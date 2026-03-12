서경덕 “대만 호텔서 김치를 ‘중국 반찬’으로 소개”

사진=서경덕 교수 제공
대만 곳곳에서 김치를 중국 음식으로 표기한 사례가 잇따라 발견됐다.

서경덕 성신여대 교수는 12일 자신의 인스타그램에 “최근 대만을 다녀온 여행객들이 제보를 해 줬다”며 “타이베이 시내 한 호텔 조식 코너에서 김치를 ‘중국 반찬’(Chinese Side Dishes)으로 소개한 곳이 있었다”고 밝혔다.

서 교수는 “대만 곳곳의 대형마트, 시장, 편의점 등에서도 김치를 ‘泡菜’(파오차이)로 잘못 번역해 판매하고 있는 중”이라고 덧붙였다.

사진=서경덕 교수 제공
이어 “한국의 ‘김치’와 중국의 ‘파오차이’는 엄연히 다른 음식”이라며 “중국은 김치의 원조가 파오차이고 자신들의 문화라는 억지 주장을 펼치고 있다”고 지적했다.

2021년 문화체육관광부에서는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시한 바 있다.

서 교수는 “이들이 잘못 표기했다고 비난만 할 것이 아니라 올바른 표기가 될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요할 때”라며 “진정한 ‘김치 세계화’의 첫 걸음은 전 세계 곳곳의 잘못된 표기부터 바로 잡는 일”이라고 강조했다.

송치훈 기자 sch53@donga.com
