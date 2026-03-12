“한국, WBC 점수조작”…두끼 대만법인 ‘혐한 마케팅’ 논란

한국 떡볶이 프랜차이즈 ‘두끼’의 대만 법인이 현지에서 한국 야구 대표팀을 비하하는 ‘혐한 마케팅’을 진행해 논란이 일었다.
12일 두끼 본사 측은 공식 입장문을 내고 “최근 두끼 대만에서 이벤트를 진행하며 왜곡된 사실을 표현한 것을 확인했다”면서 “무거운 책임을 느끼며, 불편함과 실망을 드린 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
문제가 된 것은 두끼 대만 법인이 전날 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 올린 이벤트 홍보 게시물이다. 두끼 대만 법인은 “한국이 점수를 조작해서 죄송하다”며 “한국 대 호주 전 9회 초에서 ‘떡볶이 군’(문보경을 지칭한 것으로 추정)이 점수를 내지 않기 위해 삼진을 당했다”고 적었다.
이어 “소극적인 태도에 두끼 사장님은 매우 분노했다”며 “전 세계 야구팬들의 혈압을 치솟게 한 것에 두끼가 떡볶이 군을 대신해 사과드린다”고 했다.
당시 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 최종 4차전 대한민국과 호주의 경기에서 한국은 7-2로 앞섰는데, 만약 8-3으로 승리했다면 대만이 8강에 오르는 상황이었다. 평균 실점률에서 밀려 탈락한 대만 팬들은 문보경이 일부러 마지막 타석에서 삼진을 당했다고 주장하며 SNS에 악플(악성 댓글)로 분풀이했다.
두끼 대만 법인은 한국인으로 추정되는 남성이 무릎을 꿇고 종이를 든 채 사과하는 모습의 사진도 함께 게시했다. 종이에는 ‘대인은 떡볶이 탓을 하지 않는다’ 등의 문구가 담겼다. 이달 말까지 2인 세트를 540대만 달러(약 2만5000원)로 할인 판매한다는 내용도 포함됐다. 이는 8일 C조 3차전에서 한국이 대만에 4-5로 패한 경기 결과를 연상시킨다는 지적이 나왔다.
아울러 정당한 승부 끝에 나온 결과를 ‘조작’이라고 표현한 해당 게시글을 두고 한국 야구 대표팀의 명예를 훼손했다는 비판이 제기됐다.
두끼 본사 측은 “해당 이벤트는 대만 파트너사에서 자체적으로 기획·운영된 사안으로, 본사와는 무관하게 진행됐다”며 “본사는 이 내용을 인지한 즉시 현지 파트너사에 해당 게시물 삭제 요청 및 재발 방지를 위한 엄중한 주의를 전달했다”고 밝혔다.
이어 “앞으로 글로벌 매장 운영 가이드라인을 더 강화해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.
