수상해”
이번 사건은 기상 정보 기업 ‘HD 레인’의 루벤 할랄리 대표의 제보로 세상에 알려졌다.
프랑스 기상청 출신인 그는 관측소를 모니터링하던 중 데이터 조작 정황을 포착해 기상청에 알렸다. 할랄리는 이날 데이터를 두고 “매우 이례적인 데이터”라고 설명했다.
공항 관측소의 기상 데이터는 조종사와 관제사가 비행기를 운영하는 핵심 지표다. 관제사와 조종사는 이 데이터를 기준으로 활주로를 선정하고, 항공기 간 간격과 비행 경로를 결정한다. 고도 설정과 연료 소모량 계산 역시 이 수치에 의존한다.
할랄리 대표는 “데이터에 오류가 발생하면 수많은 승객의 생명을 담보로 하는 항공 사고로 이어질 수 있다”고 지적했다.
신고를 접수한 프랑스 기상청 로랑 베클레르 대변인은 자체 분석 결과 조작 혐의가 있다고 판단해 수사를 의뢰했다고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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