“엄마 탓 좀 하겠습니다”…맥도날드 CEO, ‘어색 먹방’ 해명

맥도날드 CEO가 신메뉴 ‘먹방’ 영상으로 뜻밖의 조롱을 받자 직접 해명에 나섰다. 어색한 한입과 로봇 같은 행동이 화제가 됐지만, 그는 이를 브랜드 노출 기회로 받아들였다. 논란을 계기로 CEO의 SNS 홍보 역할과 ‘통제 불가’ 시대의 브랜드 소통 방식에 대한 생각도 밝혔다.
7일 맥도날드 CEO 크리스 켐프친스키는 월스트리트저널 인터뷰에서 논란이 된 ‘먹방 영상’에 대해 입을 열었다. 그는 “이 모든 건 어머니 때문”이라며 웃었다. 이어 “어머니가 항상 입에 음식을 가득 넣고 말하지 말라고 가르쳤다”고 설명했다.
논란이 된 영상은 지난 2월 촬영된 신제품 ‘빅 아치 버거’ 시식 콘텐츠다. 영상 속 그는 햄버거를 작게 베어 물고, 다소 어색한 동작으로 제품을 소개했다. 음식을 소심하게 먹는 모습과 햄버거를 반복해 ‘상품(product)’이라고 부르는 표현이 부자연스럽다는 지적도 나왔다. 영상은 1600만 회 넘게 조회되며 빠르게 확산됐다.
온라인 반응은 부정적이었다. “로봇 같다”는 평가부터 “채식주의자 아니냐”는 농담까지 이어졌다. 경쟁사들도 패러디 영상에 나서며 상황은 더 확산됐다.
켐프친스키는 논란을 가족을 통해 처음 알았다고 밝혔다. 그는 “자녀에게서 ‘아빠 영상이 화제가 됐는데 좋은 쪽은 아니다’라는 전화를 받았다”고 말했다. 이후 문자와 이메일, 전화가 쏟아졌고, 주변에서도 같은 이야기를 반복해 들었다고 했다. 그는 “수없이 같은 질문을 받다 보니 이미 다 봤다고 답할 정도였다”고 설명했다.
그는 온라인에서 제기된 ‘채식주의자설’에 대해서는 “나는 분명 채식주의자가 아니다”라고 웃어보였다.
그는 상황을 담담하게 받아들였다. “사람들이 빅 아치에 대해 이야기한다는 것 자체는 긍정적”이라고 말했다. 이어 “소셜미디어에서는 어느 정도 비판을 감수해야 한다”고 덧붙였다.
또 그는 변화한 환경을 짚었다. “모든 것을 통제할 수 있다는 생각은 우리가 사는 세상과는 거리가 멀다”며 “크리에이터 경제 시대에는 소비자들이 브랜드와 더욱 역동적으로 소통하고, 브랜드 자체만큼이나 이미지 형성에도 중요한 역할을 한다”고 말했다.
CEO의 역할에 대한 입장도 밝혔다. 그는 “많은 경우 CEO는 브랜드의 얼굴”이라며 “소비자와 직접 맞닿는 기업일수록 앞에 나서는 것이 중요하다”고 했다. 이어 “CEO가 직접 나서서 하는 것이 적절한 경우도 있다고 생각한다”고 덧붙였다.
논란 이후 그는 치킨 너겟 시식 영상으로 다시 카메라 앞에 섰다. 그러나 반응은 여전히 좋지 않다.
켐프친스키는 “맥도날드는 즐거운 브랜드”라며 소비자와의 접점을 넓히는 것이 중요하다고 강조했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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