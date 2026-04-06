다카이치 정권 “국민에게 에너지 절약 요청할 상황은 아냐”

일본 정부가 “당분간 국민에게 에너지 절약을 요청할 상황은 아니다”라는 진단을 내렸다. 이란 전쟁 장기화 및 격화로 원유 가격이 뛰고 수급에 차질이 생기면서 한국 등 세계 각국이 에너지 ‘허리띠 졸라매기’에 나선 상황에서 다카이치 사나에(高市早苗) 정권이 상당히 다른 입장을 보인 것이다.
일본 정부는 중동산 원유의 대체 수입처를 늘렸고, 재고량 또한 충분하다며 “내년 초까지 필요한 원유의 확보가 가능하다”고도 주장했다. 이런 정부 움직임을 두고 다카이치 총리가 지지율 하락을 우려해 국민 불편이 불가피한 에너지 수요 억제 정책에 소극적으로 대처하고 있다는 평가도 있다. 또 일본 정계와 사회 전반에서는 “상황 악화에 대비해 에너지 절약에 나서야 한다”는 목소리가 커지고 있다. 전쟁이 장기화하고 일본의 에너지 공급에 차질이 생긴다면 다카이치 총리와 집권 자민당에 거센 역풍이 불 가능성도 배제할 수 없다.
6일 공영 NHK방송 따르면 일본 정부 관계자는 “당분간 국민에게 절전, 휘발유 절약을 요청할 상황은 아니다”라고 밝혔다. 올 2월 28일 발발한 미국·이스라엘과 이란과의 전쟁 후 이란은 원유 수송로 호르무즈 해협을 봉쇄했다. 그간 일본이 수입하는 원유의 약 90%가 통과했던 이 해협이 봉쇄되었는데도 대체 수입처를 확보한 덕에 급한 불은 끌 수 있었다는 것이다.
현재 일본은 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항, 사우디아라비아 얀부항을 출발해 홍해를 통과하는 항로 등을 통해 호르무즈 해협의 봉쇄 여파를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. UAE와 사우디에서만 지난해 같은 기간 수입했던 물량의 절반 정도는 확보할 수 있다는 계산이다.
이 외에도 미국 텍사스주로부터는 지난해 공급량의 4배에 달하는 원유를 들여오고, 카스피해 산유국 아제르바이잔에서도 추가 원유를 들여오는 방안을 추진하고 있다. 기존 원유 비축량에 추가 수입분을 합하면 내년 초까지 필요한 원유의 확보가 가능할 것으로 다카이치 내각은 계산하고 있다.
다카이치 총리 또한 4일 X에 “약 8개월분의 비축 원유가 있다. 여기에 더해 대체 조달도 착실히 진행되고 있다”고 국민 불안감 달래기에 나섰다. 그는 일각에서 제기하는 나프타 부족 우려에 대해 5일 “이미 수입된 나프타와 보유 정제분 등을 합하면 최소 4개월분을 확보한 상태”라고 반박했다.
한편 일본 해운사 상선미쓰이는 6일 자사의 관련 회사가 보유한 액화석유가스(LPG) 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 앞서 3일 상선미쓰이 계열사 소속의 액화천연가스(LNG) 선박, 4일에는 같은 회사의 유조선이 4일 호르무즈 해협을 통과했다.
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