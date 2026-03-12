서경덕 “대만 호텔서 김치를 ‘중국 반찬’으로 소개”

대만 곳곳에서 김치를 중국 음식으로 표기한 사례가 잇따라 발견됐다.
서경덕 성신여대 교수는 12일 자신의 인스타그램에 “최근 대만을 다녀온 여행객들이 제보를 해 줬다”며 “타이베이 시내 한 호텔 조식 코너에서 김치를 ‘중국 반찬’(Chinese Side Dishes)으로 소개한 곳이 있었다”고 밝혔다.
서 교수는 “대만 곳곳의 대형마트, 시장, 편의점 등에서도 김치를 ‘泡菜’(파오차이)로 잘못 번역해 판매하고 있는 중”이라고 덧붙였다.
이어 “한국의 ‘김치’와 중국의 ‘파오차이’는 엄연히 다른 음식”이라며 “중국은 김치의 원조가 파오차이고 자신들의 문화라는 억지 주장을 펼치고 있다”고 지적했다.
2021년 문화체육관광부에서는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시한 바 있다.
서 교수는 “이들이 잘못 표기했다고 비난만 할 것이 아니라 올바른 표기가 될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요할 때”라며 “진정한 ‘김치 세계화’의 첫 걸음은 전 세계 곳곳의 잘못된 표기부터 바로 잡는 일”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0