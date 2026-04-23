덴마크에서 열차 정면충돌…최소 17명 부상·4명 중상

덴마크에서 23일(현지시간) 열차 두 대가 충돌하는 사고가 발생해 최소 17명이 부상을 입었다.
로이터 통신 등에 따르면 이날 오전 코펜하겐에서 북쪽으로 약 40km 떨어진 힐레뢰드와 카게루프 마을 사이에서 열차 2대가 정면으로 충돌했다. 이 사고로 최소 17명이 다쳤고, 그중 4명은 위독한 상태인 것으로 파악됐다. 다만, 정확한 사상자 규모는 아직 확인되지 않았다.
덴마크 공영 방송DR가 공개한 사진을 보면, 열차 전면부는 심하게 파손됐으며 서로 마주 보고 있는 노란색 열차 두 대가 모두 선로 위에 똑바로 서 있었다.
덴마크 경찰 대변인에 따르면 당시 열차에 타고 있던 모든 사람들은 곧바로 대피했고, 수사관들은 충돌 원인을 조사 중이다.
그리브스코프 시장 트린 에게트베드는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 중상을 입은 사람들은 코펜하겐 병원으로 이송됐다고 밝혔다. 그는 공영 방송 DR과의 인터뷰에서 두 열차가 정면충돌한 것은 충격적인 일이며 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 해야 한다”고 말했다.
해당 사고는 그리브스코프 주민과 직원 그리고 학생들이 많이 이용하는 철도 노선에서 발생한 것으로 조사됐다.
덴마크에서는 철도 사고가 드문 편이지만, 과거에 사고가 발생한 적이 있다. 2019년에는 열차 충돌 사고로 8명이 사망하고 16명이 부상을 입었다. 이번 사고와 관련해 한 전문가는 열차 기관사 중 한 명이 역을 출발할 때 정지 신호를 무시하고 잘못된 선로로 진입했을 가능성을 제기했다. 그리브스코프 노선에는 자동 안전 시스템이 설치되어 있지 않은 것으로 알려져 있다.
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