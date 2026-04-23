이란軍, 호르무즈 선박 3척 나포… 협상대신 벼랑끝 대치

[트럼프, 또 휴전 연장]
“걸프국 연결 해저 케이블 끊을 것”
핵합의 파기 트럼프에 불신 깊어
선거앞둔 美와 달리 “시간은 우리편”
도널드 트럼프 미국 대통령의 휴전 연장 발표에도 이란은 이를 인정하지 않은 채 “국익에 따라 대응하겠다”고 22일(현지 시간) 밝혔다. 이날 이란 타스님통신은 호르무즈 해협에 대한 미국의 역(逆)봉쇄가 계속되면 이란은 해협을 개방하지 않고, 필요시 미국의 봉쇄를 무력으로 해제할 것이라고 전했다.
실제로 이날 혁명수비대는 자국 허가 없이 호르무즈 해협을 항행하려 한 선박 2척을 나포했다고 발표했다. 이란 메르흐뉴스 등은 혁명수비대가 또 다른 선박도 나포했다고 전했다. 총 3척이 이란군에 나포된 것이다. 또 혁명수비대는 걸프국들의 인터넷을 연결하는 해저 케이블을 자를 수 있다고 밝혔다.
이란이 트럼프 대통령의 압박에도 ‘벼랑 끝 대치’에 나섰다는 평가가 나온다. 또 11월 미국 중간선거를 앞두고 미국 내 여론 악화, 고유가 등에 민감한 트럼프 대통령과 달리 이란은 ‘시간은 우리 편’이란 판단 속에 버티기 전략을 펴고 있다는 분석이 제기된다.
이란이 2차 종전 협상에 불참하고 호르무즈 해협에서도 강경 대응에 나선 건 트럼프 대통령의 반복적인 합의 파기, 협상 중 공격 감행 등에 대한 불신이 깊기 때문인 것으로 풀이된다.
특히 이란은 트럼프 대통령이 2018년 5월 버락 오바마 전 미국 행정부 시절인 2015년 체결된 이란 핵협정(JCPOA·포괄적 공동행동계획)을 일방적으로 파기한 것에 대한 불만이 크다. 지난해 6월 벌어진 ‘12일 전쟁’, 이번 전쟁 모두 미국과 협상 중인 상황에서 발발했다는 점도 이란이 트럼프 행정부를 못 믿는 이유다.
뉴욕타임스(NYT)는 “협상은 단지 시간 벌기 수단일 뿐”이라는 회의론이 이란 지도부에 만연해 있다고 전했다.
또 이란은 1979년 신정체제 수립 뒤부터 다양한 경제제재를 겪어 왔다. 이른바 ‘저항경제 체제’가 일상이 돼 원유 수출과 관련된 호르무즈 해협만 통제할 수 있으면 추가적인 경제 압박도 버틸 수 있다고 보고 있다.
이란 협상파와 강경파의 고질적인 갈등 또한 종전 협상을 방해하는 요인으로 풀이된다. 미국 전쟁연구소 등은 1차 종전 협상을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장과 협상 자체를 부정적으로 보는 아마드 바히디 이란 혁명수비대 총사령관 간의 권력 투쟁이 심각하다고 분석했다. 미국과 이스라엘의 공습으로 큰 부상을 입은 최고지도자 모즈타바 하메네이가 각종 의사 결정을 제대로 내리지 못하는 상황에서 분열이 커지고 있다는 것. 월스트리트저널(WSJ)은 바히디 총사령관이 갈리바프 의장보다 우위를 점하면서 2차 종전 협상이 어려워졌다고 진단했다. 특히 강경파가 ‘호르무즈 해협의 역봉쇄 해제’를 강조하고 있다고 전했다.
한편 스콧 베선트 미 재무장관은 21일 미국의 역봉쇄가 이어지면 이란의 주요 원유 수출 기지인 하르그섬의 저장고가 “포화 상태에 이를 것”이라고 밝혔다. 이로 인해 주요 자금줄이 막힌다면 이란이 협상에 나설 수밖에 없을 것으로 기대했다.
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