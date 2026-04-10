CMG, 구이양 자두꽃 단지 봄나들이 장소로 부상

중국중앙방송총국(CMG)은 구이저우성 구이양시 우당구 수이톈진 상바촌에서 약 198만3400㎡(60만 평) 규모의 자두꽃 단지가 봄나들이 장소로 인기를 끌고 있다고 10일 밝혔다.
CMG는 상바촌에서 하얗게 번진 자두꽃이 돋보이며 많은 방문객이 꽃을 배경 삼아 촬영했다고 전했다. 일부 관광객은 자두나무 아래에 올라온 산나물을 캐기도 했다.
구이양과 인근 구이안 일대는 다양한 꽃이 피며 개화 기간이 길다. 봄마다 규모 있는 꽃 명소가 생기는 이유다. 카이양현 허펑향 ‘옥수금분’에는 약 661만1500㎡(200만 평) 규모의 계단식 논 유채꽃이 강물 및 마을 풍경과 어우러져 사진 촬영지로 꼽힌다. 호숫가 유채꽃, 벚꽃, 마을 풍경으로 구성된 칭전시 유우얼촌은 ‘구이양판 벚꽃 호수’로 불린다. 많은 벚꽃을 볼 수 있는 구이안신구 벚꽃원에도 봄철 방문객이 몰린다. 구이양 삼림공원과 허빈공원 등 도심 공원에도 가까운 거리에서 봄꽃을 즐기려는 시민들의 발길이 이어진다.
CMG에 따르면 구이양·구이안은 꽃 구경에 농촌 관광, 문화 체험, 레저 스포츠를 결합해 봄철 수요를 늘리고 마라톤 등의 이벤트로 방문객층을 다변화할 계획이다.
댓글 0