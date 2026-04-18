이란 “호르무즈 해협 통제 재개…美, 봉쇄 명목으로 해적 행위”

이란은 미국의 대이란 해상 봉쇄가 지속되는 상황을 이유로 호르무즈 해협을 이전처럼 통제하겠다고 밝혔다. 이는 이란이 레바논 휴전 발효를 이유로 호르무즈 해협의 제한적 개방 방침을 밝힌 지 하루 만이다.
AP통신 등에 따르면 이란 합동군사령부는 18일(현지시간) 성명을 통해 “호르무즈 해협 통제권이 군의 엄격한 통제 아래 이전 상태로 복귀했다”며 “현재 이란군의 엄격한 관리 및 통제 하에 있다”고 밝혔다.
이어 “미국의 이란 항만 봉쇄가 지속되는 한 해협 통행을 계속 차단할 것”이라고 경고했다.
또 “미국은 이른바 ‘봉쇄’를 명목으로 해적 행위와 약탈을 계속하고 있다”고 비난했다.
앞서 이란은 레바논 휴전 발효를 이유로 호르무즈 해협의 통제 일시 해제를 선언했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 17일(현지시간) 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정을 통해 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝혔다.
이에 트럼프 대통령은 “고맙다”면서도 이란과의 협상이 완료되기 전까지 미군의 대이란 해상 봉쇄를 유지하겠다고 말했다. 그는 “우리의 이란과 거래가 100% 완료되기 전까지 이란에 한해 해군 봉쇄는 전면 유지될 것”이라고 말했다.
이 같은 미국 봉쇄 유지에 반발하며, 이란은 호르무즈 해협 통제 카드를 꺼내 맞불을 놓은 것으로 보인다.
한편 이란 정부는 민간 항공 분야에서는 일부 완화 조치를 내놨다.
이란 민간항공청은 이날 “동부 영공 항로를 국제 항공기에 일부 개방한다”고 밝혔다.
이란 항공사협회 사무총장은 타스님 통신을 통해 “새롭게 운영을 재개한 공항에는 테헤란의 이맘 호메이니 국제공항과 메흐라바드 국제공항을 비롯해 마슈하드, 비르잔드, 고르간, 자헤단 등의 국제공항이 포함된다”고 밝혔다. 관계자는 항공사들이 국내선과 국제선 운항 재개를 준비하고 있다고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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