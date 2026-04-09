이스라엘 공습 ‘휴전 합의’ 어깃장…분개한 이란, 호르무즈 다시 조여

미국과 이란의 ‘2주 휴전’ 합의 발표 하루 만에 이스라엘이 레바논 내 헤즈볼라를 공습해 대규모 사상자가 발생했다. 분개한 이란은 “휴전 합의 위반”이라며 다시 호르무즈 해협 항행을 조이는 등 맞대응에 나섰다. 파키스탄의 중재로 미국과 이란이 어렵사리 만든 휴전 합의를 이스라엘이 흔들고 있다는 분석이 나온다.
미국 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 이스라엘은 휴전 협정 발표 이후인 8일(현지 시간) 레바논의 친(親)이란 무장 정파 헤즈볼라를 겨냥해 레바논 수도 베이루트 등을 공격했다. 레바논 보건부는 이번 공습으로 최소 182명이 숨지고 890명이 다쳤다고 밝혔다. 영국 일간 가디언은 현재 사망자를 최소 254명, 부상자를 837명으로 추산했다. 이번 전쟁 발발 이후 이스라엘이 헤즈볼라에 퍼부은 최대 규모 공습이었다.
이스라엘은 휴전 합의 사항에서 헤즈볼라는 포함되지 않는다고 주장하며 공격을 감행했다. 앞서 휴전을 중재한 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 휴전이 “레바논을 포함한 모든 곳”에 적용된다고 했지만, 이스라엘은 이를 무시한 것이다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스에 “세계는 레바논에서 대량 학살을 보고 있다. 공은 미국 손에 있고 세계는 미국이 약속을 이행할지 지켜보고 있다”고 반발했다.
헤즈볼라도 이스라엘 북부에 로켓을 쏘며 반격했다. 그러면서 이스라엘의 레바논 공격이 중단될 때까지 계속 반격할 것이라고 경고했다.
휴전 협정 이후에도 이스라엘의 공격으로 다시 국지전이 벌어지자 이란은 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하겠다고 밝혔다. AP통신 등에 따르면 이란은 9일(현지 시간) 호르무즈 해협을 다시 폐쇄했고, 당초 해협을 통과하려던 유조선들이 급격히 뱃머리를 돌린 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 이란의 합의에 따라 휴전 협정 2주간은 해협을 개방하기로 했으나 다시 예전 상태로 돌아간 것이다.
이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수를 하루 약 12척 수준으로 제한하는 방안을 검토 중이라는 외신 보도도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지 시간) 이란 측이 해협을 통과를 원하는 선박은 이슬람혁명수비대와 사전에 통행료를 협의하고, 암호화폐나 중국 위안화로 통행료를 내도록 요구하고 있다고, 아랍 중재자들은 전했다. 전쟁 이전에는 약 하루에 100여 척이 통과했는데 거의 10분의 1 수준으로 조이겠다는 것이다.
이 여파로 국제유가는 다시 상승세로 돌아섰다.
트럼프 대통령은 상황이 급박하게 돌아가자 9일 SNS를 통해 “이미 상당히 약화한 적을 치명적으로 타격하고 파괴하는 데 필요한 모든 미군 함정과 항공기, 병력, 탄약, 무기체계는 진정한 합의에 도달해 완전히 이행될 때까지 이란과 그 주변에 그대로 머물 것”이라고 이란을 압박했다. 그러면서 “그럴 가능성은 매우 낮다”면서도 “만약 어떤 이유로든 합의가 이행되지 않는다면, 그 즉시 그 누구도 본 적 없는 더 크고 강력한 방식으로 ‘사격’이 시작될 것”이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 현재 대기 중인 미군에 대해 “우리의 위대한 군대는 전열을 가다듬으며 휴식을 취하고 있다. 사실상 다음 정복을 고대하고 있는 상태”라고 적었다.
때문에 이스라엘의 공격으로 미국과 이란의 휴전 합의가 물거품 되는 것 아니냐는 우려도 나온다.
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