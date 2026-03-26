트럼프 “5월 14~15일 베이징서 시진핑과 회담…올해말 워싱턴 초청”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5월 중순 중국을 방문해 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 갖는다. 당초 방중 일정은 이달 말로 예정돼 있었지만 이란과의 전쟁으로 한 차례 미뤄졌다. 방문 기간은 2박 3일에서 1박 2일로 단축됐다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지 시간) 정례브리핑에서 “오랫동안 기다려온 트럼프 대통령과 시 주석의 회담이 5월 14~15일 중국 베이징에서 개최될 예정”이라고 밝혔다. 그는 “트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 시 주석과 부인 펑리위안 여사를 올해 워싱턴에 초청할 예정이며 날짜는 추후 발표될 것”이라고 전했다.
트럼프 대통령도 이날 트루스소셜에 “이란 군사 작전으로 인해 연기됐던 시 주석과의 회담이 5월 14~15일 베이징에서 열린다”며 “올해 말 시 주석과 팽 여사는 워싱턴으로 상호 방문할 예정이다. 우리는 이 역사적 방문 준비를 마무리하고 있다”고 했다. 그러면서 “분명 중대한 행사가 될 것으로 확신한다”고 기대감을 드러냈다.
트럼프 대통령은 당초 이달 31일부터 4월 2일까지 2박 3일간 중국을 방문할 계획이었다. 하지만 지난달 28일 시작된 이란 전쟁이 예상보다 길어지자 미국 측은 방중 일정을 연기했다. 레빗 대변인은 트럼프 대통령의 방중 전에 종전이 이뤄질 가능성에 대해 “우리는 이 작전이 대략 4~6주 걸릴 것이라고 추산해왔다”고만 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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